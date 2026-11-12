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#albums #dziesma #mūziķi

Žūrijai vajag vairāk laika — "Zelta mikrofona" ceremoniju pārceļ uz februāri

LETA
/
Latvijas Mediji
2026. gada 12. novembris, 15:58
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2026. gada 12. novembris, 15:58
“Zelta mikrofona 2026” ceremonijā noskaidroti laureāti 20 kategorijās.
“Zelta mikrofona 2026” ceremonijā noskaidroti laureāti 20 kategorijās.
Foto: Ieva Romaško

Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" apbalvošanas ceremonija no 2027. gada 16. janvāra pārcelta uz 27. februāri, informē pasākuma rīkotāju pārstāve Amanda Sleže.

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Sleže pauda, ka iepriekš izsludinātā ceremonijas datuma maiņa notikusi, lai žūrijai būtu vairāk laika izvērtēt iesniegtos ierakstus.

Līdz 21. novembrim Latvijas mūzikas autori, izpildītāji, producenti un izdevēji bez maksas var pieteikt izdotos ierakstus, lai pretendētu uz nominācijām un "Zelta mikrofonu". Pēc 21. novembra pasākuma rīkotāji piemēros pieteikšanās maksu.

Balvai var pieteikt ierakstus, kas izdoti Latvijā no 2025. gada 2. decembra līdz 2026. gada 1. decembrim.

+11 foto
“Zelta mikrofona” ceremonijā noskaidroti laureāti 20 kategorijās. Fredis.
“Zelta mikrofona 2026” ceremonija Ventspilī
“Zelta mikrofona” ceremonijā noskaidroti laureāti 20 kategorijās
“Zelta mikrofona” ceremonijā noskaidroti laureāti 20 kategorijās. Fredis.
“Zelta mikrofona” ceremonijā noskaidroti laureāti 20 kategorijās.
“Zelta mikrofona” ceremonijā noskaidroti laureāti 20 kategorijās.
“Zelta mikrofona” ceremonijā noskaidroti laureāti 20 kategorijās.
“Zelta mikrofona” ceremonijā noskaidroti laureāti 20 kategorijās. "Sudden Lights".
“Zelta mikrofona” ceremonijā noskaidroti laureāti 20 kategorijās.
“Zelta mikrofona” ceremonijā noskaidroti laureāti 20 kategorijās.
“Zelta mikrofona” ceremonijā noskaidroti laureāti 20 kategorijās.
“Zelta mikrofona” ceremonijā noskaidroti laureāti 20 kategorijās.
“Zelta mikrofona 2026” ceremonijā noskaidroti laureāti 20 kategorijās.
“Zelta mikrofona” ceremonijā noskaidroti laureāti 20 kategorijās.
“Zelta mikrofona” ceremonijā noskaidroti laureāti 20 kategorijās. Fredis.
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Foto: Ieva Romaško

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"Zelta mikrofons" Mūzika Pasākumi
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#albums #dziesma #mūziķi
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Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" apbalvošanas ceremonija no 2027. gada 16. janvāra pārcelta uz 27. februāri, informē pasākuma rīkotāju pārstāve Amanda Sleže.

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Sleže pauda, ka iepriekš izsludinātā ceremonijas datuma maiņa notikusi, lai žūrijai būtu vairāk laika izvērtēt iesniegtos ierakstus.

Līdz 21. novembrim Latvijas mūzikas autori, izpildītāji, producenti un izdevēji bez maksas var pieteikt izdotos ierakstus, lai pretendētu uz nominācijām un "Zelta mikrofonu". Pēc 21. novembra pasākuma rīkotāji piemēros pieteikšanās maksu.

Balvai var pieteikt ierakstus, kas izdoti Latvijā no 2025. gada 2. decembra līdz 2026. gada 1. decembrim.

+11 foto
“Zelta mikrofona” ceremonijā noskaidroti laureāti 20 kategorijās. Fredis.
“Zelta mikrofona 2026” ceremonija Ventspilī
“Zelta mikrofona” ceremonijā noskaidroti laureāti 20 kategorijās
“Zelta mikrofona” ceremonijā noskaidroti laureāti 20 kategorijās. Fredis.
“Zelta mikrofona” ceremonijā noskaidroti laureāti 20 kategorijās.
“Zelta mikrofona” ceremonijā noskaidroti laureāti 20 kategorijās.
“Zelta mikrofona” ceremonijā noskaidroti laureāti 20 kategorijās.
“Zelta mikrofona” ceremonijā noskaidroti laureāti 20 kategorijās. "Sudden Lights".
“Zelta mikrofona” ceremonijā noskaidroti laureāti 20 kategorijās.
“Zelta mikrofona” ceremonijā noskaidroti laureāti 20 kategorijās.
“Zelta mikrofona” ceremonijā noskaidroti laureāti 20 kategorijās.
“Zelta mikrofona” ceremonijā noskaidroti laureāti 20 kategorijās.
“Zelta mikrofona 2026” ceremonijā noskaidroti laureāti 20 kategorijās.
“Zelta mikrofona” ceremonijā noskaidroti laureāti 20 kategorijās.
“Zelta mikrofona” ceremonijā noskaidroti laureāti 20 kategorijās. Fredis.
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Foto: Ieva Romaško

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"Zelta mikrofons" Mūzika Pasākumi
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#albums #dziesma #mūziķi
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