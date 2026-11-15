"Apvienotais saraksts" vienojies ar Nacionālo apvienību par sadarbību jaunajā valdībā

"Apvienotais saraksts" (AS) un Nacionālā apvienība (NA) ir vienojušies par sadarbību jaunās valdības veidošanā un atbildības jomām, informēja Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Sarunas par veicamajiem darbiem un sadarbības nosacījumiem turpinās, lai sagatavotu sadarbības dokumentus parakstīšanai. NA aicināta pirmdien izvirzīt kandidātus trim ministru amatiem.
"Vērtējot iespējamos valdības partnerus, man bija jāizsver gan valdības spēja dinamiski un vienoti pieņemt lēmumus, gan partneru patiesa vēlme un apņēmība īstenot grūtās, bet valstij nepieciešamās pārmaiņas. Esmu runājis ar visiem potenciālajiem partneriem un izvērtējis viņu nostāju. Ņemot vērā mūsu ilgstošo sadarbību un līdzīgās pozīcijas, lēmums sadarboties ar Nacionālo apvienību ir loģisks," norāda Kulbergs.
Par topošās valdības prioritātēm Kulbergs izvirza valsts drošību, kārtības ieviešanu valsts finansēs, ekonomikas izaugsmi un efektīvu valsts pārvaldi. Viņš uzsver, ka līdzšinējās sarunās visi sarunu partneri apliecinājuši atbalstu šiem darbības virzieniem, un sagaida, ka šī nostāja atspoguļosies arī Saeimas balsojumos par nepieciešamajām reformām.
Kulberga vērtējumā, valsts finanšu situācija prasa izlēmīgu rīcību un gatavību pārskatīt līdzšinējo politiku.
"Mēs esam skarbas realitātes priekšā. Līdzšinējās politikas mantojums ir smags, un budžeta stāvoklis ir kritisks. Ja nekas netiks darīts, jau 2030. gadā riskējam nespēt nodrošināt valsts aizsardzībai nepieciešamos līdzekļus un zaudēt spēju patstāvīgi pieņemt būtiskus lēmumus. Mūsu pienākums ir rīkoties tagad, lai šādu situāciju nepieļautu," uzsver Kulbergs.
Viņš norāda, ka Latvija nedrīkst atkārtoti nonākt situācijā, kad nepieciešamība pēc starptautiskas finanšu palīdzības būtiski ierobežo valsts izvēles iespējas. Kulberga ieskatā, dzīvošana uz parāda un sabiedrības pārliecināšana, ka viss ir kārtībā, nedrīkst aizstāt atbildīgu lēmumu pieņemšanu.
Vērtējot iespējamo sadarbību ar citiem politiskajiem spēkiem, Kulbergs uzsver, ka gatavība mainīt līdzšinējo pieeju būs jāapliecina konkrētā rīcībā.
"Man šobrīd nav pārliecības, ka partijas, kas bijušas līdzšinējās sistēmas galvenās veidotājas, ir gatavas to pēc būtības mainīt. Pirmām kārtām tas attiecas uz Jauno Vienotību. Cilvēki un partijas var mainīt savu nostāju, taču patiesa vēlme labot pašu pieļautās kļūdas ir jāapliecina darbos. To jau drīz varēsim vērtēt Saeimas balsojumos," norāda Kulbergs.
Kulberga vērtējumā, AS un NA koalīcija var nodrošināt ātru un vienotu lēmumu pieņemšanu. Vienlaikus viņš uzsver, ka nelielais balsu pārsvars Saeimā prasīs stingru koalīcijas frakciju disciplīnu un ciešu sadarbību ar citu frakciju deputātiem.
"Valsts drošība, sakārtotas finanses, ekonomikas izaugsme un efektīva valsts pārvalde ir uzdevumi, kuru īstenošanai nepieciešams iespējami plašs atbalsts. Sarunās esam dzirdējuši gatavību atbalstīt šos virzienus. Sagaidu, ka tā pārtaps arī atbildīgos lēmumos," uzsver Kulbergs.
