Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotajā informatīvajā ziņojumā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanas un finansēšanas iespējām 2027.–2030. gadam piedāvāti trīs iespējamie risinājumi, ziņo LETA.
Pirmais paredz pakalpojumu nodrošināšanu tikai esošā bāzes finansējuma robežās, kas prasītu būtisku reģionālo autobusu maršrutu tīkla samazināšanu, dzelzceļa pārvadājumu apmēra mazināšanu, būtisku tarifu pieaugumu un izmaiņas braukšanas maksas atvieglojumu sistēmā. SM kā praktiski īstenojamu risinājumu uzskata otro variantu, kas paredz saglabāt esošo reģionālo autobusu un vilcienu pārvadājumu tīklu, vidēji par 10% palielināt braukšanas biļešu cenas un pārskatīt braukšanas maksas atvieglojumu sistēmu, nosakot maksimālo valsts atbalstu 70% apmērā no braukšanas maksas. Trešais variants paredz saglabāt esošo pārvadājumu tīklu, par 10% palielināt biļešu cenas, vienlaikus saglabājot pašreizējo braukšanas maksas atvieglojumu sistēmu. Šim variantam gan būtu nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums aptuveni 15 miljoni eiro gadā. SM aprēķini liecina, ka finansējuma trūkuma gadījumā, ja nav papildu valsts budžeta finansējuma, varētu būt nepieciešams slēgt aptuveni 794 autobusu reisus. Tas īpaši skartu seniorus, skolēnus, cilvēkus bez automašīnas un reģionu iedzīvotājus. Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana par bezmaksas braucienu saglabāšanu cilvēkiem ar invaliditāti un viņu pavadoņiem, kā arī par pienākuma piemaksāt biļetes cenas starpību atcelšanu reģionālajos komercreisos. Tiesībsardze Karina Palkova, komentējot ieceri samazināt sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumus bērniem un cilvēkiem ar invaliditāti, paudusi viedokli, ka valsts budžeta problēmas nedrīkst risināt uz mazāk aizsargāto sabiedrības grupu rēķina, neizvērtējot šāda lēmuma sekas un citus iespējamos risinājumus.
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Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotajā informatīvajā ziņojumā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanas un finansēšanas iespējām 2027.–2030. gadam piedāvāti trīs iespējamie risinājumi, ziņo LETA.
Pirmais paredz pakalpojumu nodrošināšanu tikai esošā bāzes finansējuma robežās, kas prasītu būtisku reģionālo autobusu maršrutu tīkla samazināšanu, dzelzceļa pārvadājumu apmēra mazināšanu, būtisku tarifu pieaugumu un izmaiņas braukšanas maksas atvieglojumu sistēmā. SM kā praktiski īstenojamu risinājumu uzskata otro variantu, kas paredz saglabāt esošo reģionālo autobusu un vilcienu pārvadājumu tīklu, vidēji par 10% palielināt braukšanas biļešu cenas un pārskatīt braukšanas maksas atvieglojumu sistēmu, nosakot maksimālo valsts atbalstu 70% apmērā no braukšanas maksas. Trešais variants paredz saglabāt esošo pārvadājumu tīklu, par 10% palielināt biļešu cenas, vienlaikus saglabājot pašreizējo braukšanas maksas atvieglojumu sistēmu. Šim variantam gan būtu nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums aptuveni 15 miljoni eiro gadā. SM aprēķini liecina, ka finansējuma trūkuma gadījumā, ja nav papildu valsts budžeta finansējuma, varētu būt nepieciešams slēgt aptuveni 794 autobusu reisus. Tas īpaši skartu seniorus, skolēnus, cilvēkus bez automašīnas un reģionu iedzīvotājus. Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana par bezmaksas braucienu saglabāšanu cilvēkiem ar invaliditāti un viņu pavadoņiem, kā arī par pienākuma piemaksāt biļetes cenas starpību atcelšanu reģionālajos komercreisos. Tiesībsardze Karina Palkova, komentējot ieceri samazināt sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumus bērniem un cilvēkiem ar invaliditāti, paudusi viedokli, ka valsts budžeta problēmas nedrīkst risināt uz mazāk aizsargāto sabiedrības grupu rēķina, neizvērtējot šāda lēmuma sekas un citus iespējamos risinājumus.
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