Valdība šā gada 25. augustā Valsts kancelejai, ministrijām un to padotības iestādēm uzdeva izvērtēt piegādes un pakalpojumu līgumus, kuru paredzamā līgumcena ir vismaz 140 000 eiro, un būvdarbu iepirkumus ar paredzamo līgumcenu vismaz vienu miljonu eiro.
Otrdien, 10. novembrī, Ministru kabineta sēdē uzklausīja ministriju atskaites par to pārstāvēto nozaru iepirkumiem. Spriežot pēc valdībai iesniegtajām atbildēm, Valsts kanceleja un ministrijas neplāno atlikt lielāko daļu iecerēto lielo iepirkumu, bieži tos pieminot kā kritiski svarīgus darbības turpināšanai. Reti kuru iepirkumu iestādes uzskata par atceļamu, atliekamu vai pārskatāmu. Taču tiek solīta īpaša uzmanība izdevumu kontrolē.
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Valdība šā gada 25. augustā Valsts kancelejai, ministrijām un to padotības iestādēm uzdeva izvērtēt piegādes un pakalpojumu līgumus, kuru paredzamā līgumcena ir vismaz 140 000 eiro, un būvdarbu iepirkumus ar paredzamo līgumcenu vismaz vienu miljonu eiro.
Otrdien, 10. novembrī, Ministru kabineta sēdē uzklausīja ministriju atskaites par to pārstāvēto nozaru iepirkumiem. Spriežot pēc valdībai iesniegtajām atbildēm, Valsts kanceleja un ministrijas neplāno atlikt lielāko daļu iecerēto lielo iepirkumu, bieži tos pieminot kā kritiski svarīgus darbības turpināšanai. Reti kuru iepirkumu iestādes uzskata par atceļamu, atliekamu vai pārskatāmu. Taču tiek solīta īpaša uzmanība izdevumu kontrolē.
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