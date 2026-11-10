Mūzikas tiešums un kailums: festivāls "BILDES" aicina uz sirsnīgo akustisko koncertu

Piektdien, 13. novembrī, VEF Kultūras pilī gaidāms viens no mājīgākajiem un sirsnīgākajiem mūzikas un mākslas festivāla "BILDES" notikumiem — Akustiskais koncerts, informē pasākuma rīkotāji.
Dažkārt tas, kas mūzikai visvairāk nepieciešams, ir ļaut tai skanēt.
Akustiskais koncerts aicinās uz brīdi apstāties un ieklausīties. Šeit priekšplānā būs dabisks, klusināts skanējums, instrumentu tembru siltums un mūziķu balss īstums. Bez lieka trokšņa un ārēja spožuma mūzika kļūst tuvāka. Tā ļauj saklausīt nianses, vārdus un emocijas, kas lielākā skanējumā dažkārt paliek nepamanītas.
Šis būs vakars, kurā gan mūziķiem, gan klausītājiem būs iespēja nomierināties un atslābt. Laikā, kad mums apkārt ir tik daudz steigas un trokšņa, akustiskais skanējums ļauj uz brīdi vienkārši būt un klausīties.
Koncertu vadīs Mikus Frišfelds. Tajā uzstāsies Georgs Rukmanis Počs, Juris Kaukulis un Liene Dobičina, "Viedais fonogrāfs", "Trejmeitiņas", Uldis un Gints Meļķi, Ilze Kalve, Renārs Veļičko, Laimis Rācenājs, Mārtiņš Balodis, Vaters, Māra Kalniņa un Roberts Jakubovskis, Ansis Klintsons, "Kannu festivāla koris" u.c.
Festivālam "BILDES" piemīt unikāla spēja apvienot mūziķus siltā, gandrīz ģimeniskā atmosfērā. Arī šī gada akustiskā koncerta dalībnieki uzsver, ka uzstāšanās uz šīs skatuves vienmēr ir kas vairāk par parastu koncertu. Helma Elvīra Križevica no apvienības "Trejmeitiņas", kas izveidojās "BILŽU" vasaras nometnes laikā Jumurdas muižā, dalās savās sajūtās: "Uzstāšanās un eksperimentēšana, kā arī sajūta, ka mūs klausās citi mūziķi un mākslinieki, ir vienkārši superīga. Uzreiz rodas sajūta, ka tu atrodies savā vidē, kā ģimenes lokā. Kā šī festivāla fanei man patīk fakts, ka "BILDES" notiek katru gadu — tas ir kā salidojums, kuru mēs gaidām. Un, protams, tā ir dažādība uz skatuves un iespēja katrā koncertā klausīties vienkārši lielisku mūziku."
Īpašu emocionālo pienesumu šī gada koncertam sniegs "Kannu festivāla koris", kas arī izveidojās BILŽU vasaras nometnē. Kora rindās kopā ar mūziķiem darbojas arī mākslinieki Visvaldis Asaris, Arvīds Endziņš, Inese Mailīte, Ivars Mailītis, Andra Rācenāja, Ināra Garklāva, Indra Puķe un citi. "Kannu kora" diriģents Aldans Milzarājs stāsta: "Mūsu koris, diemžēl, nav uzstājies Kannās vai uz citām skatuvēm. Tāpēc "BILŽU" skatuve ir vienīgā skatuve šim korim ar savu unikālo enerģiju."
Mūziķis Ansis Klintsons saskata līdzības starp akustisko izpildījumu festivālā un slavenajiem MTV Unplugged koncertiem, kur galvenais uzsvars tiek likts uz mūzikas tiešumu un dziesmas kailumu. Ansis Klintsons atzīmē: "R.E.M., Midnight Oil un Pearl Jam caur MTV parādīja, ka mūzika drīkst būt intīma — arī stadionu un liela mēroga mūzika drīkst būt intīma, un tas to padara šarmantu. Jebkura dziesma akustiskajā versijā man patīk labāk, jo tad var dzirdēt visu elpu, visas kļūdas, vārgumu un spēku — tad tas viss ir mājīgāk un izbaudāmāk."
