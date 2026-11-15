Partly Cloudy 6.1 °C
S. 15.11
Leopolds, Unda, Undīne
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#dzīvesstils #slavenības #šovi #tv

Vai Magone atradusi īsto? Pirmajā randiņā viņa nesteidzas izdarīt secinājumus

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 15. novembris, 12:45
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 15. novembris, 12:45
Magone un Juris.
Magone un Juris.
Foto: 360TV/Slavenības. Bez filtra

360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Magone devās uz pirmo randiņu ar Juri, un abu tikšanās vieta bija Jaungulbenes pils parks. Pastaigas laikā saruna aizvirzījās līdz liktenim un nejaušībām — Magone aizdomājās, vai viņu satikšanās patiešām bijusi nejauša vai tomēr kaut kā iepriekš nolemta.

Reklāma

Pirmais randiņš neiztika arī bez kopīgas fotogrāfijas. Abi mēģināja atrast labāko kadru, taču Magonei drīz vien radās vēlme uzzināt vairāk par savu pavadoni. Viņa pievērsa uzmanību Jura rokām un pamanīja vairākus savainojumus, kas raisīja jautājumus par to izcelsmi. Vīrietis paskaidroja, ka savainojies, strādājot — liekot vadus pie griestiem un sienām.

Magone atzina, ka uz jauno pielūdzēju raugās ar vērīgu aci un nesteidzas izdarīt secinājumus. "Man ir interesanti, es teikšu, vērotāja pozīcija — ļoti labi novērot cilvēku," viņa atklāja.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Ieteiktie raksti
Reklāma
Tēma
Izklaide 360TV Slavenību dzīve
Tēmturi
#dzīvesstils #slavenības #šovi #tv
Reklāma
Turpini lasīt

360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Magone devās uz pirmo randiņu ar Juri, un abu tikšanās vieta bija Jaungulbenes pils parks. Pastaigas laikā saruna aizvirzījās līdz liktenim un nejaušībām — Magone aizdomājās, vai viņu satikšanās patiešām bijusi nejauša vai tomēr kaut kā iepriekš nolemta.

Reklāma

Pirmais randiņš neiztika arī bez kopīgas fotogrāfijas. Abi mēģināja atrast labāko kadru, taču Magonei drīz vien radās vēlme uzzināt vairāk par savu pavadoni. Viņa pievērsa uzmanību Jura rokām un pamanīja vairākus savainojumus, kas raisīja jautājumus par to izcelsmi. Vīrietis paskaidroja, ka savainojies, strādājot — liekot vadus pie griestiem un sienām.

Magone atzina, ka uz jauno pielūdzēju raugās ar vērīgu aci un nesteidzas izdarīt secinājumus. "Man ir interesanti, es teikšu, vērotāja pozīcija — ļoti labi novērot cilvēku," viņa atklāja.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Ieteiktie raksti
Reklāma
Tēma
Izklaide 360TV Slavenību dzīve
Tēmturi
#dzīvesstils #slavenības #šovi #tv
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
PAR SVARĪGO
Reklāma