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#dzīvesstils #slavenības #šovi #tv

Vai Sindija Bokāne gaida Nika bērnu? Draudzene pamana kādu aizdomīgu detaļu

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 15. novembris, 16:50
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2026. gada 15. novembris, 16:50
Niks Endziņš un Sindija Bokāne.
Niks Endziņš un Sindija Bokāne.
Foto: Ekrānuzņēmums/360TV/Slavenības. Bez filtra

360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Sindija Bokāne pēdējā laikā nonākusi sociālo mediju lietotāju uzmanības centrā — komentāros arvien biežāk izskan minējumi par iespējamu ģimenes pieaugumu. Aizdomas radušās arī draudzenei Kristiānai, kura pievērsusi uzmanību tam, cik uzstājīgi Sindija uzsver, ka bauda bezalkoholisku dzērienu.

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Sarunā abas neizvairās no jautājumiem par Sindijas un Nika privāto dzīvi un nākotnes iecerēm. Sieviete atklāj, ka bērniņa tēma viņu attiecībās nav sveša, un ar smaidu ļauj noprast, ka šajā jautājumā abu plāni ir nopietni. "Nav jau noslēpums, ka mēs mēģinām," atzīst Sindija.

Tikmēr Kristiānas novērojumi un sociālo mediju komentāri sarunai piešķir vēl īpašāku noskaņu. Vai aiz Sindijas neparastās uzvedības slēpjas kas vairāk, nekā sākotnēji varētu šķist?

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360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Sindija Bokāne pēdējā laikā nonākusi sociālo mediju lietotāju uzmanības centrā — komentāros arvien biežāk izskan minējumi par iespējamu ģimenes pieaugumu. Aizdomas radušās arī draudzenei Kristiānai, kura pievērsusi uzmanību tam, cik uzstājīgi Sindija uzsver, ka bauda bezalkoholisku dzērienu.

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Sarunā abas neizvairās no jautājumiem par Sindijas un Nika privāto dzīvi un nākotnes iecerēm. Sieviete atklāj, ka bērniņa tēma viņu attiecībās nav sveša, un ar smaidu ļauj noprast, ka šajā jautājumā abu plāni ir nopietni. "Nav jau noslēpums, ka mēs mēģinām," atzīst Sindija.

Tikmēr Kristiānas novērojumi un sociālo mediju komentāri sarunai piešķir vēl īpašāku noskaņu. Vai aiz Sindijas neparastās uzvedības slēpjas kas vairāk, nekā sākotnēji varētu šķist?

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#dzīvesstils #slavenības #šovi #tv
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