Savukārt, 90. gadu deju mūzikas grupas "Pamatinstinkts" dibinātāja Ilze Kalve atklāj, ka festivāls kalpo arī kā platforma drosmīgiem muzikāliem eksperimentiem un jaunu projektu aizsākumam: "Savulaik, mācoties Mūzikas akadēmijā, man ļoti patika impresionistu klavierdarbi, tādēļ, iespējams, šis būs sākums jaunam projektam — deju mūzikai ar akadēmiskās mūzikas klavieru pavadījumu. Uz festivālu ar tik senu un bagātu vēsturi nejauša publika nenāk. Tas ir ļoti izglītots un prasīgs klausītājs, mūzikas gardēdis, kurš ir atnācis baudīt mūziku ar lielo burtu."
Mūziķis Arnis Veisbārdis no grupas "Viedais fonogrāfs" uzsver tieši šīs kopābūšanas nozīmi un iespēju dzirdēt iepriekš nedzirdētu materiālu: ""BILDĒM" vienmēr ir raksturīga tā siltuma un kopābūšanas sajūta. Gan kā mūziķim, gan kā fanam man patīk tas, ka es dzirdu ļoti daudz ko jaunu un svaigu — to, ko nevar dzirdēt nedz radiostacijās, nedz televīzijā."
Koncertā gaidāmi gan pieredzējuši izpildītāji, gan neparasti sastāvi, kā arī pirmatskaņojumi, kurus šobrīd iespējams dzirdēt tikai un vienīgi klātienē.
Festivāla "BILDES" noslēguma koncerts notiks VEF Kultūras pilī 20. novembrī. Izstāde "KANNOJAM!": Mūziķu un mākslinieku veidotā izstāde būs apskatāma VEF Kultūras pils vestibilā 20. novembrī "BILŽU" NOSLĒGUMA koncerta laikā.
Festivālu rīko SIA "BILŽU BIROJS".
Informatīvi atbalsta: Radio SWH, izdevniecība "Žurnāls Santa", inbox.lv, pilseta24.lv, kodols.lv, "JCDecaux", lasi.lv, latviesi.com u.c.
Biļetes uz koncertiem nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā: bilesuparadize.lv.
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Piektdien, 13. novembrī, VEF Kultūras pilī gaidāms viens no mājīgākajiem un sirsnīgākajiem mūzikas un mākslas festivāla "BILDES" notikumiem — Akustiskais koncerts, informē pasākuma rīkotāji.
Dažkārt tas, kas mūzikai visvairāk nepieciešams, ir ļaut tai skanēt.
Akustiskais koncerts aicinās uz brīdi apstāties un ieklausīties. Šeit priekšplānā būs dabisks, klusināts skanējums, instrumentu tembru siltums un mūziķu balss īstums. Bez lieka trokšņa un ārēja spožuma mūzika kļūst tuvāka. Tā ļauj saklausīt nianses, vārdus un emocijas, kas lielākā skanējumā dažkārt paliek nepamanītas.
Šis būs vakars, kurā gan mūziķiem, gan klausītājiem būs iespēja nomierināties un atslābt. Laikā, kad mums apkārt ir tik daudz steigas un trokšņa, akustiskais skanējums ļauj uz brīdi vienkārši būt un klausīties.
Koncertu vadīs Mikus Frišfelds. Tajā uzstāsies Georgs Rukmanis Počs, Juris Kaukulis un Liene Dobičina, "Viedais fonogrāfs", "Trejmeitiņas", Uldis un Gints Meļķi, Ilze Kalve, Renārs Veļičko, Laimis Rācenājs, Mārtiņš Balodis, Vaters, Māra Kalniņa un Roberts Jakubovskis, Ansis Klintsons, "Kannu festivāla koris" u.c.
