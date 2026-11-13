Svinīgā ceremonijā zvērestu devuši 263 jaunie likumsargi

Ceturtdien, 12. novembrī, Rīgas Brāļu kapos 263 topošie policisti svinīgā un patriotiskā noskaņā deva solījumu kalpot Latvijas valstij un sabiedrībai. Kadetu vidū bija gan īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas "Policijas darbs", gan arī profesionālās pilnveides izglītības programmas "Policijas darba pamati Valsts policijas amatpersonām" studējošie, informē Valsts policijā.
Jauno studiju gadu Valsts policijas koledžā uzsāka vairāk nekā 200 jauno kadetu, un 12. novembrī Rīgas Brāļu kapos topošie policisti deva svinīgu solījumu, apliecinot savu gatavību kalpot Latvijas sabiedrībai un stiprināt valsts iekšējo drošību.
Pirms svinīgās ceremonijas kadeti un Valsts policijas koledžas personāls devās svinīgā gājienā no Koledžas teritorijas uz Rīgas Brāļu kapiem. Šī vieta zvēresta došanai izvēlēta tās īpašās simboliskās nozīmes dēļ — Rīgas Brāļu kapi iemieso latviešu tautas drosmi, patriotismu un uzticību savai valstij, kā arī ir piemiņas vieta kritušajiem Latvijas aizstāvjiem.
Svinīgajā ceremonijā kadetus uzrunāja Valsts policijas priekšnieks ģenerālis Armands Ruks, uzsverot topošo likumsargu pienākumu un doto zvērestu: "Jaunie kolēģi, jūs esat mūsu nākotne! Jūs būsiet tie, kuri turēs godā policista profesiju, kalpos sabiedrībai un mūsu Latvijai. Zvērestā ir pateikts viss būtiskākais — galvenais ir to vienmēr atcerēties. Arī brīžos, kad nebūs viegli, zvērestam jākļūst par jūsu ceļvedi, kas palīdz izvēlēties pareizo rīcību. Esat taisnīgi un godīgi, ievērojiet likumus, kalpojiet Latvijai un tās tautai!"
Ceremonijas laikā klātesošos uzrunāja arī iekšlietu ministrs Jānis Dombrava, Valsts policijas koledžas direktors pulkvedis Dmitrijs Homenko un Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības pārstāvis Edgars Bole, izceļot kadetu apņēmību un izvēli dienēt Valsts policijā. Jaunos policistus uzrunāja arī Valsts policijas kapelāns, bet pasākuma muzikālo noskaņu nodrošināja Zemessardzes orķestris.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Ceturtdien, 12. novembrī, Rīgas Brāļu kapos 263 topošie policisti svinīgā un patriotiskā noskaņā deva solījumu kalpot Latvijas valstij un sabiedrībai. Kadetu vidū bija gan īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas "Policijas darbs", gan arī profesionālās pilnveides izglītības programmas "Policijas darba pamati Valsts policijas amatpersonām" studējošie, informē Valsts policijā.
Jauno studiju gadu Valsts policijas koledžā uzsāka vairāk nekā 200 jauno kadetu, un 12. novembrī Rīgas Brāļu kapos topošie policisti deva svinīgu solījumu, apliecinot savu gatavību kalpot Latvijas sabiedrībai un stiprināt valsts iekšējo drošību.
Pirms svinīgās ceremonijas kadeti un Valsts policijas koledžas personāls devās svinīgā gājienā no Koledžas teritorijas uz Rīgas Brāļu kapiem. Šī vieta zvēresta došanai izvēlēta tās īpašās simboliskās nozīmes dēļ — Rīgas Brāļu kapi iemieso latviešu tautas drosmi, patriotismu un uzticību savai valstij, kā arī ir piemiņas vieta kritušajiem Latvijas aizstāvjiem.
Svinīgajā ceremonijā kadetus uzrunāja Valsts policijas priekšnieks ģenerālis Armands Ruks, uzsverot topošo likumsargu pienākumu un doto zvērestu: "Jaunie kolēģi, jūs esat mūsu nākotne! Jūs būsiet tie, kuri turēs godā policista profesiju, kalpos sabiedrībai un mūsu Latvijai. Zvērestā ir pateikts viss būtiskākais — galvenais ir to vienmēr atcerēties. Arī brīžos, kad nebūs viegli, zvērestam jākļūst par jūsu ceļvedi, kas palīdz izvēlēties pareizo rīcību. Esat taisnīgi un godīgi, ievērojiet likumus, kalpojiet Latvijai un tās tautai!"
Ceremonijas laikā klātesošos uzrunāja arī iekšlietu ministrs Jānis Dombrava, Valsts policijas koledžas direktors pulkvedis Dmitrijs Homenko un Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības pārstāvis Edgars Bole, izceļot kadetu apņēmību un izvēli dienēt Valsts policijā. Jaunos policistus uzrunāja arī Valsts policijas kapelāns, bet pasākuma muzikālo noskaņu nodrošināja Zemessardzes orķestris.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu