Vadošā mikroshēmu ražotāja "Nvidia" direktora mīļākā – Ķīnas spiedze.
ASV sākusies izmeklēšana lietā par mikroshēmu ražotāja "Nvidia" izpilddirektora, Taivānā dzimušā Džensena Huana sakariem ar mīļāko, Singapūrā bāzētā datu uzglabāšanas uzņēmuma "Megaspeed" darbinieci Elisu Huanu (vienādie uzvārdi ir tikai sakritība), kura, pēc ASV izlūkdienestu domām, izrādījusies Ķīnas spiedze. Tā ir situācija, ko slepeno dienestu žargonā mēdz saukt par "medus slazdu". Skandālam ir daudz nianšu, un tā atbalss nākotnē var izpausties ļoti dažādi. Proti, "Nvidia" nav parasta kompānija – viss, kas mūsdienu pasaulē notiek mākslīgā intelekta (MI) jomā, balstās mikroshēmās, kas izgatavotas šajā uzņēmumā. "Nvidia" ir viena no lielākajām un progresīvākajām tehnoloģiju kompānijām ASV un viena no vērtīgākajām pasaulē. "Nvidia" vadītājs ir atslēgas persona mākslīgā intelekta attīstības jautājumos, turklāt kā neoficiāls padomdevējs pietuvināts ASV prezidentam Donaldam Trampam.
Trampa padomnieks