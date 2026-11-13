Ainars Mielavs izdod trīs jaunas dziesmas un gatavo albumu

Dziedātājs un dziesmu autors Ainars Mielavs pēc sešu gadu pārtraukuma sācis ierakstīt jaunu albumu. Tā pirmās trīs dziesmas 12. novembrī izdotas minialbumā jeb EP “Ja es varētu”, informē izdevniecība “Mūzikas prāmis”.
Minialbumā iekļautas dziesmas “Ja es varētu”, “Atlaist ir sagaidīt” un “Dzīves jēgas ugunskurs”. To mūzikas autori ir Ainars Mielavs, Kaspars Vizulis, Rūdolfs Macats, Kristians Priekulis un Kaspars Kurdeko, bet tekstus sarakstījis Mielavs.
Dziesmā “Atlaist ir sagaidīt” ar autoru piekrišanu izmantots arī somu rakstnieces Heli Lāksonenas dzejolis “Tam, kas iet preti jounam sākumam” Guntara Godiņa atdzejojumā.
Ieraksti tapuši studijā “GEM+” sadarbībā ar Gati Gaujenieku. Jaunā albuma ierakstu plānots pabeigt 2027. gada februārī. Mielava iepriekšējais albums “220 volti” iznāca 2020. gadā.
EP vizuālajā noformējumā izmantota Mielava glezna “Suns ziemā” un Ilmāra Blumberga oriģinālais burtveidols. Dziesmas pieejamas mūzikas straumēšanas platformās, tostarp “Spotify”, “Apple Music” un “YouTube”.
Savukārt no 28. līdz 30. decembrim Spīķeru koncertzālē notiks Mielava tradicionālie koncerti “Starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu”. Koncertu norises vietā būs apskatāma arī neliela viņa gleznu izstāde.
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Dziedātājs un dziesmu autors Ainars Mielavs pēc sešu gadu pārtraukuma sācis ierakstīt jaunu albumu. Tā pirmās trīs dziesmas 12. novembrī izdotas minialbumā jeb EP “Ja es varētu”, informē izdevniecība “Mūzikas prāmis”.
Minialbumā iekļautas dziesmas “Ja es varētu”, “Atlaist ir sagaidīt” un “Dzīves jēgas ugunskurs”. To mūzikas autori ir Ainars Mielavs, Kaspars Vizulis, Rūdolfs Macats, Kristians Priekulis un Kaspars Kurdeko, bet tekstus sarakstījis Mielavs.
Dziesmā “Atlaist ir sagaidīt” ar autoru piekrišanu izmantots arī somu rakstnieces Heli Lāksonenas dzejolis “Tam, kas iet preti jounam sākumam” Guntara Godiņa atdzejojumā.
Ieraksti tapuši studijā “GEM+” sadarbībā ar Gati Gaujenieku. Jaunā albuma ierakstu plānots pabeigt 2027. gada februārī. Mielava iepriekšējais albums “220 volti” iznāca 2020. gadā.
EP vizuālajā noformējumā izmantota Mielava glezna “Suns ziemā” un Ilmāra Blumberga oriģinālais burtveidols. Dziesmas pieejamas mūzikas straumēšanas platformās, tostarp “Spotify”, “Apple Music” un “YouTube”.
Savukārt no 28. līdz 30. decembrim Spīķeru koncertzālē notiks Mielava tradicionālie koncerti “Starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu”. Koncertu norises vietā būs apskatāma arī neliela viņa gleznu izstāde.
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