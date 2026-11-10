No Jaunās konservatīvās partijas valdes atbrīvots Mārtiņš Štāls

No Jaunās konservatīvās partijas (JKP) valdes atbrīvots Mārtiņš Štāls, liecina publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Ieraksts par amatpersonu izmaiņām Politisko partiju reģistrā veikts 6. novembrī. Atbilstoši publicētajām ziņām Štāls līdz šim bija valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt partiju atsevišķi.
Izmaiņas partijas vadībā notiek laikā, kad JKP pēc neveiksmīgā starta 15. Saeimas vēlēšanās vērtē savas turpmākās darbības iespējas. Oktobrī Štāls norādīja, ka netiek izslēgta arī partijas iespējama likvidēšana, taču nekāds lēmums par to neesot pieņemts.
Pēc viņa teiktā, partijas biedru vidū tiek apspriesti dažādi attīstības scenāriji, tostarp organizācijas zīmola maiņa. Vienlaikus Štāls uzsvēra, ka jebkādi būtiski lēmumi būtu jāapstiprina partijas biedru kopsapulcei.
JKP joprojām atmaksā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja piemēroto sodu par valsts finansējuma izlietojuma pārkāpumiem. Pēc Štāla iepriekš paustā, partijai vēl bija jānomaksā aptuveni 37 000 eiro no gandrīz 60 000 eiro lielā soda.
Aizvadītajās Saeimas vēlēšanās JKP saņēma 0,327% vēlētāju atbalstu, kas bija zemākais rezultāts starp kandidējošajiem politiskajiem spēkiem. Tā kā partija nepārvarēja 2% robežu, tai nav tiesību saņemt valsts budžeta finansējumu politiskajām partijām.
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No Jaunās konservatīvās partijas (JKP) valdes atbrīvots Mārtiņš Štāls, liecina publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Ieraksts par amatpersonu izmaiņām Politisko partiju reģistrā veikts 6. novembrī. Atbilstoši publicētajām ziņām Štāls līdz šim bija valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt partiju atsevišķi.
Izmaiņas partijas vadībā notiek laikā, kad JKP pēc neveiksmīgā starta 15. Saeimas vēlēšanās vērtē savas turpmākās darbības iespējas. Oktobrī Štāls norādīja, ka netiek izslēgta arī partijas iespējama likvidēšana, taču nekāds lēmums par to neesot pieņemts.
Pēc viņa teiktā, partijas biedru vidū tiek apspriesti dažādi attīstības scenāriji, tostarp organizācijas zīmola maiņa. Vienlaikus Štāls uzsvēra, ka jebkādi būtiski lēmumi būtu jāapstiprina partijas biedru kopsapulcei.
JKP joprojām atmaksā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja piemēroto sodu par valsts finansējuma izlietojuma pārkāpumiem. Pēc Štāla iepriekš paustā, partijai vēl bija jānomaksā aptuveni 37 000 eiro no gandrīz 60 000 eiro lielā soda.
Aizvadītajās Saeimas vēlēšanās JKP saņēma 0,327% vēlētāju atbalstu, kas bija zemākais rezultāts starp kandidējošajiem politiskajiem spēkiem. Tā kā partija nepārvarēja 2% robežu, tai nav tiesību saņemt valsts budžeta finansējumu politiskajām partijām.
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