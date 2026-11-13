Stepaņenko kritizē Kulberga prezentāciju un nesteidz solīt atbalstu valdībai

Lai "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) lemtu par atbalstu topošajai Andra Kulberga (AS) valdībai, vispirms jāiepazīstas ar tās deklarāciju un sastāvu, piektdien pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču žurnālistiem sacīja SV/AJ Saeimas frakcijas priekšsēdētāja Jūlija Stepaņenko.
Jautāta, vai SV/AJ atbalstīs Kulberga veidoto valdību, Stepaņenko norādīja, ka vispirms jāredz valdības deklarācija un tās veidošanā iesaistītie cilvēki. Vienlaikus viņa pauda, ka Kulberga otrdienas preses konferences prezentācijā par finanšu situāciju valstī dzirdētais apvienībai ļoti nav paticis.
"Mums nepatika šis izpratnes trūkums par to, kādā veidā mums tiek piedāvāts dzīvot," sacīja politiķe.
Viņa uzsvēra, ka jānovērš tēriņi dzelzceļa projektam "Rail Baltica", kā arī "airBaltic", nedrīkst vērsties pret iedzīvotāju grupām, kurām nepieciešama vislielākā aizsardzība, vai par cilvēkiem ar invaliditāti runāt tā, it kā viņi manipulētu vai nelietderīgi tērētu nodokļu maksātāju naudu. Stepaņenko norādīja, ka apvienība iestāsies par mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām, pedagogu atalgojumu un medicīnas atbalsta personāla algu palielināšanu.
Politiķe norādīja, ka piektdien ar prezidentu pārrunāti jautājumi, kas skar valsts budžetu. Viņas pārstāvētā politiskā spēka ieskatā ir jāaptur dzelzceļa projekta "Rail Baltica" būvniecība, kā arī valsts līdzekļu piešķiršana lidsabiedrībai "airBaltic". Viņa kritizēja arī kompānijas atteikšanos no Latvijas karoga krāsās veidotās lidmašīnas.
Sarunā pārrunāts arī partiju apvienības priekšlikums par jauniešu līdz 25 gadu vecumam atbrīvošanu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.
Tāpat politiķe prezentējusi ideju par biznesa oāzēm novados ražošanas attīstībai, paredzot samazinātu ienākuma nodokļa režīmu. Viņa uzsvēra, ka valstij būtu jākoncentrējas ne tikai uz izdevumu samazināšanu, bet arī uz ienākumu palielināšanu.
Pārrunāts arī jautājums par vēlēšanu sistēmas maiņu, pie kura plānots atgriezties pēc vairākiem mēnešiem. Stepaņenko uzsvēra, ka politiskais spēks neatkāpsies no idejas par tautas vēlētu prezidentu.
Vērtējot premjera amata kandidāta prezentāciju par finanšu situāciju valstī, Stepaņenko pauda, ka tajā pamanītas vairākas neatbilstības. Viņa uzsvēra, ka izdevumu samazināšana nedrīkst skart mazaizsargātos iedzīvotājus.
Politiķe arī aicinājusi pievērst uzmanību tam, kā iedzīvotāji pārdzīvos ziemu, ņemot vērā augstos siltumenerģijas tarifus.
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Lai "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) lemtu par atbalstu topošajai Andra Kulberga (AS) valdībai, vispirms jāiepazīstas ar tās deklarāciju un sastāvu, piektdien pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču žurnālistiem sacīja SV/AJ Saeimas frakcijas priekšsēdētāja Jūlija Stepaņenko.
Jautāta, vai SV/AJ atbalstīs Kulberga veidoto valdību, Stepaņenko norādīja, ka vispirms jāredz valdības deklarācija un tās veidošanā iesaistītie cilvēki. Vienlaikus viņa pauda, ka Kulberga otrdienas preses konferences prezentācijā par finanšu situāciju valstī dzirdētais apvienībai ļoti nav paticis.
"Mums nepatika šis izpratnes trūkums par to, kādā veidā mums tiek piedāvāts dzīvot," sacīja politiķe.
Viņa uzsvēra, ka jānovērš tēriņi dzelzceļa projektam "Rail Baltica", kā arī "airBaltic", nedrīkst vērsties pret iedzīvotāju grupām, kurām nepieciešama vislielākā aizsardzība, vai par cilvēkiem ar invaliditāti runāt tā, it kā viņi manipulētu vai nelietderīgi tērētu nodokļu maksātāju naudu. Stepaņenko norādīja, ka apvienība iestāsies par mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām, pedagogu atalgojumu un medicīnas atbalsta personāla algu palielināšanu.
Politiķe norādīja, ka piektdien ar prezidentu pārrunāti jautājumi, kas skar valsts budžetu. Viņas pārstāvētā politiskā spēka ieskatā ir jāaptur dzelzceļa projekta "Rail Baltica" būvniecība, kā arī valsts līdzekļu piešķiršana lidsabiedrībai "airBaltic". Viņa kritizēja arī kompānijas atteikšanos no Latvijas karoga krāsās veidotās lidmašīnas.
Sarunā pārrunāts arī partiju apvienības priekšlikums par jauniešu līdz 25 gadu vecumam atbrīvošanu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.
Tāpat politiķe prezentējusi ideju par biznesa oāzēm novados ražošanas attīstībai, paredzot samazinātu ienākuma nodokļa režīmu. Viņa uzsvēra, ka valstij būtu jākoncentrējas ne tikai uz izdevumu samazināšanu, bet arī uz ienākumu palielināšanu.
Pārrunāts arī jautājums par vēlēšanu sistēmas maiņu, pie kura plānots atgriezties pēc vairākiem mēnešiem. Stepaņenko uzsvēra, ka politiskais spēks neatkāpsies no idejas par tautas vēlētu prezidentu.
Vērtējot premjera amata kandidāta prezentāciju par finanšu situāciju valstī, Stepaņenko pauda, ka tajā pamanītas vairākas neatbilstības. Viņa uzsvēra, ka izdevumu samazināšana nedrīkst skart mazaizsargātos iedzīvotājus.
Politiķe arī aicinājusi pievērst uzmanību tam, kā iedzīvotāji pārdzīvos ziemu, ņemot vērā augstos siltumenerģijas tarifus.
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