Slimnīcā miris Krakovā apšaudi sarīkojušais uzbrucējs

No gūtajiem ievainojumiem pirmdienas rītā miris Polijas pilsētā Krakovā apšaudi sarīkojušais uzbrucējs, kurš sestdien pilsētas galvenajā laukumā nošāva sešus cilvēkus un pats tika ievainots apšaudē ar policiju.
Poliju, kurā masu apšaudes notiek reti, satriecis Krakovā notikušais slaktiņš, kas tiek izmeklēts kā iespējams terorakts. Varasiestādes paziņojušas, ka uzbrucējs, kurš bijis divdesmit četrus gadus vecais Mihals Oksiņskis, iespējams, ir iedvesmojies no galēji labējas ideoloģijas. Viņš ar automašīnu iebraucis pilsētas galvenajā laukumā, un no sava transportlīdzekļa atklājis uguni, nogalinot četrus vīriešus un divas sievietes, pavēstījusi policija. Nogalināti četri Polijas pilsoņi, brits un austriete, vēsta telekanāls TVP. Vēl sešpadsmit cilvēki ievainoti, tostarp divi policisti un pieci ārzemnieki – Apvienotās Karalistes, Austrijas, Krievijas, Portugāles un Vācijas pilsoņi.
Uzbrucējs bija ģērbies militāra stila apģērbā, bijis bruņuvestē un bruņojies ar "militārajiem ieročiem", iespējams, ar AR-15 tipa triecienšauteni. Viņam līdzi pavisam bijuši četri šaujamieroči. Ar Polijas bruņotajiem spēkiem viņam tomēr saistības neesot. Vēlāk uzbrukumu sarīkojušā vīrieša mājās atrasti trīs cilvēku – viņa vecāku un māsas – līķi. Prokuratūru pieļauj, ka Mihals Oksiņskis viņus ir nogalinājis. Par šāvēju daudz informācijas nav, un viņa motīvs arī nav skaidrs. Iekšlietu ministrs Marcins Kerviņskis sākotnēji paziņojis, ka vīrietis bija aizrāvies ar galēji labējām ideoloģijām un pārstāvēja ļoti radikālus uzskatus. Vēlāk ministrs norādīja, ka tā ir tikai sākotnējā hipotēze un izmeklēšana turpinās.
Uz šāvēja apģērba atrastās emblēmas pašlaik pēta eksperti, pirmdien paziņojusi Iekšlietu ministrija. Kopš marta vīrietim bijusi ieroču turēšanas atļauja, un viņš kopā ar tēvu apmeklējis šaušanas klubu, vēsta Polijas mediji. Policijas redzeslokā viņš iepriekš nebija nonācis.
Ar šaujamieročiem pastrādātu noziegumu Polijā nav daudz, tomēr kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Polijā ir ievērojami pieaudzis izsniegto ieroču atļauju skaits, norāda TVP. Polijas premjerministrs Donalds Tusks paziņojis, ka līdz šim Polija nav piedzīvojusi "tik smagus teroraktus". Viņš par izrādīto varonību slavēja divus policistus, kuri apšaudē ar uzbrucēju tika smagi ievainoti, tomēr spēja šāvēju apturēt. "Viņi, iespējams, izglāba daudzu cilvēku dzīvību, ignorējot risku savējai," platformā "X" paziņoja Tusks. Liela uzmanība pievērsta arī diviem vietējiem ķirurgiem, kuri Krakovas centrā sestdien ieturēja maltīti, bet, sākoties apšaudei, devušies uz notikuma vietu un snieguši palīdzību gan ievainotajiem policistiem, gan arī šāvējam.
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No gūtajiem ievainojumiem pirmdienas rītā miris Polijas pilsētā Krakovā apšaudi sarīkojušais uzbrucējs, kurš sestdien pilsētas galvenajā laukumā nošāva sešus cilvēkus un pats tika ievainots apšaudē ar policiju.
Poliju, kurā masu apšaudes notiek reti, satriecis Krakovā notikušais slaktiņš, kas tiek izmeklēts kā iespējams terorakts. Varasiestādes paziņojušas, ka uzbrucējs, kurš bijis divdesmit četrus gadus vecais Mihals Oksiņskis, iespējams, ir iedvesmojies no galēji labējas ideoloģijas. Viņš ar automašīnu iebraucis pilsētas galvenajā laukumā, un no sava transportlīdzekļa atklājis uguni, nogalinot četrus vīriešus un divas sievietes, pavēstījusi policija. Nogalināti četri Polijas pilsoņi, brits un austriete, vēsta telekanāls TVP. Vēl sešpadsmit cilvēki ievainoti, tostarp divi policisti un pieci ārzemnieki – Apvienotās Karalistes, Austrijas, Krievijas, Portugāles un Vācijas pilsoņi.
Uzbrucējs bija ģērbies militāra stila apģērbā, bijis bruņuvestē un bruņojies ar "militārajiem ieročiem", iespējams, ar AR-15 tipa triecienšauteni. Viņam līdzi pavisam bijuši četri šaujamieroči. Ar Polijas bruņotajiem spēkiem viņam tomēr saistības neesot. Vēlāk uzbrukumu sarīkojušā vīrieša mājās atrasti trīs cilvēku – viņa vecāku un māsas – līķi. Prokuratūru pieļauj, ka Mihals Oksiņskis viņus ir nogalinājis. Par šāvēju daudz informācijas nav, un viņa motīvs arī nav skaidrs. Iekšlietu ministrs Marcins Kerviņskis sākotnēji paziņojis, ka vīrietis bija aizrāvies ar galēji labējām ideoloģijām un pārstāvēja ļoti radikālus uzskatus. Vēlāk ministrs norādīja, ka tā ir tikai sākotnējā hipotēze un izmeklēšana turpinās.
Uz šāvēja apģērba atrastās emblēmas pašlaik pēta eksperti, pirmdien paziņojusi Iekšlietu ministrija. Kopš marta vīrietim bijusi ieroču turēšanas atļauja, un viņš kopā ar tēvu apmeklējis šaušanas klubu, vēsta Polijas mediji. Policijas redzeslokā viņš iepriekš nebija nonācis.
Ar šaujamieročiem pastrādātu noziegumu Polijā nav daudz, tomēr kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Polijā ir ievērojami pieaudzis izsniegto ieroču atļauju skaits, norāda TVP. Polijas premjerministrs Donalds Tusks paziņojis, ka līdz šim Polija nav piedzīvojusi "tik smagus teroraktus". Viņš par izrādīto varonību slavēja divus policistus, kuri apšaudē ar uzbrucēju tika smagi ievainoti, tomēr spēja šāvēju apturēt. "Viņi, iespējams, izglāba daudzu cilvēku dzīvību, ignorējot risku savējai," platformā "X" paziņoja Tusks. Liela uzmanība pievērsta arī diviem vietējiem ķirurgiem, kuri Krakovas centrā sestdien ieturēja maltīti, bet, sākoties apšaudei, devušies uz notikuma vietu un snieguši palīdzību gan ievainotajiem policistiem, gan arī šāvējam.
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