Misisipi štatu pirmo reizi pēdējo gandrīz 150 gadu laikā ASV Senātā pārstāvēs melnādains senators, vēstījuši Savienoto Valstu mediji, kas apkopojuši vēlēšanu rezultātus. Vēlēšanās par vietu ASV Senātā konservatīvi noskaņotajā dienvidu štatā 3. novembra vidustermiņa vēlēšanās uzvarējis demokrāts Skots Koloms, kurš ar nelielu balsu pārsvaru uzvarējis pašreizējo senatori Sindiju Haidu-Smitu. Demokrātu uzvara Misispi ir vēl viens trieciens republikāņus pārstāvošajam prezidentam Donaldam Trampam, kura partija vidustermiņa vēlēšanās jau ir zaudējusi pozīcijas virknē konservatīvo štatu.
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