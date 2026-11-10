Elite Cars paplašinās — Mārupē atvērts jauns autosalons

Plašākas un modernākas telpas, lielāka auto izvēle un uzlabota klientu pieredze - šādus jaunumus paziņoja Elite Cars 2026. gada 1. septembrī, pārceļoties uz PICHE biznesa parku Mārupē.
Ielūkosimies jaunajā Elite Cars autosalonā un tā piedāvājumā.
Lielāka izvēle un ērtāka apskate
Elite Cars nodarbojas ar mazlietotu un lietotu auto tirdzniecību kopš 2019. gada. Šajā laikā apkalpoti vairāk nekā 1200 klienti.
Jaunā autosalona iekštelpu platība ir aptuveni 660 m², kas ļauj ērti apskatīt katru auto. Papildu vieta automašīnu izvietošanai pieejama āra teritorijā.
Piedāvājumā pastāvīgi ir ap 150 dažādu marku un cenu auto - no ekonomiskiem ikdienas un ietilpīgiem ģimenes auto līdz hibrīdiem, elektroauto un premium klases modeļiem.
Aktuālo piedāvājumu iespējams pārskatīt arī Elite Cars mājaslapā, taču klātienes apskate ļauj ieraudzīt un sajust to, ko attēli ne vienmēr spēj parādīt.
Pārbaudīti auto ar garantiju
Pirms pārdošanas katram auto tiek pārbaudīts tehniskais stāvoklis, nobraukums un vēsture. Auto tiek piedāvāti ar 6 mēnešu vai 5000 km garantiju noteiktiem mezgliem un sistēmām. Papildus pieejami sadarbības partneru garantijas risinājumi ar termiņu līdz 3 gadiem.
Tāpat Elite Cars komanda palīdzēs nokārtot auto iegādei nepieciešamās formalitātes, kā līzingu, OCTA un KASKO.
Ne tikai auto tirdzniecība
Elite Cars pieejami arī citi ar auto saistīti pakalpojumi:
- auto meklēšana un piegāde no Eiropas;
- dalība auto izsolēs;
- auto komisijas tirdzniecība;
- auto detailing.
Tādējādi vari ne tikai iegādāties auto, bet arī pārdot esošo un parūpēties par auto tīrību un vizuālo izskatu.
Apmeklē Elite Cars autosalonu!
Vēlies tuvākajā laikā nopirkt auto? Apskati piedāvājumu Elitecars.lv, izvēlies sev interesējošos modeļus un piesaki vizīti, lai tos apskatītu un izmēģinātu testa braucienā.
Iespējams, tieši šeit ir tavs nākamais auto!
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Plašākas un modernākas telpas, lielāka auto izvēle un uzlabota klientu pieredze - šādus jaunumus paziņoja Elite Cars 2026. gada 1. septembrī, pārceļoties uz PICHE biznesa parku Mārupē.
Ielūkosimies jaunajā Elite Cars autosalonā un tā piedāvājumā.
Lielāka izvēle un ērtāka apskate
Elite Cars nodarbojas ar mazlietotu un lietotu auto tirdzniecību kopš 2019. gada. Šajā laikā apkalpoti vairāk nekā 1200 klienti.
Jaunā autosalona iekštelpu platība ir aptuveni 660 m², kas ļauj ērti apskatīt katru auto. Papildu vieta automašīnu izvietošanai pieejama āra teritorijā.
Piedāvājumā pastāvīgi ir ap 150 dažādu marku un cenu auto - no ekonomiskiem ikdienas un ietilpīgiem ģimenes auto līdz hibrīdiem, elektroauto un premium klases modeļiem.
Aktuālo piedāvājumu iespējams pārskatīt arī Elite Cars mājaslapā, taču klātienes apskate ļauj ieraudzīt un sajust to, ko attēli ne vienmēr spēj parādīt.
Pārbaudīti auto ar garantiju
Pirms pārdošanas katram auto tiek pārbaudīts tehniskais stāvoklis, nobraukums un vēsture. Auto tiek piedāvāti ar 6 mēnešu vai 5000 km garantiju noteiktiem mezgliem un sistēmām. Papildus pieejami sadarbības partneru garantijas risinājumi ar termiņu līdz 3 gadiem.
Tāpat Elite Cars komanda palīdzēs nokārtot auto iegādei nepieciešamās formalitātes, kā līzingu, OCTA un KASKO.
Ne tikai auto tirdzniecība
Elite Cars pieejami arī citi ar auto saistīti pakalpojumi:
- auto meklēšana un piegāde no Eiropas;
- dalība auto izsolēs;
- auto komisijas tirdzniecība;
- auto detailing.
Tādējādi vari ne tikai iegādāties auto, bet arī pārdot esošo un parūpēties par auto tīrību un vizuālo izskatu.
Apmeklē Elite Cars autosalonu!
Vēlies tuvākajā laikā nopirkt auto? Apskati piedāvājumu Elitecars.lv, izvēlies sev interesējošos modeļus un piesaki vizīti, lai tos apskatītu un izmēģinātu testa braucienā.
Iespējams, tieši šeit ir tavs nākamais auto!
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