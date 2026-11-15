Vai Magone atradusi īsto? Pirmajā randiņā viņa nesteidzas izdarīt secinājumus

360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Magone devās uz pirmo randiņu ar Juri, un abu tikšanās vieta bija Jaungulbenes pils parks. Pastaigas laikā saruna aizvirzījās līdz liktenim un nejaušībām — Magone aizdomājās, vai viņu satikšanās patiešām bijusi nejauša vai tomēr kaut kā iepriekš nolemta.
Pirmais randiņš neiztika arī bez kopīgas fotogrāfijas. Abi mēģināja atrast labāko kadru, taču Magonei drīz vien radās vēlme uzzināt vairāk par savu pavadoni. Viņa pievērsa uzmanību Jura rokām un pamanīja vairākus savainojumus, kas raisīja jautājumus par to izcelsmi. Vīrietis paskaidroja, ka savainojies, strādājot — liekot vadus pie griestiem un sienām.
Magone atzina, ka uz jauno pielūdzēju raugās ar vērīgu aci un nesteidzas izdarīt secinājumus. "Man ir interesanti, es teikšu, vērotāja pozīcija — ļoti labi novērot cilvēku," viņa atklāja.
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360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Magone devās uz pirmo randiņu ar Juri, un abu tikšanās vieta bija Jaungulbenes pils parks. Pastaigas laikā saruna aizvirzījās līdz liktenim un nejaušībām — Magone aizdomājās, vai viņu satikšanās patiešām bijusi nejauša vai tomēr kaut kā iepriekš nolemta.
Pirmais randiņš neiztika arī bez kopīgas fotogrāfijas. Abi mēģināja atrast labāko kadru, taču Magonei drīz vien radās vēlme uzzināt vairāk par savu pavadoni. Viņa pievērsa uzmanību Jura rokām un pamanīja vairākus savainojumus, kas raisīja jautājumus par to izcelsmi. Vīrietis paskaidroja, ka savainojies, strādājot — liekot vadus pie griestiem un sienām.
Magone atzina, ka uz jauno pielūdzēju raugās ar vērīgu aci un nesteidzas izdarīt secinājumus. "Man ir interesanti, es teikšu, vērotāja pozīcija — ļoti labi novērot cilvēku," viņa atklāja.
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- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
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