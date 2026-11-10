Rīgas centrā izcēlies kautiņš starp Latvijas un Indijas pilsoni

Valsts policija sākusi resorisko pārbaudi par Indijas un Latvijas pilsoņu sakaušanos kādā Rīgas bārā.
Kā informē Valsts policijā, 8. oktobrī likumsargi saņēma izsaukumu uz kādu galvaspilsētas bāru Aleksandra Čaka ielā.
Ierodoties notikuma vietā, tika noskaidrots, ka starp diviem vīriešiem bija noticis savstarpējs konflikts un abiem ir nodarīti miesas bojājumi.
Policija noskaidroja konfliktā iesaistīto personu identitāti. Viens no strīdniekiem ir Latvijas, bet otrs Indijas pilsonis.
Saistībā ar notikušo sākta resoriskā pārbaude, lai pilnvērtīgi izvērtētu notikušā apstākļus.
Ņemot vērā, ka konfliktā bija cietušas abas personas, neviena persona netika aizturēta līdz apstākļu noskaidrošanai.
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Valsts policija sākusi resorisko pārbaudi par Indijas un Latvijas pilsoņu sakaušanos kādā Rīgas bārā.
Kā informē Valsts policijā, 8. oktobrī likumsargi saņēma izsaukumu uz kādu galvaspilsētas bāru Aleksandra Čaka ielā.
Ierodoties notikuma vietā, tika noskaidrots, ka starp diviem vīriešiem bija noticis savstarpējs konflikts un abiem ir nodarīti miesas bojājumi.
Policija noskaidroja konfliktā iesaistīto personu identitāti. Viens no strīdniekiem ir Latvijas, bet otrs Indijas pilsonis.
Saistībā ar notikušo sākta resoriskā pārbaude, lai pilnvērtīgi izvērtētu notikušā apstākļus.
Ņemot vērā, ka konfliktā bija cietušas abas personas, neviena persona netika aizturēta līdz apstākļu noskaidrošanai.
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