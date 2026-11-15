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#dzīvesstils #ēdināšana #slavenības #šovi #tv

Rinkēvičs atklāj, uz kādiem jautājumiem prezidenta amatā labāk neatbildēt

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 15. novembris, 10:58
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2026. gada 15. novembris, 10:58
Edgars Rinkēvičs.
Edgars Rinkēvičs.
Foto: 360TV/Slavenības. Bez filtra

360TV šovā "Slavenības. Bez filtra", rubrikā "Ekskluzīvi. Bez filtra", Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs atklāja, ka ir jautājumi, uz kuriem amata dēļ labāk neatbildēt. Īpaši sarežģīti tie kļūst bērnu auditorijā, kad jānosauc mīļākā Latvijas pilsēta vai ēdiens.

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Prezidents ar humoru atzina, ka uz jautājumu par mīļākajiem dzīvniekiem joprojām godīgi atbildot — kaķīši. Savukārt, vaicāts par iecienītāko ēdienu, viņš neslēpa, ka izvēlētos burgeru, čipsus un šokolādi, lai gan šāda atbilde ne vienmēr iepriecinot klātesošās skolotājas.

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#dzīvesstils #ēdināšana #slavenības #šovi #tv
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360TV šovā "Slavenības. Bez filtra", rubrikā "Ekskluzīvi. Bez filtra", Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs atklāja, ka ir jautājumi, uz kuriem amata dēļ labāk neatbildēt. Īpaši sarežģīti tie kļūst bērnu auditorijā, kad jānosauc mīļākā Latvijas pilsēta vai ēdiens.

Reklāma

Prezidents ar humoru atzina, ka uz jautājumu par mīļākajiem dzīvniekiem joprojām godīgi atbildot — kaķīši. Savukārt, vaicāts par iecienītāko ēdienu, viņš neslēpa, ka izvēlētos burgeru, čipsus un šokolādi, lai gan šāda atbilde ne vienmēr iepriecinot klātesošās skolotājas.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

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Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
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Ieteiktie raksti
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Tēma
Izklaide 360TV Slavenību dzīve
Tēmturi
#dzīvesstils #ēdināšana #slavenības #šovi #tv
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Turpini lasīt
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PAR SVARĪGO
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