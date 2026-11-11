"Smird pēc mēsliem!" Arvis Zēmanis viesiem gatavo vakariņas ar neparastu garšvielu

360TV šova "Gandrīz ideālās vakariņas" svētku nedēļā pirmo vakaru viesus uzņēma pasākumu vadītājs Arvis Zēmanis. Pie viņa mājās pulcējās radošā personība Iveta Simsone, mūziķis Atis Zviedris un autore Linda Mūrniece, lai baudītu vakaru, kurā netrūka ne sarunu par latviskajām tradīcijām, ne pārsteidzošu kulināro atklājumu.
Arvis virtuvē jutās kā savā elementā — izrādījās, ka pēc izglītības viņš bija pavārs un konditors. Gatavojot vakariņas, namatēvs dalījās zināšanās par garšvielām un to īpašībām, taču viena no tām izpelnījās īpašu uzmanību. Kad Arvis ķērās pie baltajiem pipariem, saruna ātri vien aizvirzījās pie to neparastā aromāta.
"Smird pēc mēsliem," komentē raidījuma balss Artūrs Skrastiņš. Arvis gan paskaidroja, ka šī smarža saistīta ar fermentāciju, kas piešķir garšvielai īpašu, zemīgu umami garšu.
Namatēvs arī atklāja nelielus virtuves knifus, tostarp to, kā pareizi pagatavot bietes, lai tajās saglabātos viss aromātiskais šķidrums. Taču galvenais jautājums palika atklāts — vai viesi spēs novērtēt Arvja kulināros eksperimentus, tostarp garšvielu, kuras aromāts viņiem sākotnēji raisīja tik nepārprotamas asociācijas?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
360TV šova "Gandrīz ideālās vakariņas" svētku nedēļā pirmo vakaru viesus uzņēma pasākumu vadītājs Arvis Zēmanis. Pie viņa mājās pulcējās radošā personība Iveta Simsone, mūziķis Atis Zviedris un autore Linda Mūrniece, lai baudītu vakaru, kurā netrūka ne sarunu par latviskajām tradīcijām, ne pārsteidzošu kulināro atklājumu.
Arvis virtuvē jutās kā savā elementā — izrādījās, ka pēc izglītības viņš bija pavārs un konditors. Gatavojot vakariņas, namatēvs dalījās zināšanās par garšvielām un to īpašībām, taču viena no tām izpelnījās īpašu uzmanību. Kad Arvis ķērās pie baltajiem pipariem, saruna ātri vien aizvirzījās pie to neparastā aromāta.
"Smird pēc mēsliem," komentē raidījuma balss Artūrs Skrastiņš. Arvis gan paskaidroja, ka šī smarža saistīta ar fermentāciju, kas piešķir garšvielai īpašu, zemīgu umami garšu.
Namatēvs arī atklāja nelielus virtuves knifus, tostarp to, kā pareizi pagatavot bietes, lai tajās saglabātos viss aromātiskais šķidrums. Taču galvenais jautājums palika atklāts — vai viesi spēs novērtēt Arvja kulināros eksperimentus, tostarp garšvielu, kuras aromāts viņiem sākotnēji raisīja tik nepārprotamas asociācijas?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu