Ivars Puga atklāj, par ko sieva viņam mēdz veltīt pārmetumus

Lai gan aktieris Ivars Puga savu sievu Ditu mēdz iepriecināt ar dažādām dāvanām, ziedi viņas saņemto pārsteigumu vidū neietilpst, vēsta izdevums "Privātā Dzīve".
Kā stāsta aktieris, tieši ziedu dāvināšanas iztrūkums ir vienīgais, ar ko viņa dzīvesbiedre laulībā nav apmierināta.
Puga neslēpj, ka viņam nav saprotama cilvēku vēlme sievietēm dāvināt lielus rožu pušķus. Viņaprāt, šādi ziedi izmaksā ievērojamu naudas summu, lai gan jau pēc nedēļas tie ir jāizmet.
Aktieris daudz augstāk vērtē paša pļavā salasītas rudzupuķes, uzskatot tās par vērtīgāku dāvanu nekā veikalā iegādātas divpadsmit Holandē audzētas rozes.
Plašāk uzziniet žurnālā "Privātā Dzīve".
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Lai gan aktieris Ivars Puga savu sievu Ditu mēdz iepriecināt ar dažādām dāvanām, ziedi viņas saņemto pārsteigumu vidū neietilpst, vēsta izdevums "Privātā Dzīve".
Kā stāsta aktieris, tieši ziedu dāvināšanas iztrūkums ir vienīgais, ar ko viņa dzīvesbiedre laulībā nav apmierināta.
Puga neslēpj, ka viņam nav saprotama cilvēku vēlme sievietēm dāvināt lielus rožu pušķus. Viņaprāt, šādi ziedi izmaksā ievērojamu naudas summu, lai gan jau pēc nedēļas tie ir jāizmet.
Aktieris daudz augstāk vērtē paša pļavā salasītas rudzupuķes, uzskatot tās par vērtīgāku dāvanu nekā veikalā iegādātas divpadsmit Holandē audzētas rozes.
Plašāk uzziniet žurnālā "Privātā Dzīve".
Aptauja
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- Gata Šļūkas karikatūru
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