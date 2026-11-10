Fūrmane atklāj, kādu mākslinieku īpašības vēlas pārņemt — vai gaidāms jauns albums?

360TV lielšova "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā Elīna Fūrmane pārtapa par kantrī mūzikas zvaigzni Šeniju Tveinu. Gatavojoties priekšnesumam, viņa īpaši novērtēja dziedātājas izteikto sievišķību un seksapīlu, taču izrādās, ka arī pārējās pārvērtības Elīnai devušas vērtīgas atziņas.
Atskatoties uz līdzšinējo pieredzi, Elīna atklāja, ka no Dollijas Pārtones vēlētos pārņemt prasmi caur mūziku izstāstīt stāstu, no Elvisa Preslija — pārliecību par sevi, bet no Avrilas Lavinjas — dumpinieciskumu un drosmi darīt to, ko pati vēlas.
Taču visinteresantākā doma radās, apvienojot visas šīs īpašības. "Un kopā visus saliekot, varbūt sanāk DJ Ellas jaunais albums," sprieda Elīna. Vai šova laikā gūtā iedvesma patiešām varētu kļūt par sākumu jaunam posmam viņas muzikālajā karjerā?
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360TV lielšova "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā Elīna Fūrmane pārtapa par kantrī mūzikas zvaigzni Šeniju Tveinu. Gatavojoties priekšnesumam, viņa īpaši novērtēja dziedātājas izteikto sievišķību un seksapīlu, taču izrādās, ka arī pārējās pārvērtības Elīnai devušas vērtīgas atziņas.
Atskatoties uz līdzšinējo pieredzi, Elīna atklāja, ka no Dollijas Pārtones vēlētos pārņemt prasmi caur mūziku izstāstīt stāstu, no Elvisa Preslija — pārliecību par sevi, bet no Avrilas Lavinjas — dumpinieciskumu un drosmi darīt to, ko pati vēlas.
Taču visinteresantākā doma radās, apvienojot visas šīs īpašības. "Un kopā visus saliekot, varbūt sanāk DJ Ellas jaunais albums," sprieda Elīna. Vai šova laikā gūtā iedvesma patiešām varētu kļūt par sākumu jaunam posmam viņas muzikālajā karjerā?
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