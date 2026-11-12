Kas slēpjas ātrās palīdzības automašīnā? Pētām mediķu darba aizkulises

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta automašīnas aprīkotas ar dažādām dzīvības glābšanai nepieciešamām ierīcēm — no elpināšanas aparātiem līdz speciāliem pacientu transportēšanas krēsliem un vakuuma matračiem. Kāds aprīkojums mediķiem ir pieejams ikdienā, un kā tas palīdz sniegt neatliekamo palīdzību, skaidro 360TV raidījums "Sadursme 360".
NMPD operatīvie transportlīdzekļi ir īpaši pielāgoti, lai mediķi varētu nokļūt pie pacientiem neatkarīgi no laikapstākļiem un ceļa seguma. Automašīnās ir viss nepieciešamais palīdzības sniegšanai — skābekļa aprīkojums, elpošanas un atsūkšanas aparāti, kā arī dažādi medikamenti un medicīniskie piederumi. Turklāt viss izvietots tā, lai kritiskā brīdī mediķiem nebūtu jātērē laiks nepieciešamā meklēšanai.
Taču ne vienmēr pacientu iespējams vienkārši aizvest līdz automašīnai. Mediķi demonstrē arī īpašu krēslu, ar kuru cilvēkus var transportēt pa kāpnēm, kā arī vakuummatraci, kas palīdz stabilizēt pacientu pēc smagām traumām. Reizēm palīdzība jāsniedz arī vietās, kur piekļūt ar automašīnu nav iespējams, tāpēc mediķiem jāizmanto papildu transportēšanas risinājumi.
Eksperimentā arī tika izmēģināts, kā jūtas cilvēks, kurš tiek fiksēts vakuummatracī. Sajūtas nebūt nav tās ērtākās, taču smagu traumu gadījumā šāda stabilizēšana var būt ļoti svarīga.
Latvijā neatliekamās medicīniskās palīdzības darbu nodrošina 199 brigādes dienā un 142 naktī. Katrā no tām līdzi ir aprīkojums, kura nozīmi ikdienā bieži vien pat nenojaušam.
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Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta automašīnas aprīkotas ar dažādām dzīvības glābšanai nepieciešamām ierīcēm — no elpināšanas aparātiem līdz speciāliem pacientu transportēšanas krēsliem un vakuuma matračiem. Kāds aprīkojums mediķiem ir pieejams ikdienā, un kā tas palīdz sniegt neatliekamo palīdzību, skaidro 360TV raidījums "Sadursme 360".
NMPD operatīvie transportlīdzekļi ir īpaši pielāgoti, lai mediķi varētu nokļūt pie pacientiem neatkarīgi no laikapstākļiem un ceļa seguma. Automašīnās ir viss nepieciešamais palīdzības sniegšanai — skābekļa aprīkojums, elpošanas un atsūkšanas aparāti, kā arī dažādi medikamenti un medicīniskie piederumi. Turklāt viss izvietots tā, lai kritiskā brīdī mediķiem nebūtu jātērē laiks nepieciešamā meklēšanai.
Taču ne vienmēr pacientu iespējams vienkārši aizvest līdz automašīnai. Mediķi demonstrē arī īpašu krēslu, ar kuru cilvēkus var transportēt pa kāpnēm, kā arī vakuummatraci, kas palīdz stabilizēt pacientu pēc smagām traumām. Reizēm palīdzība jāsniedz arī vietās, kur piekļūt ar automašīnu nav iespējams, tāpēc mediķiem jāizmanto papildu transportēšanas risinājumi.
Eksperimentā arī tika izmēģināts, kā jūtas cilvēks, kurš tiek fiksēts vakuummatracī. Sajūtas nebūt nav tās ērtākās, taču smagu traumu gadījumā šāda stabilizēšana var būt ļoti svarīga.
Latvijā neatliekamās medicīniskās palīdzības darbu nodrošina 199 brigādes dienā un 142 naktī. Katrā no tām līdzi ir aprīkojums, kura nozīmi ikdienā bieži vien pat nenojaušam.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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