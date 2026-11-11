11. novembris, Lāčplēša diena
Plkst. 19 Rīgā, Uzvaras parkā – koncerts, kurā uzstāsties grupas "JUUK" un "The Sound Poets", bet plkst. 21 – vakara kulminācijā – izskanēs komponista Jāņa Lūsēna veidotā koncertprogramma "Rīga, mūžības skartā", kas veltīta dzejnieka, šā gada 125 gadu jubilāra Aleksandra Čaka daiļradei. Jaundarbu programmas pamatā ir Aleksandra Čaka poēma "Mūžības skartie" un dzejnieka mīlestība pret savu pilsētu – Rīgu. Koncertstāstu izdziedās Ingus Ulmanis, Atis Ieviņš, Raimonds Celms un Ērika Eglija-Grāvele. Programmas mūzikas autors ir komponists Jānis Lūsēns. Mūziķus uz skatuves apvienos Jāņa Lūsēna vadīts pavadošais sastāvs: Jānis Lūsēns, seniors (taustiņinstrumenti), Jānis Lūsēns, juniors (bass), Harijs Gūtmanis (sitamie instrumenti), Aivars Gudrais (ģitāra), Rihards Šiliņš (trompete), Andrejs Pogrebņaks (trompete), Roberts Brants (tuba), Egīls Šķetris (trombons) un Dainis Tarasovs (mežrags). Koncertā piedalīsies arī deju kopa "Lauga".
Plkst. 19 – kultūras centrā "Iļģuciems" – koncerts "Zinu, zinu tēva sētu". Dalībnieki – aktrise Sigita Jevgļevska-Pļaviņa un klasiskās ģitāras meistars Māris Kupčs.
Kultūras pils "Ziemeļblāzma" parkā plkst. 19 norisināsies pasākums "Dziesmas gaisma" ar sadziedāšanos pie ugunskuriem kopā ar Robertu Ošiņu un Gati Ivanu.
Mazajā ģildē plkst. 19 – koncerts "Gaidi mani atkal mājās tad, kad ievas ziedos plauks" ar Alsungas folkloras kopu "Suitu vīri".
Plkst. 19 – Rīgas Lutera baznīcā Torņakalnā koncertā "Nesu gaismu" uzstāsies orķestris "Rīga".
Tradicionāli koncertzālē "Ave Sol" notiks pasākums "Daugavmalā mierīgs vakars", kurā izskanēs koncertprogramma "Mijkrēslis", uzstāsies Emīla Dārziņa jauktais koris, Rīgas kamerkoris "Ave Sol" un solisti.
Cēsīs: paralēli tradicionālajam lāpu gājienam un daudziem citiem pasākumiem koncertzālē "Cēsis" – valsts svētku koncerts "Mājup", kurā piedalīsies Justs Sirmais, kori un dejotāji.
Jelgavā: paralēli tradicionālajam lāpu gājienam un daudziem citiem pasākumiem plkst. 20 Jelgavas kultūras namā – Jelgavas Kamerorķestra koncerts "Daugava. Lāčplēsis". Koncerts – par maksu.
Daugavpilī: tradicionālais svētku lāpu gājiens un svētku koncerts Vienības laukumā.
18. novembris, Latvijas Republikas proklamēšanas diena
Vakarpusē dažādās Rīgas kultūras norises vietās gaidāmi svētku koncerti. Kultūras pilī "Ziemeļblāzma" – orķestra "Rīga", koru un solistu koncerts "Rīgas pastkartes Latvijai", kultūras centrā "Imanta" – svētku koncerts "Gaismā rotāties", savukārt Rīgas Latviešu biedrības namā – vīru koru dižkoncerts "Edgaram Račevskim – 90", pulcējot 16 vīru korus no visas Latvijas.
VEF Kultūras pilī būs skatāms deju koncertuzvedums "Rīdzinieki dejo cauri gadsimtiem".
Centrālais svētku dienas notikums risināsies Brīvības laukumā, ko no plkst. 18 ieskandinās folkloras kopa "Vilkači".
Savukārt no plkst. 19 ikviens aicināts apmeklēt svētku koncertu "Brīvības ainavas", kurā piedalīsies Aija Andrejeva, Asnate Rancāne, Dagnis Roziņš, Rihards Mačanovskis, vokālā grupa "Neaizmirstulītes" un trio "Oran-
žās". Pasākumu vadīs Līga Zeļģe un Mārtiņš Brūveris.
Pēc koncerta, plkst. 20.10, sāksies piecu minūšu gaismas un lāzeru šovs, kas atkārtosies ik pēc piecām minūtēm līdz plkst. 23.
No 15. līdz 18. novembrim ik vakaru no 17 līdz 23 būs baudāms arī gaismas festivāls "Staro Rīga". Ieeja pasākumos – bez maksas.
"Mātes Sibīrijā". Valsts svētkos 18. novembrī kinoteātrī "Splendid Palace" pirmizrādi piedzīvos jaunā Dzintras Gekas filma – stāsti par latviešu sievietēm, kuras no pārticīgas dzīves, labklājīgām mājām nokļuva Sibīrijas sādžās, netīrībā, šaurībā, badā, aukstumā. 2022. gadā fonds "Sibīrijas bērni" izdeva grāmatu "Mātes Sibīrijā", kas sniedza vērtīgu ieskatu par sieviešu pieredzi un mātes lomu deportāciju laikā. Tā kā grāmata izraisīja ievērojamu sabiedrības interesi, ir tapusi arī jauna dokumentālā filma, kas balstīta grāmatā atrodamajos stāstos un intervijās. Papildus filmā parādās arī Jaunā Rīgas teātra aktrises – Elita Kļaviņa, Guna Zariņa, Baiba Broka un Kristīne Krūze, kuras lasa izsūtīto sieviešu atmiņas no grāmatas "Mātes Sibīrijā".
Zigmara Liepiņa "Mesa" Liepājā. 17. novembrī svinību programmas Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" centrā būs Zigmara Liepiņa monumentālā "Mesa 2020", ko koncerta pirmajā daļā papildinās viena no skaistākajām, romantiskākajām un nozīmīgākajām latviešu mūzikas simfonijām – Jāzepa Mediņa Otrā simfonija "Ziedonī".
"Mesas 2020" pamatvēstījums skan – dod mums mieru! Skaņdarbs komponēts 2020. gada pavasarī, kad vēl gandrīz neviens nevarēja paredzēt, ka gadā, kad Mesa tiks pirmatskaņota, Krievija būs iebrukusi Ukrainā jau piekto gadu. Mesas aizmetnī esot komponista un viņa dzīvesbiedres vēlme nostiprināt savu savienību dievnamā.
"Mesu 2020" diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā atskaņos Liepājas Simfoniskais orķestris un Valsts Akadēmiskais koris "Latvija", kura skanējumu papildinās vīru vokālais ansamblis "Auxilium". Skaņdarba vēsti nodos divas talantīgas plaša radošā diapazona solistes – "Lielās mūzikas balvas 2023" laureāte Katrīna Paula Felsberga un Ilze Grēvele-Skaraine, kā arī Rīgas Doma mūzikas direktors un katedrāles ērģelnieks Aigars Reinis.
Patriotisko filmu izlase
Nacionālā Kino centra portālā "filmas.lv" no šodienas, 11., līdz 19. novembrim notiek tradicionālais Patriotu nedēļas tiešsaistes festivāls – filmu izlase, kas bez maksas skatāmas jebkurā laikā un vietā pasaulē, kur vien ir interneta pieslēgums. Piedāvājumā būs sešas pilnmetrāžas spēlfilmas – gan mūsdienu filmas bērniem, ģimenei, jauniem cilvēkiem un plašākai patriotiski noskaņotai auditorijai, gan zelta klasika –, divas vēsturiskas dokumentālās filmas par Latviju un jautri asprātīga animācijas īsfilmu izlase mazajiem skatītājiem. Konkrētāk sk. nkc.gov.lv.
Piektdien, 13. novembrī, pirmizrādi piedzīvos režisora Viktora Budas dokumentālā filma "Ceļš nekad nebeidzas" – par leģendāro alpīnistu Teodoru Ķirsi. Tā nonāks uz ekrāniem pēc četru gadu ilga darba, un tās tapšanā izmantoti vairāk nekā 70 stundu arhīva materiālu, arī iepriekš nepubliskoti kadri, Teodora Ķirša paša filmētie materiāli, dienasgrāmatas un laikabiedru atmiņas.
Kopa "Stiprās sievas" no Rīgas un Liepājas 15. novembrī, valsts svētku priekšvakarā, plkst. 15 aicina uz tautasmūzikas koncertu "Man pašai savi vārdi" Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā "Prokrastinācija un radīšana" (Mārstaļu ielā 6, Rīgā).
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11. novembris, Lāčplēša diena
Plkst. 19 Rīgā, Uzvaras parkā – koncerts, kurā uzstāsties grupas "JUUK" un "The Sound Poets", bet plkst. 21 – vakara kulminācijā – izskanēs komponista Jāņa Lūsēna veidotā koncertprogramma "Rīga, mūžības skartā", kas veltīta dzejnieka, šā gada 125 gadu jubilāra Aleksandra Čaka daiļradei. Jaundarbu programmas pamatā ir Aleksandra Čaka poēma "Mūžības skartie" un dzejnieka mīlestība pret savu pilsētu – Rīgu. Koncertstāstu izdziedās Ingus Ulmanis, Atis Ieviņš, Raimonds Celms un Ērika Eglija-Grāvele. Programmas mūzikas autors ir komponists Jānis Lūsēns. Mūziķus uz skatuves apvienos Jāņa Lūsēna vadīts pavadošais sastāvs: Jānis Lūsēns, seniors (taustiņinstrumenti), Jānis Lūsēns, juniors (bass), Harijs Gūtmanis (sitamie instrumenti), Aivars Gudrais (ģitāra), Rihards Šiliņš (trompete), Andrejs Pogrebņaks (trompete), Roberts Brants (tuba), Egīls Šķetris (trombons) un Dainis Tarasovs (mežrags). Koncertā piedalīsies arī deju kopa "Lauga".
Plkst. 19 – kultūras centrā "Iļģuciems" – koncerts "Zinu, zinu tēva sētu". Dalībnieki – aktrise Sigita Jevgļevska-Pļaviņa un klasiskās ģitāras meistars Māris Kupčs.
Kultūras pils "Ziemeļblāzma" parkā plkst. 19 norisināsies pasākums "Dziesmas gaisma" ar sadziedāšanos pie ugunskuriem kopā ar Robertu Ošiņu un Gati Ivanu.
Mazajā ģildē plkst. 19 – koncerts "Gaidi mani atkal mājās tad, kad ievas ziedos plauks" ar Alsungas folkloras kopu "Suitu vīri".
Plkst. 19 – Rīgas Lutera baznīcā Torņakalnā koncertā "Nesu gaismu" uzstāsies orķestris "Rīga".
Tradicionāli koncertzālē "Ave Sol" notiks pasākums "Daugavmalā mierīgs vakars", kurā izskanēs koncertprogramma "Mijkrēslis", uzstāsies Emīla Dārziņa jauktais koris, Rīgas kamerkoris "Ave Sol" un solisti.
Cēsīs: paralēli tradicionālajam lāpu gājienam un daudziem citiem pasākumiem koncertzālē "Cēsis" – valsts svētku koncerts "Mājup", kurā piedalīsies Justs Sirmais, kori un dejotāji.
Jelgavā: paralēli tradicionālajam lāpu gājienam un daudziem citiem pasākumiem plkst. 20 Jelgavas kultūras namā – Jelgavas Kamerorķestra koncerts "Daugava. Lāčplēsis". Koncerts – par maksu.
Daugavpilī: tradicionālais svētku lāpu gājiens un svētku koncerts Vienības laukumā.
18. novembris, Latvijas Republikas proklamēšanas diena
Vakarpusē dažādās Rīgas kultūras norises vietās gaidāmi svētku koncerti. Kultūras pilī "Ziemeļblāzma" – orķestra "Rīga", koru un solistu koncerts "Rīgas pastkartes Latvijai", kultūras centrā "Imanta" – svētku koncerts "Gaismā rotāties", savukārt Rīgas Latviešu biedrības namā – vīru koru dižkoncerts "Edgaram Račevskim – 90", pulcējot 16 vīru korus no visas Latvijas.
VEF Kultūras pilī būs skatāms deju koncertuzvedums "Rīdzinieki dejo cauri gadsimtiem".
Centrālais svētku dienas notikums risināsies Brīvības laukumā, ko no plkst. 18 ieskandinās folkloras kopa "Vilkači".
Savukārt no plkst. 19 ikviens aicināts apmeklēt svētku koncertu "Brīvības ainavas", kurā piedalīsies Aija Andrejeva, Asnate Rancāne, Dagnis Roziņš, Rihards Mačanovskis, vokālā grupa "Neaizmirstulītes" un trio "Oran-
žās". Pasākumu vadīs Līga Zeļģe un Mārtiņš Brūveris.
Pēc koncerta, plkst. 20.10, sāksies piecu minūšu gaismas un lāzeru šovs, kas atkārtosies ik pēc piecām minūtēm līdz plkst. 23.
No 15. līdz 18. novembrim ik vakaru no 17 līdz 23 būs baudāms arī gaismas festivāls "Staro Rīga". Ieeja pasākumos – bez maksas.
"Mātes Sibīrijā". Valsts svētkos 18. novembrī kinoteātrī "Splendid Palace" pirmizrādi piedzīvos jaunā Dzintras Gekas filma – stāsti par latviešu sievietēm, kuras no pārticīgas dzīves, labklājīgām mājām nokļuva Sibīrijas sādžās, netīrībā, šaurībā, badā, aukstumā. 2022. gadā fonds "Sibīrijas bērni" izdeva grāmatu "Mātes Sibīrijā", kas sniedza vērtīgu ieskatu par sieviešu pieredzi un mātes lomu deportāciju laikā. Tā kā grāmata izraisīja ievērojamu sabiedrības interesi, ir tapusi arī jauna dokumentālā filma, kas balstīta grāmatā atrodamajos stāstos un intervijās. Papildus filmā parādās arī Jaunā Rīgas teātra aktrises – Elita Kļaviņa, Guna Zariņa, Baiba Broka un Kristīne Krūze, kuras lasa izsūtīto sieviešu atmiņas no grāmatas "Mātes Sibīrijā".
Zigmara Liepiņa "Mesa" Liepājā. 17. novembrī svinību programmas Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" centrā būs Zigmara Liepiņa monumentālā "Mesa 2020", ko koncerta pirmajā daļā papildinās viena no skaistākajām, romantiskākajām un nozīmīgākajām latviešu mūzikas simfonijām – Jāzepa Mediņa Otrā simfonija "Ziedonī".
"Mesas 2020" pamatvēstījums skan – dod mums mieru! Skaņdarbs komponēts 2020. gada pavasarī, kad vēl gandrīz neviens nevarēja paredzēt, ka gadā, kad Mesa tiks pirmatskaņota, Krievija būs iebrukusi Ukrainā jau piekto gadu. Mesas aizmetnī esot komponista un viņa dzīvesbiedres vēlme nostiprināt savu savienību dievnamā.
"Mesu 2020" diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā atskaņos Liepājas Simfoniskais orķestris un Valsts Akadēmiskais koris "Latvija", kura skanējumu papildinās vīru vokālais ansamblis "Auxilium". Skaņdarba vēsti nodos divas talantīgas plaša radošā diapazona solistes – "Lielās mūzikas balvas 2023" laureāte Katrīna Paula Felsberga un Ilze Grēvele-Skaraine, kā arī Rīgas Doma mūzikas direktors un katedrāles ērģelnieks Aigars Reinis.
Patriotisko filmu izlase
Nacionālā Kino centra portālā "filmas.lv" no šodienas, 11., līdz 19. novembrim notiek tradicionālais Patriotu nedēļas tiešsaistes festivāls – filmu izlase, kas bez maksas skatāmas jebkurā laikā un vietā pasaulē, kur vien ir interneta pieslēgums. Piedāvājumā būs sešas pilnmetrāžas spēlfilmas – gan mūsdienu filmas bērniem, ģimenei, jauniem cilvēkiem un plašākai patriotiski noskaņotai auditorijai, gan zelta klasika –, divas vēsturiskas dokumentālās filmas par Latviju un jautri asprātīga animācijas īsfilmu izlase mazajiem skatītājiem. Konkrētāk sk. nkc.gov.lv.
Piektdien, 13. novembrī, pirmizrādi piedzīvos režisora Viktora Budas dokumentālā filma "Ceļš nekad nebeidzas" – par leģendāro alpīnistu Teodoru Ķirsi. Tā nonāks uz ekrāniem pēc četru gadu ilga darba, un tās tapšanā izmantoti vairāk nekā 70 stundu arhīva materiālu, arī iepriekš nepubliskoti kadri, Teodora Ķirša paša filmētie materiāli, dienasgrāmatas un laikabiedru atmiņas.
Kopa "Stiprās sievas" no Rīgas un Liepājas 15. novembrī, valsts svētku priekšvakarā, plkst. 15 aicina uz tautasmūzikas koncertu "Man pašai savi vārdi" Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā "Prokrastinācija un radīšana" (Mārstaļu ielā 6, Rīgā).
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