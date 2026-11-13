Pirmo 28 tranzīta graudu paraugu analīžu rezultāti neliecina par Ukrainas izcelsmi, informēja Zemkopības ministrijā (ZM).
ZM norāda, ka kopš septembra Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) ir noņēmis un zinātniskajam institūtam "Bior" nosūtījis 50 tranzīta graudu paraugus. Visi paraugi nodoti testēšanai akreditētā laboratorijā Francijā. Līdz šim saņemti 28 paraugu laboratorisko analīžu rezultāti, kas ir izvērtēti, izmantojot Lielbritānijas izstrādātās graudu verifikācijas shēmas references datubāzi, un nevienā no tiem analīžu rezultāti neliecina par graudu Ukrainas izcelsmi.
Graudu verifikācijas shēmas references datubāze aptver 17 valstis, un to uztur Lielbritānijas Vides, pārtikas un lauku lietu departaments (DEFRA). Izmantotā metode balstās uz graudu stabilo izotopu un ķīmisko elementu sastāva analīzi, kas atspoguļo graudu audzēšanas vietas klimatiskos, ģeoloģiskos un vides apstākļus, skaidro ministrijā.
Vienlaikus ZM atzīmē, ka graudu izcelsmes noteikšana ar šo metodi ir statistisks novērtējums. Analīžu rezultāti jāvērtē kopā ar kravas pavaddokumentiem, piegādes ķēdes izsekojamības informāciju un citiem pierādījumiem.
Latvija graudu verifikācijas shēmā piedalās saskaņā ar Ukrainas, Lielbritānijas un Latvijas noslēgto saprašanās memorandu. Shēma ir izveidota kā papildu zinātnisks instruments graudu izcelsmes pārbaudei, tostarp lai palīdzētu identificēt iespējamo izcelsmes neatbilstību un sankciju apiešanas riskus.
PVD iegūto informāciju nodod Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldei atbilstoši kompetencei. Paraugu testēšana un rezultātu izvērtēšana turpinās. Pārējo paraugu laboratorisko analīžu rezultāti tiks saņemti pakāpeniski, informē ministrijā.
LETA jau vēstīja, ka Saeima 24. septembrī steidzamības kārtā pieņēma grozījumus Dzīvnieku barības aprites likumā, kas paredz robežkontrolei pakļaut graudu kravas no trešajām valstīm, lai nodrošinātu, ka caur Latvijas teritoriju netiek pārvadātas Ukrainā nolaupītas kravas, tostarp graudi.
Kā vēstīts, graudaugu tranzīts no Krievijas caur Latviju šogad desmit mēnešos pieaudzis 3,1 reizi salīdzinājumā ar 2025. gada desmit mēnešiem, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informācija.
Šogad desmit mēnešos tranzītā no Krievijas caur Latviju izvesti 1,115 miljoni tonnu graudaugu, kamēr pērn desmit mēnešos izveda 357 645 tonnas.
Savukārt tranzītā no Baltkrievijas vesto graudaugu daudzums pieaudzis vairākkārt, liecina VID dati. Šogad desmit mēnešos tranzītā no Baltkrievijas caur Latviju vestas 185 756 tonnas graudaugu, bet pērn tās bija 60,8 tonnas.
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Pirmo 28 tranzīta graudu paraugu analīžu rezultāti neliecina par Ukrainas izcelsmi, informēja Zemkopības ministrijā (ZM).
ZM norāda, ka kopš septembra Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) ir noņēmis un zinātniskajam institūtam "Bior" nosūtījis 50 tranzīta graudu paraugus. Visi paraugi nodoti testēšanai akreditētā laboratorijā Francijā. Līdz šim saņemti 28 paraugu laboratorisko analīžu rezultāti, kas ir izvērtēti, izmantojot Lielbritānijas izstrādātās graudu verifikācijas shēmas references datubāzi, un nevienā no tiem analīžu rezultāti neliecina par graudu Ukrainas izcelsmi.
Graudu verifikācijas shēmas references datubāze aptver 17 valstis, un to uztur Lielbritānijas Vides, pārtikas un lauku lietu departaments (DEFRA). Izmantotā metode balstās uz graudu stabilo izotopu un ķīmisko elementu sastāva analīzi, kas atspoguļo graudu audzēšanas vietas klimatiskos, ģeoloģiskos un vides apstākļus, skaidro ministrijā.
Vienlaikus ZM atzīmē, ka graudu izcelsmes noteikšana ar šo metodi ir statistisks novērtējums. Analīžu rezultāti jāvērtē kopā ar kravas pavaddokumentiem, piegādes ķēdes izsekojamības informāciju un citiem pierādījumiem.
Latvija graudu verifikācijas shēmā piedalās saskaņā ar Ukrainas, Lielbritānijas un Latvijas noslēgto saprašanās memorandu. Shēma ir izveidota kā papildu zinātnisks instruments graudu izcelsmes pārbaudei, tostarp lai palīdzētu identificēt iespējamo izcelsmes neatbilstību un sankciju apiešanas riskus.
PVD iegūto informāciju nodod Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldei atbilstoši kompetencei. Paraugu testēšana un rezultātu izvērtēšana turpinās. Pārējo paraugu laboratorisko analīžu rezultāti tiks saņemti pakāpeniski, informē ministrijā.
LETA jau vēstīja, ka Saeima 24. septembrī steidzamības kārtā pieņēma grozījumus Dzīvnieku barības aprites likumā, kas paredz robežkontrolei pakļaut graudu kravas no trešajām valstīm, lai nodrošinātu, ka caur Latvijas teritoriju netiek pārvadātas Ukrainā nolaupītas kravas, tostarp graudi.
Kā vēstīts, graudaugu tranzīts no Krievijas caur Latviju šogad desmit mēnešos pieaudzis 3,1 reizi salīdzinājumā ar 2025. gada desmit mēnešiem, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informācija.
Šogad desmit mēnešos tranzītā no Krievijas caur Latviju izvesti 1,115 miljoni tonnu graudaugu, kamēr pērn desmit mēnešos izveda 357 645 tonnas.
Savukārt tranzītā no Baltkrievijas vesto graudaugu daudzums pieaudzis vairākkārt, liecina VID dati. Šogad desmit mēnešos tranzītā no Baltkrievijas caur Latviju vestas 185 756 tonnas graudaugu, bet pērn tās bija 60,8 tonnas.
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