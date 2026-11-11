Pagora video krievu valodā no Saeimas zāles beidzas ar rakstisku brīdinājumu

Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija trešdien lēma deputātam Andrejam Pagoram (SV/AJ) par saziņu krievu valodā no Saeimas sēžu zāles izteikt rakstisku brīdinājumu, paziņot par to Saeimas sēdē un publicēt komisijas lēmumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Iesniegumu par ētikas pārkāpuma lietas ierosināšanu iesniedza Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS) un pārējie Saeimas Prezidija locekļi — Saeimas priekšsēdētāja biedri Ināra Mūrniece un Raimonds Vējonis (AS), Saeimas sekretāre Ramona Petraviča (LPV) un Saeimas sekretāres biedre Antoņina Ņenaševa (P).
Pagors 15. Saeimas pirmajā darba dienā "TikTok" publicēja video, kurā krievu valodā stāstīja par pirmās sēdes darba kārtību. Tajā pašā dienā viņš līdz ar pārējiem deputātiem deva svinīgo solījumu un ieguva deputāta pilnvaras. Video deputāta kontā vairs nav pieejams, taču tā kopijas izplatījās sociālajos medijos.
Saeimas priekšsēdētaja biedre Mūrniece (NA) komisijas sēdē norādīja, ka valsts valodas statuss Saeimas darbā nostirpināts Satversmes 21. pantā. Tāpat latviešu valodas nozīme uzsvērta deputāta svinīgajā solījumā.
Līdztekus Mūrniece norādīja, ka pieņemti grozījumi Saeimas kārtības rullī, kas paredz, ka Saeimas telpās deputāti savstarpēji un saziņā ar Latvijas sabiedrību lieto valsts valodu, kā arī deputāts nepieļauj rīcību, kas var radīt šaubas par latviešu valodas nozīmību.
Pagors komisijas sēdē norādīja, ka nepiekrīt Prezidija iesniegumam un uzskata, ka nav pamata sākt ētikas pārkāpuma lietu. Viņa ieskatā Saeimas Prezidijam nav tiesību iesniegt šādu iesniegumu, jo Saeimas kārtības rullis nosaka, ka šādu iesniegumu var iesniegt deputāts, deputātu grupa vai frakcija.
Pagoru arī neapmierināja, ka Prezidijs vērsies pie Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas, nevis pie pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas. Viņa ieskatā pagaidu komisija šādus iesniegumus nevar skatīt.
Viņš arī teica, ka video publicēšanas brīdī nav bijis Saeimas deputāts, jo vēl nebija devis svinīgo solījumu.
Pagors uzskata, ka Prezidijs maldinājis sabiedrību un medijus, nezinot par lietas apstākļiem un to, ka viņš neesot apšaubījis latviešu valodas nozīmi. Pagors teica, ka vienmēr ar cieņu izturas pret latviešu valodu.
Saeimas Juridiskā biroja vadītāja Dina Meistere noraidīja Pagora pausto, ka Prezidijs nevarot iesniegt šādu iesniegumu. Viņa sacīja, ka Saeimas Prezidija locekļi ir Saeimas deputāti. Tāpat Meistere skaidroja, ka pagaidu komisija strādā līdz pastāvīgās komisijas izveidošanai. Viņa skaidroja, ka pagaidu komisijas kompetencē ir tiesības izvērtēt Saeimas deputātu darbu un rīcību. Proti, pagaidu komisija var skatīt šo jautājumu.
Deputāts Atis Švinka (P) pauda, ka no Pagora dzirdēts tikai, kurā minūtē kas publicēts un kādi juridiskie argumenti. Viņš pauda, ka viņam žēl, ka nav dzirdējis no Pagora atvainošanos vai nožēlu, vai to, ka šāda rīcība bijusi nezināšanas dēļ.
Komisijas sēdes deputāti lēma rosināt ētikas kodekas pārkāpuma lietu. Šo lēmumu atbalstīja komisijas vadītāja Inga Priede, Dana Šlesere (LPV), Švinka, Nauris Puntulis (NA) un Edmunds Jurēvics (JV). Pret balsoja Aleksejs Ignatjevs (SV/AJ). Viņš aicināja sagaidīt, kad izveidota pastāvīgā komisija, kurā būtu visi 12 locekļi, nevis seši. Meistere atkārtoti norādīja, ka nav šķēršļu izskatīt šo jautājumu, jo pagaidu komisijai ir tiesības to darīt.
Par pārkāpumu Pagora rīcībā balsoja tie paši pieci deputāti, bet Ignatjevs atturējās.
Mūrniece pievienojās Švinkas viedoklim, ka Pagors neatvainojās un nebija dzirdama nožēla par viņa rīcību, bet bija manipulācija ar faktiem. Viņa rosināja Pagoru izslēgt uz vienu Saeimas sēdi. Švinka rosināja izteikt rakstisku brīdinājumu. Šlesere aicināja izteikt mutvārdu brīdinājumu.