Viņš iecerējis veidot ciešāku sadarbību ar opozīciju, tostarp regulāri tikties ar opozīcijas partijām, vēlams reizi mēnesī, lai atbildētu uz jautājumiem un uzklausītu idejas un priekšlikumus. Kulberga ieskatā opozīcijai jāuztic amati Saeimas komisijās un tās priekšlikumi jāvērtē pēc būtības.
NA ir aicināta pirmdien izvirzīt kandidātus trim ministru amatiem iekšlietu, labklājības un kultūras jomās.
Premjerministrs aicinājis aizsardzības ministru Raivi Melni turpināt darbu arī nākamajā valdībā. Kulbergs uzsver, ka, vērtējot kandidātus darbam valdībā, izšķiroša būs viņu profesionalitāte un piemērotība attiecīgajiem pienākumiem.
"Ministru profesionalitāti un piemērotību amatam vērtēju augstāk par politiskiem apsvērumiem," norāda Kulbergs.
Par pārējiem ministru kandidātiem informācija sekos tuvākajā laikā, norāda Kulbergs.
Kā ziņots, līdz šim valdības veidošanas sarunās īpaši izcēlusies AS un NA pozīciju tuvība. Abu politisko spēku pārstāvji iepriekš uzsvēruši, ka tiem ir līdzīgs ilgtermiņa redzējums. Latvijas Televīzija vēstījusi, ka aktīvās pārrunas pašlaik galvenokārt notiek starp AS un NA, savukārt "Jaunā vienotība" un "Progresīvie" uz nākamo sarunu kārtu netika aicināti.
AS un NA veidotai koalīcijai Saeimā būtu 51 deputāta balss. Atbalstu šādam modelim iepriekš solījis arī LPV līderis Ainārs Šlesers, lai gan piektdien viņš norādīja, ka atsevišķu ministru dalība valdībā varētu sarežģīt partijas atbalstu topošajai koalīcijai.
Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS) iepriekš pauda, ka skaidrība par jaunās valdības koalīcijas modeli varētu būt līdz sestdienai, 14. novembrim. Savukārt Kulbergs norādījis, ka pirms publiska paziņojuma par valdības modeli pusēm vēl jāvienojas par sadarbības nosacījumiem un jāsagatavo nepieciešamie dokumenti.
"Apvienotais saraksts" (AS) un Nacionālā apvienība (NA) ir vienojušies par sadarbību jaunās valdības veidošanā un atbildības jomām, informēja Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Sarunas par veicamajiem darbiem un sadarbības nosacījumiem turpinās, lai sagatavotu sadarbības dokumentus parakstīšanai. NA aicināta pirmdien izvirzīt kandidātus trim ministru amatiem.
"Vērtējot iespējamos valdības partnerus, man bija jāizsver gan valdības spēja dinamiski un vienoti pieņemt lēmumus, gan partneru patiesa vēlme un apņēmība īstenot grūtās, bet valstij nepieciešamās pārmaiņas. Esmu runājis ar visiem potenciālajiem partneriem un izvērtējis viņu nostāju. Ņemot vērā mūsu ilgstošo sadarbību un līdzīgās pozīcijas, lēmums sadarboties ar Nacionālo apvienību ir loģisks," norāda Kulbergs.
Par topošās valdības prioritātēm Kulbergs izvirza valsts drošību, kārtības ieviešanu valsts finansēs, ekonomikas izaugsmi un efektīvu valsts pārvaldi. Viņš uzsver, ka līdzšinējās sarunās visi sarunu partneri apliecinājuši atbalstu šiem darbības virzieniem, un sagaida, ka šī nostāja atspoguļosies arī Saeimas balsojumos par nepieciešamajām reformām.
Kulberga vērtējumā, valsts finanšu situācija prasa izlēmīgu rīcību un gatavību pārskatīt līdzšinējo politiku.
"Mēs esam skarbas realitātes priekšā. Līdzšinējās politikas mantojums ir smags, un budžeta stāvoklis ir kritisks. Ja nekas netiks darīts, jau 2030. gadā riskējam nespēt nodrošināt valsts aizsardzībai nepieciešamos līdzekļus un zaudēt spēju patstāvīgi pieņemt būtiskus lēmumus. Mūsu pienākums ir rīkoties tagad, lai šādu situāciju nepieļautu," uzsver Kulbergs.
