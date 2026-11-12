Opozīcija pārmet Sančesam protestu izmantošanu politiskos nolūkos.
Spānijā trešdien miljoniem strādnieku piedalījās pirmajā visas valsts ģenerālstreikā pēdējo 14 gadu laikā, par galveno prasību izvirzot situācijas uzlabošanu mājokļu tirgū. Mājokļu pieejamība, domājams, būs viens no svarīgākajiem jautājumiem 29. novembrī gaidāmajās parlamenta vēlēšanās, kuras sociālistu premjers Pedro Sančess izsludināja drīz pēc tam, kad nespēja panākt parlamenta piekrišanu reformu priekšlikumiem, kas paredzēja lielāku īrnieku tiesību aizsardzību. Konservatīvā opozīcija savukārt uzskata, ka premjers ģenerālstreiku izmanto, lai uzlabotu savas partijas izredzes vēlēšanās.