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Zīmē Gatis Šļūka: Valsts iepirkumi

Gatis Šļūka
Gatis Šļūka
/
Latvijas Mediji
2026. gada 13. novembris, 08:37
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2026. gada 13. novembris, 08:37
Zīmē Gatis Šļūka: Valsts iepirkumi.
Zīmē Gatis Šļūka: Valsts iepirkumi.
Foto: Gatis Šļūka

Valdība šā gada 25. augustā Valsts kancelejai, ministrijām un to padotības iestādēm uzdeva izvērtēt piegādes un pakalpojumu līgumus, kuru paredzamā līgumcena ir vismaz 140 000 eiro, un būvdarbu iepirkumus ar paredzamo līgumcenu vismaz vienu miljonu eiro.

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Otrdien, 10. novembrī, Ministru kabineta sēdē uzklausīja ministriju atskaites par to pārstāvēto nozaru iepirkumiem. Spriežot pēc valdībai iesniegtajām atbildēm, Valsts kanceleja un ministrijas neplāno atlikt lielāko daļu iecerēto lielo iepirkumu, bieži tos pieminot kā kritiski svarīgus darbības turpināšanai. Reti kuru iepirkumu iestādes uzskata par atceļamu, atliekamu vai pārskatāmu. Taču tiek solīta īpaša uzmanība izdevumu kontrolē.

Zīmē Gatis Šļūka: Valsts iepirkumi.

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Valdība šā gada 25. augustā Valsts kancelejai, ministrijām un to padotības iestādēm uzdeva izvērtēt piegādes un pakalpojumu līgumus, kuru paredzamā līgumcena ir vismaz 140 000 eiro, un būvdarbu iepirkumus ar paredzamo līgumcenu vismaz vienu miljonu eiro.

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Otrdien, 10. novembrī, Ministru kabineta sēdē uzklausīja ministriju atskaites par to pārstāvēto nozaru iepirkumiem. Spriežot pēc valdībai iesniegtajām atbildēm, Valsts kanceleja un ministrijas neplāno atlikt lielāko daļu iecerēto lielo iepirkumu, bieži tos pieminot kā kritiski svarīgus darbības turpināšanai. Reti kuru iepirkumu iestādes uzskata par atceļamu, atliekamu vai pārskatāmu. Taču tiek solīta īpaša uzmanība izdevumu kontrolē.

Zīmē Gatis Šļūka: Valsts iepirkumi.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

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Zīmē Gatis Šļūka Karikatūra
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