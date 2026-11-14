Lai arī "zvaigžņoto" restorānu skaits Latvijā nav audzis, prestižajā ceļvedī iekļauti 12 jaunpienācēji, tostarp no reģioniem.
Jaunākajā "Michelin Guide Latvia 2027" ceļvedī iekļauti 35 Latvijas restorāni. Vienu "Michelin" zvaigzni saglabājuši Rīgas restorāni "John Chef’s Hall" un "Max Cekot Kitchen". Tiesa gan, Zaļā jeb ilgtspējas zvaigzne šogad netika piešķirta Līgatnes restorānam "Pavāru māja".
Ar "Michelin" atzinību guvušajiem restorāniem saistīto uzņēmumu nodokļu maksājumi 2025. gadā sasniedza 19,06 miljonus eiro – par 22,8% vairāk nekā 2023. gadā, kad Latvija pirmo reizi tika iekļauta starptautiskajā gastronomijas ceļvedī. Taču viss nebūt nav tik rožaini. Diemžēl ir restorāni, kuri ir aizvērušies. Tostarp arī divi "Michelin" ceļvedī iekļautie restorāni – "Barents" un "Tails" nav izdzīvojuši. "Viena otrai sekoja divas krīzes – kovida pandēmija un Krievijas agresija Ukrainā. Otrā ir situsi pa nozari daudz smagāk, jo pandēmijas laikā restorāniem bija pieejams valsts atbalsts. Eiropā kopumā rādītāji ir ar pieaugošu tendenci, daudz labāki nekā 2019. gadā, bet Latvijā ārvalstu viesu nakšņošana viesnīcās un viesu namos atpaliek no 2019. gada par ceturto daļu," vērtē Latvijas Restor