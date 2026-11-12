Bruno Osmanis pandēmijas laikā devās spēlēt hokeju uz Zviedriju, bet tagad izmanto iespēju Latvijas valstsvienībā.
Divi vārti un rezultatīva piespēle trīs spēlēs – ar tādu bilanci no Vācijas kausa izcīņas Diseldorfā klubā atgriezās 19 gadus vecais Latvijas izlases uzbrucējs Bruno Osmanis. Ogres hokeja audzēknis mačā pret Vāciju guva savus pirmos vārtus pieaugušo valstsvienībā un palīdzēja izcīnīt kausu. Ikdienā viņš jau sesto sezonu dzīvo Zviedrijā, kur savulaik aizbrauca, jo pandēmijas apstākļos nebija skaidrs, vai mājās vispār varēs spēlēt.
Prieks par uzticēšanos
Latvija turnīru sāka ar uzvaru papildlaikā pār Slovākiju (3:2), tad pārspēja Vāciju (3:1) un Austriju (6:2). Osmanis abās pēdējās spēlēs atklāja rezultātu, vārtu priekšā skaisti apspēlējot pretinieku vārtsargu. Pirmos vārtus viņam palīdzēja sagādāt Renāra Krastenberga piespēle, bet pret austriešiem uzbrukumu divatā pret vienu aizsargu izveidoja kopā ar Kristapu Skrastiņu.