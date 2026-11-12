VIDEO: Pamatīga sadursme Krasta ielā — automašīna apgāžas, bet otrai norauj aizmugurējo tiltu

Rīgā, Krasta ielā, notikusi smaga divu automašīnu sadursme, kuras rezultātā viens spēkrats apgāzies uz sāniem, bet otram norauts aizmugurējais tilts ar riteņiem. Negadījumā cietis viens cilvēks, kurš nodots mediķu aprūpē. Avārijas dēļ vairākas stundas bija apgrūtināta satiksme virzienā uz pilsētas centru, vēsta 360TV raidījums "Sadursme 360".
11. novembrī pusdeviņos no rīta pamatīgs troksnis atskanēja Krasta ielā, Rīgā. Divas automašīnas nesadalīja ceļu — pagaidām nav skaidrs, kas šoferiem licis apmulst uz vienvirziena brauktuves.
Sadursmes rezultātā abas "Volkswagen" markas automašīnas teju vai aizlidoja katra uz savu pusi, kamēr mikrobusiņa aizmugurējais tilts palika uz zaļās zonas, jo tika norauts no virsbūves. Vieglais transportlīdzeklis apgāzās uz sāniem.
Negadījumā iesaistīti četri cilvēki, no kuriem viens guva ievainojumus un tika nodots mediķu aprūpē. Ārstu brigāde ziņo, ka nevienai dzīvībai briesmas nedraud un pacienta stāvoklis ir stabils. Ugunsdzēsēju brigāde tikmēr nokopa negadījuma sekas.
Satiksme virzienā uz pilsētas centru vairākas stundas bija apgrūtināta, bet, īsi pirms divpadsmitiem dienā, kustība tika pilnībā atjaunota.
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Rīgā, Krasta ielā, notikusi smaga divu automašīnu sadursme, kuras rezultātā viens spēkrats apgāzies uz sāniem, bet otram norauts aizmugurējais tilts ar riteņiem. Negadījumā cietis viens cilvēks, kurš nodots mediķu aprūpē. Avārijas dēļ vairākas stundas bija apgrūtināta satiksme virzienā uz pilsētas centru, vēsta 360TV raidījums "Sadursme 360".
11. novembrī pusdeviņos no rīta pamatīgs troksnis atskanēja Krasta ielā, Rīgā. Divas automašīnas nesadalīja ceļu — pagaidām nav skaidrs, kas šoferiem licis apmulst uz vienvirziena brauktuves.
Sadursmes rezultātā abas "Volkswagen" markas automašīnas teju vai aizlidoja katra uz savu pusi, kamēr mikrobusiņa aizmugurējais tilts palika uz zaļās zonas, jo tika norauts no virsbūves. Vieglais transportlīdzeklis apgāzās uz sāniem.
Negadījumā iesaistīti četri cilvēki, no kuriem viens guva ievainojumus un tika nodots mediķu aprūpē. Ārstu brigāde ziņo, ka nevienai dzīvībai briesmas nedraud un pacienta stāvoklis ir stabils. Ugunsdzēsēju brigāde tikmēr nokopa negadījuma sekas.
Satiksme virzienā uz pilsētas centru vairākas stundas bija apgrūtināta, bet, īsi pirms divpadsmitiem dienā, kustība tika pilnībā atjaunota.
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