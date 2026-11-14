Āfrikas skaistumkaralienes var palikt ārpus "Miss Universe" borta

24. novembrī Puertoriko tiks kronēta jau 75. konkursa "Miss Universe" uzvarētāja, taču vairāku Āfrikas valstu skaistumkaralienes pagaidām ir atstumtas no dalības.
Piemēram, “Miss Universe Zimbabwe” titula ieguvēja Rozanna Hola vēl aizvien nav saņēmusi ASV vīzu. “Mēs esam nepārtraukti kārtojuši formalitātes, cenšoties panākt manas vīzas apstiprināšanu,” viņa pauž Hola sacīja savā “Instagram” lapā publicētajā video. Tikmēr citas dalībnieces sāka ierasties Puertoriko jau 8. novembrī uz reģistrāciju, tērpu pielaikošanu un citām aktivitātēm.
Zambija jau ir atsaukusi savu pārstāvi Pamelu Mubangu no dalības konkursā ASV ceļošanas ierobežojumu dēļ. Kopumā uz 19 valstīm attiecas daļējie ASV ceļošanas ierobežojumi, kas ieviesti ar prezidenta Donalda Trampa rīkojumu, kas stājās spēkā 1. janvārī.
To vidū ir, piemēram, Afganistāna, Burkinafaso, Čada, Dienvidsudāna, Eritreja, Haiti, Lībija, Mali, Sīrija, Sjerraleone, Somālija. Šie pasākumi aptur apmeklētāju, studentu un apmaiņas programmu, kā arī imigrācijas vīzu izsniegšanu Trampa nežēlastībā kritušo valstu pilsoņiem.
Ar līdzīgām grūtībām nokļūt skaistumkonkursā saskaras vēl piecas Āfrikas valstis, lai gan tās nav nosauktas vārdā. Hola pēdējās nedēļas pavadījusi Dienvidāfrikā, cenšoties nokārtot vīzu.
“Es neesmu viena šajā grūtajā situācijā. Vairākas manas Āfrikas māsas saskaras ar to pašu, un es precīzi zinu, kam viņas iet cauri,”
teic “Miss Universe Zimbabwe”.
Arī Dienvidsudānas skaistumkaraliene Amilija Denga, savas valsts vēsturē pirmā “Miss Universe” ir neziņā par dalību, pie Holas video komentējot: “Ir 50/50 iespēja, vai mēs tiksim uz “Miss Universe”.”
Latviju šogad “Mis Universe” pārstāv Lāsma Kuhtarska (27), starptautiska modele, uzņēmēja, satura veidotāja, topošā ainavu dizainere. Viņa kā brīvprātīgā aktīvi atbalsta celiakijas pacientus, jo pati saskārusies ar šo diagnozi. Pirmo reizi “Miss Universe” vēsturē piedalās visu trīs Baltijas valstu pārstāves.
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24. novembrī Puertoriko tiks kronēta jau 75. konkursa "Miss Universe" uzvarētāja, taču vairāku Āfrikas valstu skaistumkaralienes pagaidām ir atstumtas no dalības.
Piemēram, “Miss Universe Zimbabwe” titula ieguvēja Rozanna Hola vēl aizvien nav saņēmusi ASV vīzu. “Mēs esam nepārtraukti kārtojuši formalitātes, cenšoties panākt manas vīzas apstiprināšanu,” viņa pauž Hola sacīja savā “Instagram” lapā publicētajā video. Tikmēr citas dalībnieces sāka ierasties Puertoriko jau 8. novembrī uz reģistrāciju, tērpu pielaikošanu un citām aktivitātēm.
Zambija jau ir atsaukusi savu pārstāvi Pamelu Mubangu no dalības konkursā ASV ceļošanas ierobežojumu dēļ. Kopumā uz 19 valstīm attiecas daļējie ASV ceļošanas ierobežojumi, kas ieviesti ar prezidenta Donalda Trampa rīkojumu, kas stājās spēkā 1. janvārī.
To vidū ir, piemēram, Afganistāna, Burkinafaso, Čada, Dienvidsudāna, Eritreja, Haiti, Lībija, Mali, Sīrija, Sjerraleone, Somālija. Šie pasākumi aptur apmeklētāju, studentu un apmaiņas programmu, kā arī imigrācijas vīzu izsniegšanu Trampa nežēlastībā kritušo valstu pilsoņiem.
Ar līdzīgām grūtībām nokļūt skaistumkonkursā saskaras vēl piecas Āfrikas valstis, lai gan tās nav nosauktas vārdā. Hola pēdējās nedēļas pavadījusi Dienvidāfrikā, cenšoties nokārtot vīzu.
“Es neesmu viena šajā grūtajā situācijā. Vairākas manas Āfrikas māsas saskaras ar to pašu, un es precīzi zinu, kam viņas iet cauri,”
teic “Miss Universe Zimbabwe”.
Arī Dienvidsudānas skaistumkaraliene Amilija Denga, savas valsts vēsturē pirmā “Miss Universe” ir neziņā par dalību, pie Holas video komentējot: “Ir 50/50 iespēja, vai mēs tiksim uz “Miss Universe”.”
Latviju šogad “Mis Universe” pārstāv Lāsma Kuhtarska (27), starptautiska modele, uzņēmēja, satura veidotāja, topošā ainavu dizainere. Viņa kā brīvprātīgā aktīvi atbalsta celiakijas pacientus, jo pati saskārusies ar šo diagnozi. Pirmo reizi “Miss Universe” vēsturē piedalās visu trīs Baltijas valstu pārstāves.
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