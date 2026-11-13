Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) ceturtdien, 12. novembrī, apbalvojis vairāk nekā 70 cilvēkus, godinot dienesta darbiniekus, ārvalstu sadarbības partnerus un pirmās palīdzības sniedzējus par dzīvību glābšanu un ieguldījumu dienesta darbā.
Ar apbalvojumiem dienests izteicis pateicību gan savai komandai, gan arī līdzcilvēkiem, kuri izšķirošā brīdī iesaistījušies palīdzības sniegšanā.
Apbalvojumu "Par pašaizliedzību" saņēmis vecākais operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājs Igors Utenkovs. Ārpus darba laika Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā viņš pamanīja, ka uz perona tiek atdzīvināta sieviete, un pārņēma reanimāciju līdz kolēģu ierašanās brīdim.
Par pašaizliedzību godinātas arī NMPD brigādes mediķes Kintija Venskoviča un Snežana Romanova, kuras ārpus darba laika ceļa malā automašīnā pamanīja bezsamaņā esošu vīrieti un viņu sekmīgi reanimēja.
NMPD ārstniecības personas, ukrainietes Jevgenijas Hurievas rīcība smagā ceļu satiksmes negadījumā palīdzēja glābt pusotru gadu vecu bērnu, kurš bija guvis smagu politraumu.
Par profesionalitāti apbalvota ārste Inna Gavrilova, kura izsaukumā sniedza palīdzību vīrietim ar dzīvībai bīstamiem ievainojumiem pēc granātas sprādziena. Vīrietim bija smagi sejas un žokļa bojājumi un masīva asiņošana. Ārstes rīcība līdz vīrieša nogādāšanai slimnīcā palīdzēja glābt viņa dzīvību.
Apbalvojumus saņēmuši arī divi ārvalstu sadarbības partneri par ieguldījumu Latvijas katastrofu medicīnas sistēmas attīstībā un valsts gatavības stiprināšanā. Ukrainas armijas atvaļinātais apakšpulkvedis, ārsts Serhijs Šakuns nodrošinājis NMPD darbinieku apmācības Ukrainas piefrontes zonās, kur Latvijas speciālisti apguvuši cietušo evakuāciju un palīdzības organizēšanu masveida uzlidojumos. Lielbritānijas eksperts Džastins Bērks-Džounss godināts par ieguldījumu masveida negadījumu medicīniskās pārvaldības apmācību sistēmas "Major Incident Medical Management and Support" attīstībā Latvijā.
Apbalvoto vidū ir arī kāda vidusskolniece, kas vasarā savā trešajā darba dienā veikalā Gulbenē, sekojot tālruņa 113 dispečera norādījumiem, veica sirds masāžu bezsamaņā esošam vīrietim, glābjot viņa dzīvību.
Par pašaizliedzīgu rīcību apbalvoti arī deviņi Zemessardzes 54. Kaujas atbalsta bataljona karavīri, kuri kļuva par aculieciniekiem smagai avārijai uz autoceļa Tīnūži–Koknese. Viņi izsauca dienestus, sniedza pirmo palīdzību un gādāja par drošību negadījuma vietā.
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Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) ceturtdien, 12. novembrī, apbalvojis vairāk nekā 70 cilvēkus, godinot dienesta darbiniekus, ārvalstu sadarbības partnerus un pirmās palīdzības sniedzējus par dzīvību glābšanu un ieguldījumu dienesta darbā.
Ar apbalvojumiem dienests izteicis pateicību gan savai komandai, gan arī līdzcilvēkiem, kuri izšķirošā brīdī iesaistījušies palīdzības sniegšanā.
Apbalvojumu "Par pašaizliedzību" saņēmis vecākais operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājs Igors Utenkovs. Ārpus darba laika Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā viņš pamanīja, ka uz perona tiek atdzīvināta sieviete, un pārņēma reanimāciju līdz kolēģu ierašanās brīdim.
Par pašaizliedzību godinātas arī NMPD brigādes mediķes Kintija Venskoviča un Snežana Romanova, kuras ārpus darba laika ceļa malā automašīnā pamanīja bezsamaņā esošu vīrieti un viņu sekmīgi reanimēja.
NMPD ārstniecības personas, ukrainietes Jevgenijas Hurievas rīcība smagā ceļu satiksmes negadījumā palīdzēja glābt pusotru gadu vecu bērnu, kurš bija guvis smagu politraumu.
Par profesionalitāti apbalvota ārste Inna Gavrilova, kura izsaukumā sniedza palīdzību vīrietim ar dzīvībai bīstamiem ievainojumiem pēc granātas sprādziena. Vīrietim bija smagi sejas un žokļa bojājumi un masīva asiņošana. Ārstes rīcība līdz vīrieša nogādāšanai slimnīcā palīdzēja glābt viņa dzīvību.
Apbalvojumus saņēmuši arī divi ārvalstu sadarbības partneri par ieguldījumu Latvijas katastrofu medicīnas sistēmas attīstībā un valsts gatavības stiprināšanā. Ukrainas armijas atvaļinātais apakšpulkvedis, ārsts Serhijs Šakuns nodrošinājis NMPD darbinieku apmācības Ukrainas piefrontes zonās, kur Latvijas speciālisti apguvuši cietušo evakuāciju un palīdzības organizēšanu masveida uzlidojumos. Lielbritānijas eksperts Džastins Bērks-Džounss godināts par ieguldījumu masveida negadījumu medicīniskās pārvaldības apmācību sistēmas "Major Incident Medical Management and Support" attīstībā Latvijā.
Apbalvoto vidū ir arī kāda vidusskolniece, kas vasarā savā trešajā darba dienā veikalā Gulbenē, sekojot tālruņa 113 dispečera norādījumiem, veica sirds masāžu bezsamaņā esošam vīrietim, glābjot viņa dzīvību.
Par pašaizliedzīgu rīcību apbalvoti arī deviņi Zemessardzes 54. Kaujas atbalsta bataljona karavīri, kuri kļuva par aculieciniekiem smagai avārijai uz autoceļa Tīnūži–Koknese. Viņi izsauca dienestus, sniedza pirmo palīdzību un gādāja par drošību negadījuma vietā.
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