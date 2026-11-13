Tūkstošiem ķepu un eksotiski viesi — ko varēs redzēt "ZooExpo 2026"

14. un 15. novembrī Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā kļūs par mājvietu vairāk nekā 3000 mīļdzīvnieku, jo durvis vērs ikgadējā starptautiskā mājdzīvnieku un zooindustrijas izstāde "ZooExpo 2026". Divās dienās gan pieredzējuši dzīvnieku saimnieki un audzētāji, gan ģimenes ar bērniem un draugi varēs iepazīt plašo dzīvnieku pasauli, vērot dažādus skaistuma konkursus un piedalīties aizraujošās aktivitātēs.
Šogad "ZooExpo" apmeklētājus priecēs visdažādākie dzīvnieki — no suņiem, kaķiem un lauku sētas iemītniekiem līdz pat eksotiskiem putniem un rāpuļiem. Izstādē norisināsies daudzveidīga pasākumu programma, būs iespēja konsultēties ar audzētājiem par šķirņu īpašībām, bet ar nozares profesionāļiem — par mīluļu labsajūtu. Lai palutinātu esošo vai topošo mīluli, izstādes dalībnieki piedāvās plašu preču klāstu. Vairāk par dalībnieku piedāvājumu: ej.uz/dalibniekuzinas .
Dižciltīgākie suņi
Divās izstādes dienās piedalīsies rekordliels suņu skaits — 3600 no 17 valstīm. Pirmo reizi būs dalībnieki no Indonēzijas un Islandes! "ZooExpo 2026" apmeklētāji varēs iepazīt 258 šķirnes un apskatīt arī īstus retumus, piemēram, Bohēmijas aitusuni, Andalūzijas terjeru, Valensijas terjeru, Taivānas suni, Karavānas kurtu un Luiziānas katahulu. Vissīvākā konkurence ringos būs vērojama starp Stafordšīras bulterjeriem, amerikāņu Stafordšīras terjeriem, angļu kokerspanieliem, Kavaliera karaļa Čārlza spanieliem, mopšiem, Ķīnas cekulainajiem suņiem un saluki.
Cēlākie kaķi
Kaķu cienītājus priecēs vairāk nekā 300 unikālu kaķu no sešām valstīm. Visplašāk "ZooExpo 2026" būs pārstāvēti apbrīnojamie meinkūni un britu īsspalvainās šķirnes ķepaiņi. Izstādes apmeklētājiem būs lieliska iespēja novērtēt šos krāšņos mīluļus kaķēnu, junioru, pieaugušo un kastrātu ringos. Norisināsies arī īpaši LFA "Felimurs" 40 gadu jubilejas šovi — meža kaķu, "Cat Queen" un "Mister Cat".
LFA "Felimurs" jubileja
Īpašu svētku noskaņu radīs Latvijas Felinoloģiskā asociācija "Felimurs", kas "ZooExpo 2026" atzīmēs savu 40 gadu jubileju. Apmeklētājus priecēs dziedātājs un multiinstrumentālists Marko Ojala. Būs arī vēsturisks ieskats kluba darbībā. "LFA "Felimurs" ir pirmā kaķu audzētāju organizācija, kas tika nodibināta 1986. gada oktobrī. Pirmā izstāde notika 1987. gada 3. maijā. Jubilejā sveiksim kluba vecbiedrus un labākos audzētājus, kā arī apbalvosim kluba biedru skaistāko runci un kaķeni," stāsta LFA "Felimurs" prezidente Vija Klučniece.
Dzīvnieku pasaules daudzveidība
14. un 15. novembrī izstādē "ZooExpo 2026" Ķīpsalā gan lielus, gan mazus priecēs ne tikai kaķi un suņi, bet arī poniji, truši, zosis, vistas, tītari, papagaiļi, kanārijputniņi un īpašais viesis — mazais Austrālijas emu. Savukārt eksotisko dzīvnieku cienītājus pārsteigs gekoni, skorpioni, sienāži, čūskas un ķirzakas. Šī būs lieliska iespēja, lai klātienē iepazītu dzīvnieku pasaules daudzveidību.
Paraugdemonstrējumi un šovi
Divu dienu garumā "ZooExpo 2026" apmeklētājus priecēs aizraujoši pasākumi. Demonstrāciju laukumā varēs vērot suņu skolu paraugdemonstrējumus, kanisterapijas nodarbības, FCI IGP sporta paraugdemonstrējumus, retrīveru un terjeru šovus, kā arī starptautiskās suņu izstādes "Rīgas uzvarētājs 2026" noslēguma konkursu. Kaķu izstādes areālā gaidāmas spraigas ringa sacensības un LFA "Felimurs" 40 gadu jubilejas šovi, tostarp meža kaķu parāde un konkursi "Mister Cat" un "Cat Queen". Par prieku pašiem mazākajiem apmeklētājiem uzstāsies cirka studijas mākslinieki. Pilna pasākuma programma šeit.
Palutini savu mīluli un saņem profesionāļu padomus
"ZooExpo 2026" dalībnieki piedāvās plašu preču un pakalpojumu ekspozīciju mīluļu veselībai un labsajūtai. Par īpašām izstādes cenām varēs iegādāties suņu un kaķu barību, kārumus, aksesuārus, rotaļlietas, guļvietas, apģērbus un daudz ko citu. Tāpat interesenti varēs saņemt profesionāļu padomus par pareizu mājdzīvnieku uzturu, kopšanas līdzekļu izvēli un veselības uzlabošanu.
Profesionālas konsultācijas
Tiem, kas vēl ir sava mīluļa meklējumos vai interesējas par kādu konkrētu šķirni, "ZooExpo 2026" būs īstā vieta, kur iegūt izsmeļošu informāciju. Šogad Ķīpsalā piedalīsies vairāki kinoloģiskie klubi, kuru eksperti pastāstīs par katras šķirnes īpatnībām un raksturu, kā arī atbildēs uz visiem interesējošajiem jautājumiem.
Izstādi "ZooExpo 2026" organizē Latvijas Kinoloģiskā federācija un Latvijas felinoloģiskā asociācija "Felimurs", norisi nodrošina Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība "BT 1".
Izstāde notiks Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, 14. un 15. novembrī plkst. 10.00—18.00.
Ņem vērā! Ja vēlies apmeklēt izstādi kopā ar savu suni, kas nepiedalās izstādē, pirms biļešu iegādes pie Izstāžu centra 11. vārtiem būs jāuzrāda suņa veterinārā apliecība, kā arī jāiziet veterinārā kontrole.
Biļešu cenas:
Bērniem līdz 4 gadu vecumam ieeja bez maksas!
Bērniem no 5 līdz 18 gadiem — 4,50 EUR
Pensionāriem, personām ar invaliditāti, studentiem — 6 EUR
Pieaugušajiem — 8 EUR
Ģimenes biļete (2 pieaugušie + 1 bērns vai 1+3) — 18 EUR
Iegādājies biļetes tiešsaistē šeit.
Autostāvvieta — 5 EUR (līdz 4 h), katra nākamā stunda +2 EUR
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14. un 15. novembrī Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā kļūs par mājvietu vairāk nekā 3000 mīļdzīvnieku, jo durvis vērs ikgadējā starptautiskā mājdzīvnieku un zooindustrijas izstāde "ZooExpo 2026". Divās dienās gan pieredzējuši dzīvnieku saimnieki un audzētāji, gan ģimenes ar bērniem un draugi varēs iepazīt plašo dzīvnieku pasauli, vērot dažādus skaistuma konkursus un piedalīties aizraujošās aktivitātēs.
Šogad "ZooExpo" apmeklētājus priecēs visdažādākie dzīvnieki — no suņiem, kaķiem un lauku sētas iemītniekiem līdz pat eksotiskiem putniem un rāpuļiem. Izstādē norisināsies daudzveidīga pasākumu programma, būs iespēja konsultēties ar audzētājiem par šķirņu īpašībām, bet ar nozares profesionāļiem — par mīluļu labsajūtu. Lai palutinātu esošo vai topošo mīluli, izstādes dalībnieki piedāvās plašu preču klāstu. Vairāk par dalībnieku piedāvājumu: ej.uz/dalibniekuzinas .
Dižciltīgākie suņi
Divās izstādes dienās piedalīsies rekordliels suņu skaits — 3600 no 17 valstīm. Pirmo reizi būs dalībnieki no Indonēzijas un Islandes! "ZooExpo 2026" apmeklētāji varēs iepazīt 258 šķirnes un apskatīt arī īstus retumus, piemēram, Bohēmijas aitusuni, Andalūzijas terjeru, Valensijas terjeru, Taivānas suni, Karavānas kurtu un Luiziānas katahulu. Vissīvākā konkurence ringos būs vērojama starp Stafordšīras bulterjeriem, amerikāņu Stafordšīras terjeriem, angļu kokerspanieliem, Kavaliera karaļa Čārlza spanieliem, mopšiem, Ķīnas cekulainajiem suņiem un saluki.
Cēlākie kaķi
Kaķu cienītājus priecēs vairāk nekā 300 unikālu kaķu no sešām valstīm. Visplašāk "ZooExpo 2026" būs pārstāvēti apbrīnojamie meinkūni un britu īsspalvainās šķirnes ķepaiņi. Izstādes apmeklētājiem būs lieliska iespēja novērtēt šos krāšņos mīluļus kaķēnu, junioru, pieaugušo un kastrātu ringos. Norisināsies arī īpaši LFA "Felimurs" 40 gadu jubilejas šovi — meža kaķu, "Cat Queen" un "Mister Cat".
