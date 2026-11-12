Ģitārists Mārcis Auziņš dziesmai "Apvij rokas" radījis jaunu skanējumu

Atzīmējot Latvijas patriotisko nedēļu, ģitārists Mārcis Auziņš publicējis savu soloģitāras versiju Imanta Kalniņa populārajai dziesmai "Apvij rokas", kā arī aicina klausītājus uz solokoncertiem dažādās Latvijas vietās.
"Šķiet, ka Imanta Kalniņa mūzikā ir ievīts kāds īpašs, tikai Latvijai raksturīgs muzikāli māksliniecisks kods," saka Mārcis. "Patriotiskā nedēļa šķiet ļoti piemērots laiks, lai padalītos ar šo darbu publiski, jo mūzika ir veids, kā es izjūtu Latviju un sevi kā tās sastāvdaļu. Šī dziesma soloģitāras interpretācijā pie manis atnāca pavisam dabiski, eksperimentējot ar alternatīviem ģitāras skaņojumiem."
Jauno skaņdarbu jau drīzumā varēs dzirdēt arī dzīvajā izpildījumā Mārča Auziņa solokoncertos: 17. novembrī Alojas kultūras namā, 18. novembrī Dienvidkurzemes novada domes zālē Grobiņā, 5. decembrī kultūrtelpā "Akustika" Valmierā, 6. decembrī Šlokenbekas muižā Tukuma novada Smārdes pagasta Milzkalnē, 13. decembrī Ropažu evaņģēliski luteriskās baznīcas Gaismas dārzā, 18. decembrī kultūrtelpā "Burkānu pagrabs" Mārupes novada Babītes pagasta Skārduciemā, 19. decembrī kultūrtelpā "Zeit" Līgatnē, 25. decembrī Rojas kultūras centrā un 27. decembrī Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī.
Šobrīd mūziķis strādā pie sava septītā soloalbuma "Dziļurbums", kura izdošana plānota nākamgad. Albumā būs apkopoti pēdējo trīs gadu laikā tapušie oriģinālskaņdarbi soloģitārai, turpinot jau pirms daudziem gadiem iesākto radošo ceļu šajā žanrā.
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Atzīmējot Latvijas patriotisko nedēļu, ģitārists Mārcis Auziņš publicējis savu soloģitāras versiju Imanta Kalniņa populārajai dziesmai "Apvij rokas", kā arī aicina klausītājus uz solokoncertiem dažādās Latvijas vietās.
"Šķiet, ka Imanta Kalniņa mūzikā ir ievīts kāds īpašs, tikai Latvijai raksturīgs muzikāli māksliniecisks kods," saka Mārcis. "Patriotiskā nedēļa šķiet ļoti piemērots laiks, lai padalītos ar šo darbu publiski, jo mūzika ir veids, kā es izjūtu Latviju un sevi kā tās sastāvdaļu. Šī dziesma soloģitāras interpretācijā pie manis atnāca pavisam dabiski, eksperimentējot ar alternatīviem ģitāras skaņojumiem."
Jauno skaņdarbu jau drīzumā varēs dzirdēt arī dzīvajā izpildījumā Mārča Auziņa solokoncertos: 17. novembrī Alojas kultūras namā, 18. novembrī Dienvidkurzemes novada domes zālē Grobiņā, 5. decembrī kultūrtelpā "Akustika" Valmierā, 6. decembrī Šlokenbekas muižā Tukuma novada Smārdes pagasta Milzkalnē, 13. decembrī Ropažu evaņģēliski luteriskās baznīcas Gaismas dārzā, 18. decembrī kultūrtelpā "Burkānu pagrabs" Mārupes novada Babītes pagasta Skārduciemā, 19. decembrī kultūrtelpā "Zeit" Līgatnē, 25. decembrī Rojas kultūras centrā un 27. decembrī Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī.
Šobrīd mūziķis strādā pie sava septītā soloalbuma "Dziļurbums", kura izdošana plānota nākamgad. Albumā būs apkopoti pēdējo trīs gadu laikā tapušie oriģinālskaņdarbi soloģitārai, turpinot jau pirms daudziem gadiem iesākto radošo ceļu šajā žanrā.
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