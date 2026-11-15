Rinkēvičs atklāj, uz kādiem jautājumiem prezidenta amatā labāk neatbildēt

360TV šovā "Slavenības. Bez filtra", rubrikā "Ekskluzīvi. Bez filtra", Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs atklāja, ka ir jautājumi, uz kuriem amata dēļ labāk neatbildēt. Īpaši sarežģīti tie kļūst bērnu auditorijā, kad jānosauc mīļākā Latvijas pilsēta vai ēdiens.
Prezidents ar humoru atzina, ka uz jautājumu par mīļākajiem dzīvniekiem joprojām godīgi atbildot — kaķīši. Savukārt, vaicāts par iecienītāko ēdienu, viņš neslēpa, ka izvēlētos burgeru, čipsus un šokolādi, lai gan šāda atbilde ne vienmēr iepriecinot klātesošās skolotājas.
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360TV šovā "Slavenības. Bez filtra", rubrikā "Ekskluzīvi. Bez filtra", Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs atklāja, ka ir jautājumi, uz kuriem amata dēļ labāk neatbildēt. Īpaši sarežģīti tie kļūst bērnu auditorijā, kad jānosauc mīļākā Latvijas pilsēta vai ēdiens.
Prezidents ar humoru atzina, ka uz jautājumu par mīļākajiem dzīvniekiem joprojām godīgi atbildot — kaķīši. Savukārt, vaicāts par iecienītāko ēdienu, viņš neslēpa, ka izvēlētos burgeru, čipsus un šokolādi, lai gan šāda atbilde ne vienmēr iepriecinot klātesošās skolotājas.
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