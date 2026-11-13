Rīgā izmēģina iekārtu, kas pilsētas kanāla ūdeni pārvērš dzeramajā

Kā vēsta 360TV Ziņas, "Rīgas ūdens" par 78 tūkstošiem eiro iegādājies mobilo ūdens attīrīšanas iekārtu, kas krīzes situācijās spēj pārvērst saldūdeni dzeramajā ūdenī. Jaunā sistēma, kas stundā spēj attīrīt līdz 2000 litru ūdens, izmēģināta Rīgas pilsētas kanālā. Attīrīto ūdeni nogaršojuši arī Rīgas domes un uzņēmuma pārstāvji.
Eksperimentam ūdens tika pumpēts pa taisno no Rīgas pilsētas kanāla. Aiz militārās kamuflāžas slēpjas Latvijā ražota daudzpakāpju filtrēšanas sistēma ar aktivētās ogles, smilšu un ultrafiltrācijas filtriem, kas aizvieto hloru un laboratorijā veiktajos testos spēj likvidēt līdz pat 99,2% piesārņojuma. Iekārta ir viegli transportējama un nepieciešamības gadījumā var palīdzēt ne tikai galvaspilsētā, bet arī citviet Latvijā — līdzīgas sistēmas jau tiek izmantotas Ukrainā.
"Viņš ir salīdzinoši jaudīgs. Šī iekārta spēj saražot aptuveni līdz divtūkstoš litru ūdens stundā. Un tad, ja mēs iedomājamies, ka cilvēkam ir jāizdzer aptuveni divi litri ūdens dienā, tad tas stundā spēj kādiem 1000 iedzīvotāju nodrošināt ūdeni," norāda "Rīgas ūdens" valdes loceklis Normunds Zvaunis.
Uzņēmuma speciālisti skaidro, ka caur vairākiem attīrīšanas procesiem izlaistais ūdens ir teju "nedzīvs", taču pilnīgi drošs lietošanai neatkarīgi no tā, cik netīra bijusi sākotnējā ūdenstilpe.
Pirmie attīrīto Rīgas kanāla ūdeni uzdrošinājās nogaršot paši "Rīgas ūdens" un Rīgas domes vadības pārstāvji.
"Nu, aiziet! Nedaudz piegarša ir. Negribas teikt sēra... Tā kā sūnām būtu kaut kas izgājis cauri. Avotiņa kaut kādā. Es saprotu, stundas laikā sapratīsim iedarbību, vai viss kārtībā," pēc pirmā malka savus iespaidus raksturoja Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
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Kā vēsta 360TV Ziņas, "Rīgas ūdens" par 78 tūkstošiem eiro iegādājies mobilo ūdens attīrīšanas iekārtu, kas krīzes situācijās spēj pārvērst saldūdeni dzeramajā ūdenī. Jaunā sistēma, kas stundā spēj attīrīt līdz 2000 litru ūdens, izmēģināta Rīgas pilsētas kanālā. Attīrīto ūdeni nogaršojuši arī Rīgas domes un uzņēmuma pārstāvji.
Eksperimentam ūdens tika pumpēts pa taisno no Rīgas pilsētas kanāla. Aiz militārās kamuflāžas slēpjas Latvijā ražota daudzpakāpju filtrēšanas sistēma ar aktivētās ogles, smilšu un ultrafiltrācijas filtriem, kas aizvieto hloru un laboratorijā veiktajos testos spēj likvidēt līdz pat 99,2% piesārņojuma. Iekārta ir viegli transportējama un nepieciešamības gadījumā var palīdzēt ne tikai galvaspilsētā, bet arī citviet Latvijā — līdzīgas sistēmas jau tiek izmantotas Ukrainā.
"Viņš ir salīdzinoši jaudīgs. Šī iekārta spēj saražot aptuveni līdz divtūkstoš litru ūdens stundā. Un tad, ja mēs iedomājamies, ka cilvēkam ir jāizdzer aptuveni divi litri ūdens dienā, tad tas stundā spēj kādiem 1000 iedzīvotāju nodrošināt ūdeni," norāda "Rīgas ūdens" valdes loceklis Normunds Zvaunis.
Uzņēmuma speciālisti skaidro, ka caur vairākiem attīrīšanas procesiem izlaistais ūdens ir teju "nedzīvs", taču pilnīgi drošs lietošanai neatkarīgi no tā, cik netīra bijusi sākotnējā ūdenstilpe.
Pirmie attīrīto Rīgas kanāla ūdeni uzdrošinājās nogaršot paši "Rīgas ūdens" un Rīgas domes vadības pārstāvji.
"Nu, aiziet! Nedaudz piegarša ir. Negribas teikt sēra... Tā kā sūnām būtu kaut kas izgājis cauri. Avotiņa kaut kādā. Es saprotu, stundas laikā sapratīsim iedarbību, vai viss kārtībā," pēc pirmā malka savus iespaidus raksturoja Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
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