Viņš norāda, ka Latvija nedrīkst atkārtoti nonākt situācijā, kad nepieciešamība pēc starptautiskas finanšu palīdzības būtiski ierobežo valsts izvēles iespējas. Kulberga ieskatā, dzīvošana uz parāda un sabiedrības pārliecināšana, ka viss ir kārtībā, nedrīkst aizstāt atbildīgu lēmumu pieņemšanu.
Vērtējot iespējamo sadarbību ar citiem politiskajiem spēkiem, Kulbergs uzsver, ka gatavība mainīt līdzšinējo pieeju būs jāapliecina konkrētā rīcībā.
"Man šobrīd nav pārliecības, ka partijas, kas bijušas līdzšinējās sistēmas galvenās veidotājas, ir gatavas to pēc būtības mainīt. Pirmām kārtām tas attiecas uz Jauno Vienotību. Cilvēki un partijas var mainīt savu nostāju, taču patiesa vēlme labot pašu pieļautās kļūdas ir jāapliecina darbos. To jau drīz varēsim vērtēt Saeimas balsojumos," norāda Kulbergs.
Kulberga vērtējumā, AS un NA koalīcija var nodrošināt ātru un vienotu lēmumu pieņemšanu. Vienlaikus viņš uzsver, ka nelielais balsu pārsvars Saeimā prasīs stingru koalīcijas frakciju disciplīnu un ciešu sadarbību ar citu frakciju deputātiem.
"Valsts drošība, sakārtotas finanses, ekonomikas izaugsme un efektīva valsts pārvalde ir uzdevumi, kuru īstenošanai nepieciešams iespējami plašs atbalsts. Sarunās esam dzirdējuši gatavību atbalstīt šos virzienus. Sagaidu, ka tā pārtaps arī atbildīgos lēmumos," uzsver Kulbergs.
Viņš iecerējis veidot ciešāku sadarbību ar opozīciju, tostarp regulāri tikties ar opozīcijas partijām, vēlams reizi mēnesī, lai atbildētu uz jautājumiem un uzklausītu idejas un priekšlikumus. Kulberga ieskatā opozīcijai jāuztic amati Saeimas komisijās un tās priekšlikumi jāvērtē pēc būtības.
NA ir aicināta pirmdien izvirzīt kandidātus trim ministru amatiem iekšlietu, labklājības un kultūras jomās.
Premjerministrs aicinājis aizsardzības ministru Raivi Melni turpināt darbu arī nākamajā valdībā. Kulbergs uzsver, ka, vērtējot kandidātus darbam valdībā, izšķiroša būs viņu profesionalitāte un piemērotība attiecīgajiem pienākumiem.
"Ministru profesionalitāti un piemērotību amatam vērtēju augstāk par politiskiem apsvērumiem," norāda Kulbergs.
Par pārējiem ministru kandidātiem informācija sekos tuvākajā laikā, norāda Kulbergs.
Kā ziņots, līdz šim valdības veidošanas sarunās īpaši izcēlusies AS un NA pozīciju tuvība. Abu politisko spēku pārstāvji iepriekš uzsvēruši, ka tiem ir līdzīgs ilgtermiņa redzējums. Latvijas Televīzija vēstījusi, ka aktīvās pārrunas pašlaik galvenokārt notiek starp AS un NA, savukārt "Jaunā vienotība" un "Progresīvie" uz nākamo sarunu kārtu netika aicināti.
AS un NA veidotai koalīcijai Saeimā būtu 51 deputāta balss. Atbalstu šādam modelim iepriekš solījis arī LPV līderis Ainārs Šlesers, lai gan piektdien viņš norādīja, ka atsevišķu ministru dalība valdībā varētu sarežģīt partijas atbalstu topošajai koalīcijai.
Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS) iepriekš pauda, ka skaidrība par jaunās valdības koalīcijas modeli varētu būt līdz sestdienai, 14. novembrim. Savukārt Kulbergs norādījis, ka pirms publiska paziņojuma par valdības modeli pusēm vēl jāvienojas par sadarbības nosacījumiem un jāsagatavo nepieciešamie dokumenti.