Arī Puntulis piekrita Švinkam, ka jāizsaka rakstisks brīdinājums. Jurēvics rosināja Pagoram izteikt rakstveida brīdinājumu, paziņot par to Saeimas sēdē un publicēt komisijas lēmumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Komisijas noslēgumā deputātu vairākums atbalstīja šo priekšlikumu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija trešdien lēma deputātam Andrejam Pagoram (SV/AJ) par saziņu krievu valodā no Saeimas sēžu zāles izteikt rakstisku brīdinājumu, paziņot par to Saeimas sēdē un publicēt komisijas lēmumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Iesniegumu par ētikas pārkāpuma lietas ierosināšanu iesniedza Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS) un pārējie Saeimas Prezidija locekļi — Saeimas priekšsēdētāja biedri Ināra Mūrniece un Raimonds Vējonis (AS), Saeimas sekretāre Ramona Petraviča (LPV) un Saeimas sekretāres biedre Antoņina Ņenaševa (P).
Pagors 15. Saeimas pirmajā darba dienā "TikTok" publicēja video, kurā krievu valodā stāstīja par pirmās sēdes darba kārtību. Tajā pašā dienā viņš līdz ar pārējiem deputātiem deva svinīgo solījumu un ieguva deputāta pilnvaras. Video deputāta kontā vairs nav pieejams, taču tā kopijas izplatījās sociālajos medijos.
Saeimas priekšsēdētaja biedre Mūrniece (NA) komisijas sēdē norādīja, ka valsts valodas statuss Saeimas darbā nostirpināts Satversmes 21. pantā. Tāpat latviešu valodas nozīme uzsvērta deputāta svinīgajā solījumā.
Līdztekus Mūrniece norādīja, ka pieņemti grozījumi Saeimas kārtības rullī, kas paredz, ka Saeimas telpās deputāti savstarpēji un saziņā ar Latvijas sabiedrību lieto valsts valodu, kā arī deputāts nepieļauj rīcību, kas var radīt šaubas par latviešu valodas nozīmību.
Pagors komisijas sēdē norādīja, ka nepiekrīt Prezidija iesniegumam un uzskata, ka nav pamata sākt ētikas pārkāpuma lietu. Viņa ieskatā Saeimas Prezidijam nav tiesību iesniegt šādu iesniegumu, jo Saeimas kārtības rullis nosaka, ka šādu iesniegumu var iesniegt deputāts, deputātu grupa vai frakcija.
Pagoru arī neapmierināja, ka Prezidijs vērsies pie Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas, nevis pie pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas. Viņa ieskatā pagaidu komisija šādus iesniegumus nevar skatīt.
Viņš arī teica, ka video publicēšanas brīdī nav bijis Saeimas deputāts, jo vēl nebija devis svinīgo solījumu.
Pagors uzskata, ka Prezidijs maldinājis sabiedrību un medijus, nezinot par lietas apstākļiem un to, ka viņš neesot apšaubījis latviešu valodas nozīmi. Pagors teica, ka vienmēr ar cieņu izturas pret latviešu valodu.
Saeimas Juridiskā biroja vadītāja Dina Meistere noraidīja Pagora pausto, ka Prezidijs nevarot iesniegt šādu iesniegumu. Viņa sacīja, ka Saeimas Prezidija locekļi ir Saeimas deputāti. Tāpat Meistere skaidroja, ka pagaidu komisija strādā līdz pastāvīgās komisijas izveidošanai. Viņa skaidroja, ka pagaidu komisijas kompetencē ir tiesības izvērtēt Saeimas deputātu darbu un rīcību. Proti, pagaidu komisija var skatīt šo jautājumu.
Deputāts Atis Švinka (P) pauda, ka no Pagora dzirdēts tikai, kurā minūtē kas publicēts un kādi juridiskie argumenti. Viņš pauda, ka viņam žēl, ka nav dzirdējis no Pagora atvainošanos vai nožēlu, vai to, ka šāda rīcība bijusi nezināšanas dēļ.
Komisijas sēdes deputāti lēma rosināt ētikas kodekas pārkāpuma lietu. Šo lēmumu atbalstīja komisijas vadītāja Inga Priede, Dana Šlesere (LPV), Švinka, Nauris Puntulis (NA) un Edmunds Jurēvics (JV). Pret balsoja Aleksejs Ignatjevs (SV/AJ). Viņš aicināja sagaidīt, kad izveidota pastāvīgā komisija, kurā būtu visi 12 locekļi, nevis seši. Meistere atkārtoti norādīja, ka nav šķēršļu izskatīt šo jautājumu, jo pagaidu komisijai ir tiesības to darīt.
Par pārkāpumu Pagora rīcībā balsoja tie paši pieci deputāti, bet Ignatjevs atturējās.
Mūrniece pievienojās Švinkas viedoklim, ka Pagors neatvainojās un nebija dzirdama nožēla par viņa rīcību, bet bija manipulācija ar faktiem. Viņa rosināja Pagoru izslēgt uz vienu Saeimas sēdi. Švinka rosināja izteikt rakstisku brīdinājumu. Šlesere aicināja izteikt mutvārdu brīdinājumu.
Arī Puntulis piekrita Švinkam, ka jāizsaka rakstisks brīdinājums. Jurēvics rosināja Pagoram izteikt rakstveida brīdinājumu, paziņot par to Saeimas sēdē un publicēt komisijas lēmumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Komisijas noslēgumā deputātu vairākums atbalstīja šo priekšlikumu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu