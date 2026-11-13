Slimnīcu iepirkumos iespējama korupcija — sākti septiņi kriminālprocesi

Kā vēsta 360TV Ziņas, septiņās Latvijas slimnīcās tiek izmeklētas aizdomas par iespējami sarunātiem medicīnas preču un iekārtu iepirkumiem aptuveni septiņu miljonu eiro vērtībā. Sākti septiņi kriminālprocesi, bet KNAB pārbaudēs atklājusies vēl plašāka problēma — lielākajā daļā slimnīcu pretkorupcijas plāni ir novecojuši vai izstrādāti tikai formalitātes pēc.
Korupcijas apkarotāju redzeslokā nonākusi Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, kā arī Vidzemes, Ogres, Liepājas, Jelgavas un Bauskas slimnīcas. Divas lietas jau nodotas Eiropas Prokuratūrai — viena saistīta ar Ogres rajona slimnīcu, bet otra ar robotizētās ķirurģijas sistēmas "da Vinci" iepirkumu Stradiņa slimnīcā. Vienā no procesiem apsūdzības jau izvirzītas trim personām, taču aizdomās turēto loks, visticamāk, paplašināsies.
"Mēs cīnāmies ar sekām, kas ir, tā teikt, šī deviantā cilvēku uzvedība publiskajos iepirkumos. Šajos kriminālprocesos mēs esam cēluši apsūdzības vairākām personām gan par noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībai, gan par noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā," norāda Eiropas Prokuratūras prokurors Gatis Doniks.
Eiropas Prokuratūrā pieļauj visu septiņu lietu apvienošanu. Tikmēr KNAB atklājis vēl plašāku sistēmisku problēmu: pieprasot pretkorupcijas plānus 39 Latvijas slimnīcām, atbildes saņemtas no 32, un tikai piecām tie atzīti par pieņemamiem. Pārējās ārstniecības iestādēs tie tapuši vien formāli.
"Ierakstīts, piemēram, tāds uzdevums — rīkot iepirkumu atbilstoši normatīvajiem aktiem. Rodas jautājums, vai tad var rīkot arī neatbilstoši normatīvajiem aktiem? Mēs redzam, ka tie plāni lielā daļā ir ķeksīša pēc, un tas nozīmē — kamēr riski neiestājas, tikmēr ir ļoti labi, bet tajā brīdī, kad riski iestājas, jau sākas problēmas," skaidro KNAB Stratēģiskās analīzes nodaļas priekšniece Inta Nolle.
KNAB priekšnieka pienākumu izpildītāja Ineta Cīrule uzsver, ka septiņi kriminālprocesi ir skaidra "sarkanā izsaukuma zīme" slimnīcu vadībai, ka strādāt pēc vecajām metodēm vairs neizdosies. Savukārt Veselības ministrija sola pārskatīt sistēmu, stiprinot anonīmo ziņošanu un virzoties uz iepirkumu centralizāciju, lai nodokļu maksātāju nauda nenonāktu iepriekš sarunātās kabatās.
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Kā vēsta 360TV Ziņas, septiņās Latvijas slimnīcās tiek izmeklētas aizdomas par iespējami sarunātiem medicīnas preču un iekārtu iepirkumiem aptuveni septiņu miljonu eiro vērtībā. Sākti septiņi kriminālprocesi, bet KNAB pārbaudēs atklājusies vēl plašāka problēma — lielākajā daļā slimnīcu pretkorupcijas plāni ir novecojuši vai izstrādāti tikai formalitātes pēc.
Korupcijas apkarotāju redzeslokā nonākusi Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, kā arī Vidzemes, Ogres, Liepājas, Jelgavas un Bauskas slimnīcas. Divas lietas jau nodotas Eiropas Prokuratūrai — viena saistīta ar Ogres rajona slimnīcu, bet otra ar robotizētās ķirurģijas sistēmas "da Vinci" iepirkumu Stradiņa slimnīcā. Vienā no procesiem apsūdzības jau izvirzītas trim personām, taču aizdomās turēto loks, visticamāk, paplašināsies.
"Mēs cīnāmies ar sekām, kas ir, tā teikt, šī deviantā cilvēku uzvedība publiskajos iepirkumos. Šajos kriminālprocesos mēs esam cēluši apsūdzības vairākām personām gan par noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībai, gan par noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā," norāda Eiropas Prokuratūras prokurors Gatis Doniks.
Eiropas Prokuratūrā pieļauj visu septiņu lietu apvienošanu. Tikmēr KNAB atklājis vēl plašāku sistēmisku problēmu: pieprasot pretkorupcijas plānus 39 Latvijas slimnīcām, atbildes saņemtas no 32, un tikai piecām tie atzīti par pieņemamiem. Pārējās ārstniecības iestādēs tie tapuši vien formāli.
"Ierakstīts, piemēram, tāds uzdevums — rīkot iepirkumu atbilstoši normatīvajiem aktiem. Rodas jautājums, vai tad var rīkot arī neatbilstoši normatīvajiem aktiem? Mēs redzam, ka tie plāni lielā daļā ir ķeksīša pēc, un tas nozīmē — kamēr riski neiestājas, tikmēr ir ļoti labi, bet tajā brīdī, kad riski iestājas, jau sākas problēmas," skaidro KNAB Stratēģiskās analīzes nodaļas priekšniece Inta Nolle.
KNAB priekšnieka pienākumu izpildītāja Ineta Cīrule uzsver, ka septiņi kriminālprocesi ir skaidra "sarkanā izsaukuma zīme" slimnīcu vadībai, ka strādāt pēc vecajām metodēm vairs neizdosies. Savukārt Veselības ministrija sola pārskatīt sistēmu, stiprinot anonīmo ziņošanu un virzoties uz iepirkumu centralizāciju, lai nodokļu maksātāju nauda nenonāktu iepriekš sarunātās kabatās.
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