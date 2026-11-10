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#mājoklis #negadījumi #ugunsgrēki

Ugunsgrēks daudzdzīvokļu mājā Valmieras novadā atklāj bīstamu problēmu

LETA
/
Latvijas Mediji
2026. gada 10. novembris, 08:43
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2026. gada 10. novembris, 08:43
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) automašīna. Ilustratīvs attēls.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) automašīna. Ilustratīvs attēls.
Foto: Lita Millere/LETA

Pirmdien Valmieras novada Jeru pagastā no degošas ēkas izglābti trīs cilvēki, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

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Ugunsdzēsēji plkst. 14.53 saņēma izsaukumu par ugunsgrēku trīsstāvu daudzdzīvokļu ēkas otrā stāva dzīvoklī. Tur dega sadzīves mantas 16 kvadrātmetru platībā.

No ēkas ugunsdzēsēji izglāba trīs cilvēkus, bet pirms glābēju ierašanās vēl četri cilvēki no ēkas izkļuva paši.

Taču ugunsdzēsēji norāda uz kādu nepatīkamu novērojumu:

nevienā no ēkas mājokļiem ugunsdzēsēji nedzirdēja skanam dūmu detektora brīdinošo signālu.

Aizvadītajā diennaktī degusi arī neapsaimniekota ēka, lapu kaudze, atkritumi, meža zemsedze un mikroautobuss.

Dienests saņēma 38 izsaukumus — 11 uz ugunsgrēku dzēšanu, tajā skaitā vienu uz meža ugunsgrēku, 14 uz glābšanas darbiem, bet 13 izsaukumi bija maldinājumi.

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#mājoklis #negadījumi #ugunsgrēki
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Pirmdien Valmieras novada Jeru pagastā no degošas ēkas izglābti trīs cilvēki, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

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Ugunsdzēsēji plkst. 14.53 saņēma izsaukumu par ugunsgrēku trīsstāvu daudzdzīvokļu ēkas otrā stāva dzīvoklī. Tur dega sadzīves mantas 16 kvadrātmetru platībā.

No ēkas ugunsdzēsēji izglāba trīs cilvēkus, bet pirms glābēju ierašanās vēl četri cilvēki no ēkas izkļuva paši.

Taču ugunsdzēsēji norāda uz kādu nepatīkamu novērojumu:

nevienā no ēkas mājokļiem ugunsdzēsēji nedzirdēja skanam dūmu detektora brīdinošo signālu.

Aizvadītajā diennaktī degusi arī neapsaimniekota ēka, lapu kaudze, atkritumi, meža zemsedze un mikroautobuss.

Dienests saņēma 38 izsaukumus — 11 uz ugunsgrēku dzēšanu, tajā skaitā vienu uz meža ugunsgrēku, 14 uz glābšanas darbiem, bet 13 izsaukumi bija maldinājumi.

Aptauja

Vai uzticaties, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) nelaimē palīdzēs ātri?

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

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#mājoklis #negadījumi #ugunsgrēki
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