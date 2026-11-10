Ugunsgrēks daudzdzīvokļu mājā Valmieras novadā atklāj bīstamu problēmu

Pirmdien Valmieras novada Jeru pagastā no degošas ēkas izglābti trīs cilvēki, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
Ugunsdzēsēji plkst. 14.53 saņēma izsaukumu par ugunsgrēku trīsstāvu daudzdzīvokļu ēkas otrā stāva dzīvoklī. Tur dega sadzīves mantas 16 kvadrātmetru platībā.
No ēkas ugunsdzēsēji izglāba trīs cilvēkus, bet pirms glābēju ierašanās vēl četri cilvēki no ēkas izkļuva paši.
Taču ugunsdzēsēji norāda uz kādu nepatīkamu novērojumu:
nevienā no ēkas mājokļiem ugunsdzēsēji nedzirdēja skanam dūmu detektora brīdinošo signālu.
Aizvadītajā diennaktī degusi arī neapsaimniekota ēka, lapu kaudze, atkritumi, meža zemsedze un mikroautobuss.
Dienests saņēma 38 izsaukumus — 11 uz ugunsgrēku dzēšanu, tajā skaitā vienu uz meža ugunsgrēku, 14 uz glābšanas darbiem, bet 13 izsaukumi bija maldinājumi.
Aptauja
Vai uzticaties, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) nelaimē palīdzēs ātri?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Pirmdien Valmieras novada Jeru pagastā no degošas ēkas izglābti trīs cilvēki, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
Ugunsdzēsēji plkst. 14.53 saņēma izsaukumu par ugunsgrēku trīsstāvu daudzdzīvokļu ēkas otrā stāva dzīvoklī. Tur dega sadzīves mantas 16 kvadrātmetru platībā.
No ēkas ugunsdzēsēji izglāba trīs cilvēkus, bet pirms glābēju ierašanās vēl četri cilvēki no ēkas izkļuva paši.
Taču ugunsdzēsēji norāda uz kādu nepatīkamu novērojumu:
nevienā no ēkas mājokļiem ugunsdzēsēji nedzirdēja skanam dūmu detektora brīdinošo signālu.
Aizvadītajā diennaktī degusi arī neapsaimniekota ēka, lapu kaudze, atkritumi, meža zemsedze un mikroautobuss.
Dienests saņēma 38 izsaukumus — 11 uz ugunsgrēku dzēšanu, tajā skaitā vienu uz meža ugunsgrēku, 14 uz glābšanas darbiem, bet 13 izsaukumi bija maldinājumi.
Aptauja
Vai uzticaties, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) nelaimē palīdzēs ātri?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu