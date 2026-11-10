ASV aizturēts Meganas Mārklas 82 gadus vecais tēvs — viņam draud līdz 20 gadiem cietumā

ASV Floridas štatā aizturēts Lielbritānijas prinča Harija sievas Meganas Mārklas tēvs Tomass Mārkls, kuram izvirzīta apsūdzība par bērnu seksuālas izmantošanas materiālu glabāšanu, vēsta ārvalstu mediji.
82 gadus veco Mārklu Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) aģenti aizturēja senioru aprūpes centrā Leiklendā, Floridas štatā, kur viņš uzturējās pēc nesen veiktas medicīniskas procedūras.
Pēc aizturēšanas Mārkls tika nogādāts federālajā ieslodzīšanas vietā, bet 6. novembrī stājās tiesas priekšā Tampā. Aptuveni pusstundu ilgajā sēdē tiesnesis atļāva viņu atbrīvot pret drošības naudu, vienlaikus nosakot mājas arestu un elektronisko uzraudzību.
Saskaņā ar tiesas noteiktajiem ierobežojumiem Mārklam jāturpina uzturēties aprūpes centrā, un viņa pārvietošanās tiks kontrolēta ar elektronisku uzraudzības ierīci. Viņam noteikti arī ceļošanas ierobežojumi un aizliegums izmantot internetam pieslēgtas ierīces.
Tiesa uzdevusi veikt Mārkla psihiskās un fiziskās veselības izvērtēšanu. Kā vēsta ārvalstu mediji, radušās bažas par viņa spēju izprast tiesvedības procesu un sadarboties ar aizstāvi. Sākotnējā tiesas sēdē Mārkls vēl nav paudis oficiālu nostāju par savu vainu izvirzītajā apsūdzībā.
ASV prokuratūra norādījusi, ka notiesāšanas gadījumā Mārklam var draudēt līdz 20 gadiem federālajā cietumā.
Izmeklēšanas gaitā FIB noskaidroja, ka Mārkls īrējis divas mantu glabātavas Losandželosas apkaimē. Pamatojoties uz tiesas izsniegtām kratīšanas atļaujām, aģenti pārmeklēja abas telpas un izņēma aptuveni 78 priekšmetus, kas, iespējams, satur attēlus ar bērnu seksuālu izmantošanu.
Federālajai tiesai iesniegtajos dokumentos norādīts, ka vairākās fotogrāfijās, iespējams, redzams pats Mārkls kopā ar nepilngadīgām meitenēm.
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ASV Floridas štatā aizturēts Lielbritānijas prinča Harija sievas Meganas Mārklas tēvs Tomass Mārkls, kuram izvirzīta apsūdzība par bērnu seksuālas izmantošanas materiālu glabāšanu, vēsta ārvalstu mediji.
82 gadus veco Mārklu Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) aģenti aizturēja senioru aprūpes centrā Leiklendā, Floridas štatā, kur viņš uzturējās pēc nesen veiktas medicīniskas procedūras.
Pēc aizturēšanas Mārkls tika nogādāts federālajā ieslodzīšanas vietā, bet 6. novembrī stājās tiesas priekšā Tampā. Aptuveni pusstundu ilgajā sēdē tiesnesis atļāva viņu atbrīvot pret drošības naudu, vienlaikus nosakot mājas arestu un elektronisko uzraudzību.
Saskaņā ar tiesas noteiktajiem ierobežojumiem Mārklam jāturpina uzturēties aprūpes centrā, un viņa pārvietošanās tiks kontrolēta ar elektronisku uzraudzības ierīci. Viņam noteikti arī ceļošanas ierobežojumi un aizliegums izmantot internetam pieslēgtas ierīces.
Tiesa uzdevusi veikt Mārkla psihiskās un fiziskās veselības izvērtēšanu. Kā vēsta ārvalstu mediji, radušās bažas par viņa spēju izprast tiesvedības procesu un sadarboties ar aizstāvi. Sākotnējā tiesas sēdē Mārkls vēl nav paudis oficiālu nostāju par savu vainu izvirzītajā apsūdzībā.
ASV prokuratūra norādījusi, ka notiesāšanas gadījumā Mārklam var draudēt līdz 20 gadiem federālajā cietumā.
Izmeklēšanas gaitā FIB noskaidroja, ka Mārkls īrējis divas mantu glabātavas Losandželosas apkaimē. Pamatojoties uz tiesas izsniegtām kratīšanas atļaujām, aģenti pārmeklēja abas telpas un izņēma aptuveni 78 priekšmetus, kas, iespējams, satur attēlus ar bērnu seksuālu izmantošanu.
Federālajai tiesai iesniegtajos dokumentos norādīts, ka vairākās fotogrāfijās, iespējams, redzams pats Mārkls kopā ar nepilngadīgām meitenēm.
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