Rite salīdzina Krievijas ikmēneša zaudējumus karā ar ASV zaudējumiem 14 gados Vjetnamā

NATO ģenerālsekretārs Marks Rite paziņojis, ka Krievija katru mēnesi Ukrainā zaudē vairāk nekā 40 000 karavīru, kuri gājuši bojā vai guvuši smagus ievainojumus, un salīdzināja šos zaudējumus ar ASV zaudējumiem 14 gadu ilgajā Vjetnamas karā.
Pēc Rites teiktā, Krievijas diktators Vladimirs Putins cieš sakāvi kaujas laukā.
"Savienotās Valstis 14 gadu laikā Vjetnamā zaudēja 56 000. Bet šeit vienā mēnesī Krievijā kritušo vai smagi ievainoto skaits ir 40 000. Un, spriežot pēc provizoriskiem datiem, oktobrī šis skaitlis varēja pārsniegt 50 000. 50 000 vienā mēnesī," teica Rite.
Viņš piebilda, ka Putins, ņemot vērā neveiksmi kaujas laukā, mēģina salauzt Ukrainas cīņas sparu, uzbrūkot civiliedzīvotājiem, apšaudot Ukrainas pilsētas ar raķetēm un droniem, kā arī mēģinot iznīcināt kritiski svarīgu infrastruktūru pirms ziemas iestāšanās.
"Krievija arī pastiprinājusi savu naidīgo darbību kampaņu visā Eiropā. Putins mēģina mūs sašķelt, destabilizēt mūsu sabiedrības un apdraudēt mūsu atbalstu Ukrainai, izmantojot dedzināšanu, incidentus ar droniem, kiberuzbrukumus un citas ļaunprātīgas darbības. Bet būsim atklāti. Viņam tas neizdodas. Par katru Krievijas hibrīduzbrukumu pret mūsu valstīm mēs sniedzam Ukrainai vēl lielāku atbalstu," rezumēja Rite.
Pēc NATO novērtējuma septembrī Krievija Ukrainā zaudēja vairāk nekā 50 000 karavīru, no kuriem 28 000 tika nogalināti, kas ievērojami pārsniedz Ukrainas bruņoto spēku zaudējumus.
Jūnijā NATO aprēķināja, ka Krievija karā ir zaudējusi vairāk nekā 1,4 miljonus karavīru.
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NATO ģenerālsekretārs Marks Rite paziņojis, ka Krievija katru mēnesi Ukrainā zaudē vairāk nekā 40 000 karavīru, kuri gājuši bojā vai guvuši smagus ievainojumus, un salīdzināja šos zaudējumus ar ASV zaudējumiem 14 gadu ilgajā Vjetnamas karā.
Pēc Rites teiktā, Krievijas diktators Vladimirs Putins cieš sakāvi kaujas laukā.
"Savienotās Valstis 14 gadu laikā Vjetnamā zaudēja 56 000. Bet šeit vienā mēnesī Krievijā kritušo vai smagi ievainoto skaits ir 40 000. Un, spriežot pēc provizoriskiem datiem, oktobrī šis skaitlis varēja pārsniegt 50 000. 50 000 vienā mēnesī," teica Rite.
Viņš piebilda, ka Putins, ņemot vērā neveiksmi kaujas laukā, mēģina salauzt Ukrainas cīņas sparu, uzbrūkot civiliedzīvotājiem, apšaudot Ukrainas pilsētas ar raķetēm un droniem, kā arī mēģinot iznīcināt kritiski svarīgu infrastruktūru pirms ziemas iestāšanās.
"Krievija arī pastiprinājusi savu naidīgo darbību kampaņu visā Eiropā. Putins mēģina mūs sašķelt, destabilizēt mūsu sabiedrības un apdraudēt mūsu atbalstu Ukrainai, izmantojot dedzināšanu, incidentus ar droniem, kiberuzbrukumus un citas ļaunprātīgas darbības. Bet būsim atklāti. Viņam tas neizdodas. Par katru Krievijas hibrīduzbrukumu pret mūsu valstīm mēs sniedzam Ukrainai vēl lielāku atbalstu," rezumēja Rite.
Pēc NATO novērtējuma septembrī Krievija Ukrainā zaudēja vairāk nekā 50 000 karavīru, no kuriem 28 000 tika nogalināti, kas ievērojami pārsniedz Ukrainas bruņoto spēku zaudējumus.
Jūnijā NATO aprēķināja, ka Krievija karā ir zaudējusi vairāk nekā 1,4 miljonus karavīru.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
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