LFA "Felimurs" jubileja
Īpašu svētku noskaņu radīs Latvijas Felinoloģiskā asociācija "Felimurs", kas "ZooExpo 2026" atzīmēs savu 40 gadu jubileju. Apmeklētājus priecēs dziedātājs un multiinstrumentālists Marko Ojala. Būs arī vēsturisks ieskats kluba darbībā. "LFA "Felimurs" ir pirmā kaķu audzētāju organizācija, kas tika nodibināta 1986. gada oktobrī. Pirmā izstāde notika 1987. gada 3. maijā. Jubilejā sveiksim kluba vecbiedrus un labākos audzētājus, kā arī apbalvosim kluba biedru skaistāko runci un kaķeni," stāsta LFA "Felimurs" prezidente Vija Klučniece.
Dzīvnieku pasaules daudzveidība
14. un 15. novembrī izstādē "ZooExpo 2026" Ķīpsalā gan lielus, gan mazus priecēs ne tikai kaķi un suņi, bet arī poniji, truši, zosis, vistas, tītari, papagaiļi, kanārijputniņi un īpašais viesis — mazais Austrālijas emu. Savukārt eksotisko dzīvnieku cienītājus pārsteigs gekoni, skorpioni, sienāži, čūskas un ķirzakas. Šī būs lieliska iespēja, lai klātienē iepazītu dzīvnieku pasaules daudzveidību.
Paraugdemonstrējumi un šovi
Divu dienu garumā "ZooExpo 2026" apmeklētājus priecēs aizraujoši pasākumi. Demonstrāciju laukumā varēs vērot suņu skolu paraugdemonstrējumus, kanisterapijas nodarbības, FCI IGP sporta paraugdemonstrējumus, retrīveru un terjeru šovus, kā arī starptautiskās suņu izstādes "Rīgas uzvarētājs 2026" noslēguma konkursu. Kaķu izstādes areālā gaidāmas spraigas ringa sacensības un LFA "Felimurs" 40 gadu jubilejas šovi, tostarp meža kaķu parāde un konkursi "Mister Cat" un "Cat Queen". Par prieku pašiem mazākajiem apmeklētājiem uzstāsies cirka studijas mākslinieki. Pilna pasākuma programma šeit.
Palutini savu mīluli un saņem profesionāļu padomus
"ZooExpo 2026" dalībnieki piedāvās plašu preču un pakalpojumu ekspozīciju mīluļu veselībai un labsajūtai. Par īpašām izstādes cenām varēs iegādāties suņu un kaķu barību, kārumus, aksesuārus, rotaļlietas, guļvietas, apģērbus un daudz ko citu. Tāpat interesenti varēs saņemt profesionāļu padomus par pareizu mājdzīvnieku uzturu, kopšanas līdzekļu izvēli un veselības uzlabošanu.
Profesionālas konsultācijas
Tiem, kas vēl ir sava mīluļa meklējumos vai interesējas par kādu konkrētu šķirni, "ZooExpo 2026" būs īstā vieta, kur iegūt izsmeļošu informāciju. Šogad Ķīpsalā piedalīsies vairāki kinoloģiskie klubi, kuru eksperti pastāstīs par katras šķirnes īpatnībām un raksturu, kā arī atbildēs uz visiem interesējošajiem jautājumiem.
Izstādi "ZooExpo 2026" organizē Latvijas Kinoloģiskā federācija un Latvijas felinoloģiskā asociācija "Felimurs", norisi nodrošina Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība "BT 1".
Izstāde notiks Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, 14. un 15. novembrī plkst. 10.00—18.00.
Ņem vērā! Ja vēlies apmeklēt izstādi kopā ar savu suni, kas nepiedalās izstādē, pirms biļešu iegādes pie Izstāžu centra 11. vārtiem būs jāuzrāda suņa veterinārā apliecība, kā arī jāiziet veterinārā kontrole.
Biļešu cenas:
Bērniem līdz 4 gadu vecumam ieeja bez maksas!
Bērniem no 5 līdz 18 gadiem — 4,50 EUR
Pensionāriem, personām ar invaliditāti, studentiem — 6 EUR
Pieaugušajiem — 8 EUR
Ģimenes biļete (2 pieaugušie + 1 bērns vai 1+3) — 18 EUR
Iegādājies biļetes tiešsaistē šeit.
Autostāvvieta — 5 EUR (līdz 4 h), katra nākamā stunda +2 EUR
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