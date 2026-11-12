Žūrijai vajag vairāk laika — "Zelta mikrofona" ceremoniju pārceļ uz februāri

Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" apbalvošanas ceremonija no 2027. gada 16. janvāra pārcelta uz 27. februāri, informē pasākuma rīkotāju pārstāve Amanda Sleže.
Sleže pauda, ka iepriekš izsludinātā ceremonijas datuma maiņa notikusi, lai žūrijai būtu vairāk laika izvērtēt iesniegtos ierakstus.
Līdz 21. novembrim Latvijas mūzikas autori, izpildītāji, producenti un izdevēji bez maksas var pieteikt izdotos ierakstus, lai pretendētu uz nominācijām un "Zelta mikrofonu". Pēc 21. novembra pasākuma rīkotāji piemēros pieteikšanās maksu.
Balvai var pieteikt ierakstus, kas izdoti Latvijā no 2025. gada 2. decembra līdz 2026. gada 1. decembrim.
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Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" apbalvošanas ceremonija no 2027. gada 16. janvāra pārcelta uz 27. februāri, informē pasākuma rīkotāju pārstāve Amanda Sleže.
Sleže pauda, ka iepriekš izsludinātā ceremonijas datuma maiņa notikusi, lai žūrijai būtu vairāk laika izvērtēt iesniegtos ierakstus.
Līdz 21. novembrim Latvijas mūzikas autori, izpildītāji, producenti un izdevēji bez maksas var pieteikt izdotos ierakstus, lai pretendētu uz nominācijām un "Zelta mikrofonu". Pēc 21. novembra pasākuma rīkotāji piemēros pieteikšanās maksu.
Balvai var pieteikt ierakstus, kas izdoti Latvijā no 2025. gada 2. decembra līdz 2026. gada 1. decembrim.
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