Festivālam "BILDES" piemīt unikāla spēja apvienot mūziķus siltā, gandrīz ģimeniskā atmosfērā. Arī šī gada akustiskā koncerta dalībnieki uzsver, ka uzstāšanās uz šīs skatuves vienmēr ir kas vairāk par parastu koncertu. Helma Elvīra Križevica no apvienības "Trejmeitiņas", kas izveidojās "BILŽU" vasaras nometnes laikā Jumurdas muižā, dalās savās sajūtās: "Uzstāšanās un eksperimentēšana, kā arī sajūta, ka mūs klausās citi mūziķi un mākslinieki, ir vienkārši superīga. Uzreiz rodas sajūta, ka tu atrodies savā vidē, kā ģimenes lokā. Kā šī festivāla fanei man patīk fakts, ka "BILDES" notiek katru gadu — tas ir kā salidojums, kuru mēs gaidām. Un, protams, tā ir dažādība uz skatuves un iespēja katrā koncertā klausīties vienkārši lielisku mūziku."
Īpašu emocionālo pienesumu šī gada koncertam sniegs "Kannu festivāla koris", kas arī izveidojās BILŽU vasaras nometnē. Kora rindās kopā ar mūziķiem darbojas arī mākslinieki Visvaldis Asaris, Arvīds Endziņš, Inese Mailīte, Ivars Mailītis, Andra Rācenāja, Ināra Garklāva, Indra Puķe un citi. "Kannu kora" diriģents Aldans Milzarājs stāsta: "Mūsu koris, diemžēl, nav uzstājies Kannās vai uz citām skatuvēm. Tāpēc "BILŽU" skatuve ir vienīgā skatuve šim korim ar savu unikālo enerģiju."
Mūziķis Ansis Klintsons saskata līdzības starp akustisko izpildījumu festivālā un slavenajiem MTV Unplugged koncertiem, kur galvenais uzsvars tiek likts uz mūzikas tiešumu un dziesmas kailumu. Ansis Klintsons atzīmē: "R.E.M., Midnight Oil un Pearl Jam caur MTV parādīja, ka mūzika drīkst būt intīma — arī stadionu un liela mēroga mūzika drīkst būt intīma, un tas to padara šarmantu. Jebkura dziesma akustiskajā versijā man patīk labāk, jo tad var dzirdēt visu elpu, visas kļūdas, vārgumu un spēku — tad tas viss ir mājīgāk un izbaudāmāk."
Savukārt, 90. gadu deju mūzikas grupas "Pamatinstinkts" dibinātāja Ilze Kalve atklāj, ka festivāls kalpo arī kā platforma drosmīgiem muzikāliem eksperimentiem un jaunu projektu aizsākumam: "Savulaik, mācoties Mūzikas akadēmijā, man ļoti patika impresionistu klavierdarbi, tādēļ, iespējams, šis būs sākums jaunam projektam — deju mūzikai ar akadēmiskās mūzikas klavieru pavadījumu. Uz festivālu ar tik senu un bagātu vēsturi nejauša publika nenāk. Tas ir ļoti izglītots un prasīgs klausītājs, mūzikas gardēdis, kurš ir atnācis baudīt mūziku ar lielo burtu."
Mūziķis Arnis Veisbārdis no grupas "Viedais fonogrāfs" uzsver tieši šīs kopābūšanas nozīmi un iespēju dzirdēt iepriekš nedzirdētu materiālu: ""BILDĒM" vienmēr ir raksturīga tā siltuma un kopābūšanas sajūta. Gan kā mūziķim, gan kā fanam man patīk tas, ka es dzirdu ļoti daudz ko jaunu un svaigu — to, ko nevar dzirdēt nedz radiostacijās, nedz televīzijā."
Koncertā gaidāmi gan pieredzējuši izpildītāji, gan neparasti sastāvi, kā arī pirmatskaņojumi, kurus šobrīd iespējams dzirdēt tikai un vienīgi klātienē.
Festivāla "BILDES" noslēguma koncerts notiks VEF Kultūras pilī 20. novembrī. Izstāde "KANNOJAM!": Mūziķu un mākslinieku veidotā izstāde būs apskatāma VEF Kultūras pils vestibilā 20. novembrī "BILŽU" NOSLĒGUMA koncerta laikā.
Festivālu rīko SIA "BILŽU BIROJS".
Informatīvi atbalsta: Radio SWH, izdevniecība "Žurnāls Santa", inbox.lv, pilseta24.lv, kodols.lv, "JCDecaux", lasi.lv, latviesi.com u.c.
Biļetes uz koncertiem nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā: bilesuparadize.lv.
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