"Saucējas" izdod albumu "Gona bija skeistu dzīšmu", godinot Ziemeļlatgales teicēju Margaritu Šakinu

6. decembrī plkst. 16.00 Koka Rīgā, Krāsotāju ielā 12, notiks Latvijas Kultūras akadēmijas tradicionālās dziedāšanas grupas "Saucējas" jaunā albuma un grāmatas "Gona bija skeistu dzīšmu" atklāšanas koncerts. Izdevums veltīts Ziemeļlatgales teicējas Margaritas Šakinas (1926—2014) simt gadu jubilejai, izceļot viņas atstāto bagātīgo dziesmu mantojumu un nozīmīgo lomu grupas "Saucējas" tapšanā.
Koncertā "Saucējas" izpildīs gan jaunajā albumā iekļautās, gan arī citas dziesmas no teicējas plašā repertuāra. Pasākuma otrajā daļā ikviens aicināts uz kopīgu sadziedāšanos.
Margarita Šakina bija "Saucēju" pirmā skolotāja, no kuras grupas dalībnieces apguva Ziemeļlatgales daudzbalsīgās dziedāšanas tradīciju. Viņas dziesmas kļuva par nozīmīgu daļu no grupas muzikālās identitātes un iedvesmoja tās turpmāko radošo darbību. 2026. gada 13. martā apritēja simt gadu kopš teicējas dzimšanas, un jaunais izdevums ir veltījums viņas dzīvei, dziedāšanai un vēlmei nodot dziesmas nākamajām paaudzēm.
"Tas ir apbrīnojami, cik lielu ietekmi Margaritas personība atstājusi uz vairākām folkloras kustības dalībnieku paaudzēm un cik bagātīgu Ziemeļlatgales dziesmu mantojumu viņa mums dāvājusi.
Margaritai bija svarīgi, lai viņas dziesmas turpinātu skanēt un netiktu aizmirstas, tāpēc mūsu izdevumā iekļauti arī dziesmu vārdi un notis. Mācieties, dziediet un māciet citus!" aicina "Saucējas".
Albumā "Gona bija skeistu dzīšmu" dzirdamas folkloras kustībā jau pazīstamas, kā arī līdz šim mazāk zināmas Margaritas Šakinas dziesmas. Līdzās dziesmu ierakstiem izdevumā iekļauti to teksti un notis, informācija par teicējas dzīvesgājumu, repertuāru, sadarbību ar "Saucējām" un komentāri, kas atklāj dziesmu muzikālo un funkcionālo kontekstu.
Izdevumu papildina pašas Margaritas stāsti un atmiņas. Vairāku dziesmu ierakstos piedalījušās arī dziedātājas, kuras bija klāt "Saucēju" pirmsākumos, un ermoņiku spēlētājs Oskars Patjanko. Albumā pārstāvētas teicējas iemīļotās tēmas par darbu, kāzām, māmiņu, kā arī garīgās dziesmas. Ierakstos "Saucējas" centušās saglabāt Margaritas dziedāšanas manieri, melodiju variācijas un izpildījuma raksturu, vienlaikus katrai dziesmai piešķirot arī savu muzikālo krāsu un izjūtu. Albuma noslēdzošā dziesma ir radošs eksperiments — sadarbība ar elektroniskās mūzikas mākslinieku DJ Monstu (Uldi Cīruli).
Albumu izdod kultūras menedžmenta centrs (KMC) "Lauska". Ierakstus 2025. un 2026. gadā skaņu ierakstu studijā "GEM Plus" veica skaņu ierakstu režisors Gatis Gaujenieks. Izdevuma mākslinieks ir Džeremijs Smīds (Jeremy Smedes), savukārt albuma noformējumā izmantots Jantas Mežas diplomdarbs, kas izstrādāts, absolvējot Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās mākslas nodaļu.
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6. decembrī plkst. 16.00 Koka Rīgā, Krāsotāju ielā 12, notiks Latvijas Kultūras akadēmijas tradicionālās dziedāšanas grupas "Saucējas" jaunā albuma un grāmatas "Gona bija skeistu dzīšmu" atklāšanas koncerts. Izdevums veltīts Ziemeļlatgales teicējas Margaritas Šakinas (1926—2014) simt gadu jubilejai, izceļot viņas atstāto bagātīgo dziesmu mantojumu un nozīmīgo lomu grupas "Saucējas" tapšanā.
Koncertā "Saucējas" izpildīs gan jaunajā albumā iekļautās, gan arī citas dziesmas no teicējas plašā repertuāra. Pasākuma otrajā daļā ikviens aicināts uz kopīgu sadziedāšanos.
Margarita Šakina bija "Saucēju" pirmā skolotāja, no kuras grupas dalībnieces apguva Ziemeļlatgales daudzbalsīgās dziedāšanas tradīciju. Viņas dziesmas kļuva par nozīmīgu daļu no grupas muzikālās identitātes un iedvesmoja tās turpmāko radošo darbību. 2026. gada 13. martā apritēja simt gadu kopš teicējas dzimšanas, un jaunais izdevums ir veltījums viņas dzīvei, dziedāšanai un vēlmei nodot dziesmas nākamajām paaudzēm.
"Tas ir apbrīnojami, cik lielu ietekmi Margaritas personība atstājusi uz vairākām folkloras kustības dalībnieku paaudzēm un cik bagātīgu Ziemeļlatgales dziesmu mantojumu viņa mums dāvājusi.
Margaritai bija svarīgi, lai viņas dziesmas turpinātu skanēt un netiktu aizmirstas, tāpēc mūsu izdevumā iekļauti arī dziesmu vārdi un notis. Mācieties, dziediet un māciet citus!" aicina "Saucējas".
Albumā "Gona bija skeistu dzīšmu" dzirdamas folkloras kustībā jau pazīstamas, kā arī līdz šim mazāk zināmas Margaritas Šakinas dziesmas. Līdzās dziesmu ierakstiem izdevumā iekļauti to teksti un notis, informācija par teicējas dzīvesgājumu, repertuāru, sadarbību ar "Saucējām" un komentāri, kas atklāj dziesmu muzikālo un funkcionālo kontekstu.
Izdevumu papildina pašas Margaritas stāsti un atmiņas. Vairāku dziesmu ierakstos piedalījušās arī dziedātājas, kuras bija klāt "Saucēju" pirmsākumos, un ermoņiku spēlētājs Oskars Patjanko. Albumā pārstāvētas teicējas iemīļotās tēmas par darbu, kāzām, māmiņu, kā arī garīgās dziesmas. Ierakstos "Saucējas" centušās saglabāt Margaritas dziedāšanas manieri, melodiju variācijas un izpildījuma raksturu, vienlaikus katrai dziesmai piešķirot arī savu muzikālo krāsu un izjūtu. Albuma noslēdzošā dziesma ir radošs eksperiments — sadarbība ar elektroniskās mūzikas mākslinieku DJ Monstu (Uldi Cīruli).
Albumu izdod kultūras menedžmenta centrs (KMC) "Lauska". Ierakstus 2025. un 2026. gadā skaņu ierakstu studijā "GEM Plus" veica skaņu ierakstu režisors Gatis Gaujenieks. Izdevuma mākslinieks ir Džeremijs Smīds (Jeremy Smedes), savukārt albuma noformējumā izmantots Jantas Mežas diplomdarbs, kas izstrādāts, absolvējot Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās mākslas nodaļu.
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