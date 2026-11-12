"Skandinieki" ar krāšņu jubilejas koncertu nosvin 50 gadu jubileju

Ar jubilejas koncertu "Gaisma. Tumsa. Pārtapšana" folkloras draugu kopa "Skandinieki" šonedēļ Rīgas cirkā atzīmēja savu 50 gadu jubileju, sagaidot kopas dibināšanas oficiālo gadadienu — 11. novembri. Tieši šajā datumā 1976. gadā Helmī un Daiņa Staltu vadībā tika dibināti "Skandinieki". Jubilejas koncertā satikās dažādu paaudžu "Skandinieki", kā arī draugi un domubiedri no visas Baltijas.
Jubilejas koncerts "Gaisma. Tumsa. Pārtapšana" apvienoja tradicionālo dziedāšanu, teicēju balsis, instrumentālo mūziku, deju, gaisa akrobātiku un videoprojekcijas. Kopā ar "Skandiniekiem" koncertā piedalījās folkloras kopas "Krāce", "Vilkači", "Otaņķi", "Dimzēns", "Senleja", "Ceiruleits", "Suitu dūdenieki", viesi no Lietuvas — "Kūlgrinda", un Igaunijas — "Lüü-Türr", kā arī horeogrāfes Lilijas Liporas dejotāji un gaisa akrobātes Lelde Feldmane un Betija Krole.
Jubilejas svinības bija arī satikšanās ar cilvēkiem, kuri dažādos laikos bijuši daļa no "Skandinieku" ceļa, un apliecinājums tam, ka tradīcija turpinās, mainoties paaudzēm un tās nesējiem. Piecdesmit gadu laikā kopā ar "Skandiniekiem" dziedājuši un darbojušies gandrīz 500 cilvēku.
Folkloras draugu kopas vadītāja un koncerta režisore Julgī Stalte uzsver, ka "Skandinieku" ceļš turpinās, godājot latviešu un līvu tautas mantojumu un meklējot tā nozīmi mūsdienās. ""Skandinieki" ir dzīvās tradīcijas nesēji un kopēji — dziedot, muzicējot, praktizējot senās ieražas un nododot gadu desmitos no teicējiem un tradīciju nesējiem apgūto tālāk.
Koncerta koncepts bija apliecinājums tam, ka tradīcija ir dzīva un pārvērtībām atvērta, tā turpinās vienā vibrācijā ar brīnumu pilno, laikmetīgo pasauli. Līdzi nesot "Skandinieku" karognesēju Helmī un Daiņa Staltu sirds siltumu, drosmi un brīvību. "Skandinieki" pateicas visiem koncerta dalībniekiem, viesiem no Latvijas un kaimiņvalstīm, radošajai komandai, tehniskajam personālam, sadarbības partneriem un atbalstītājiem, kā arī ikvienam, kurš piedalījās jubilejas tapšanā un svinēšanā!"
Folkloras draugu kopa "Skandinieki" dibināta 1976. gada 11. novembrī. To izveidoja Helmī un Dainis Stalti, kuru vadībā "Skandinieki" kļuva par vienu no Latvijas folkloras kustības aizsācējiem. Kopš pirmsākumiem kopas darbība saistīta ar latviešu un līvu tradicionālās kultūras apzināšanu, saglabāšanu, izpēti un popularizēšanu.
Piecu desmitgažu laikā "Skandinieki" veikuši folkloras ekspedīcijas, apkopojuši dažādu Latvijas novadu folkloras materiālus, organizējuši kursus un meistarklases, kopuši gadskārtu un ģimenes godu tradīcijas. Kopas radošā vide iedvesmojusi vairāku citu folkloras un etnomuzikoloģijas virzienu attīstību, kā arī grupu "Iļģi", "Rasa", "Dimzēns", "Skandi", "Burdons" un citu veidošanos. Ar "Skandinieku" līdzdalību aizsākās arī starptautiskais folkloras festivāls "Baltica".
"Skandinieku" 50 gadu jubilejas koncertu atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds, Rīgas dome, TKAC "ĪRGA" un ibiļete.lv.
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Ar jubilejas koncertu "Gaisma. Tumsa. Pārtapšana" folkloras draugu kopa "Skandinieki" šonedēļ Rīgas cirkā atzīmēja savu 50 gadu jubileju, sagaidot kopas dibināšanas oficiālo gadadienu — 11. novembri. Tieši šajā datumā 1976. gadā Helmī un Daiņa Staltu vadībā tika dibināti "Skandinieki". Jubilejas koncertā satikās dažādu paaudžu "Skandinieki", kā arī draugi un domubiedri no visas Baltijas.
Jubilejas koncerts "Gaisma. Tumsa. Pārtapšana" apvienoja tradicionālo dziedāšanu, teicēju balsis, instrumentālo mūziku, deju, gaisa akrobātiku un videoprojekcijas. Kopā ar "Skandiniekiem" koncertā piedalījās folkloras kopas "Krāce", "Vilkači", "Otaņķi", "Dimzēns", "Senleja", "Ceiruleits", "Suitu dūdenieki", viesi no Lietuvas — "Kūlgrinda", un Igaunijas — "Lüü-Türr", kā arī horeogrāfes Lilijas Liporas dejotāji un gaisa akrobātes Lelde Feldmane un Betija Krole.
Jubilejas svinības bija arī satikšanās ar cilvēkiem, kuri dažādos laikos bijuši daļa no "Skandinieku" ceļa, un apliecinājums tam, ka tradīcija turpinās, mainoties paaudzēm un tās nesējiem. Piecdesmit gadu laikā kopā ar "Skandiniekiem" dziedājuši un darbojušies gandrīz 500 cilvēku.
Folkloras draugu kopas vadītāja un koncerta režisore Julgī Stalte uzsver, ka "Skandinieku" ceļš turpinās, godājot latviešu un līvu tautas mantojumu un meklējot tā nozīmi mūsdienās. ""Skandinieki" ir dzīvās tradīcijas nesēji un kopēji — dziedot, muzicējot, praktizējot senās ieražas un nododot gadu desmitos no teicējiem un tradīciju nesējiem apgūto tālāk.
Koncerta koncepts bija apliecinājums tam, ka tradīcija ir dzīva un pārvērtībām atvērta, tā turpinās vienā vibrācijā ar brīnumu pilno, laikmetīgo pasauli. Līdzi nesot "Skandinieku" karognesēju Helmī un Daiņa Staltu sirds siltumu, drosmi un brīvību. "Skandinieki" pateicas visiem koncerta dalībniekiem, viesiem no Latvijas un kaimiņvalstīm, radošajai komandai, tehniskajam personālam, sadarbības partneriem un atbalstītājiem, kā arī ikvienam, kurš piedalījās jubilejas tapšanā un svinēšanā!"
Folkloras draugu kopa "Skandinieki" dibināta 1976. gada 11. novembrī. To izveidoja Helmī un Dainis Stalti, kuru vadībā "Skandinieki" kļuva par vienu no Latvijas folkloras kustības aizsācējiem. Kopš pirmsākumiem kopas darbība saistīta ar latviešu un līvu tradicionālās kultūras apzināšanu, saglabāšanu, izpēti un popularizēšanu.
Piecu desmitgažu laikā "Skandinieki" veikuši folkloras ekspedīcijas, apkopojuši dažādu Latvijas novadu folkloras materiālus, organizējuši kursus un meistarklases, kopuši gadskārtu un ģimenes godu tradīcijas. Kopas radošā vide iedvesmojusi vairāku citu folkloras un etnomuzikoloģijas virzienu attīstību, kā arī grupu "Iļģi", "Rasa", "Dimzēns", "Skandi", "Burdons" un citu veidošanos. Ar "Skandinieku" līdzdalību aizsākās arī starptautiskais folkloras festivāls "Baltica".
"Skandinieku" 50 gadu jubilejas koncertu atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds, Rīgas dome, TKAC "ĪRGA" un ibiļete.lv.
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