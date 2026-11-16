Ziņo par Ukrainas triecienu Krimas tiltam; Krievija naktī uzbrukusi ar 158 droniem

Ukraina pirmdien devusi triecienu Krimas tiltam, paziņojis Maskavas ieceltais okupētās pussalas vietvaldis Sergejs Aksjonovs. Tikmēr Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar 158 droniem. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vēsta par triecienu ietekmi uz Krievijas naftas pārstrādi un brīdina, ka satelītsakaru ierobežojumi kavē Ukrainas pretgaisa aizsardzību.
Aksjonovs platformā “Telegram” norādījis, ka pēc trieciena satiksme uz Krimas tilta būs ierobežota līdz dienas vidum. Informāciju par postījumiem vai cietušajiem viņš nav sniedzis.
Tilts savieno Krieviju ar tās okupēto Krimu, un pa to notiek gan auto, gan dzelzceļa satiksme. Tas uzbūvēts pēc pussalas okupācijas un arī iepriekš bijis Ukrainas uzbrukumu mērķis.
Pretgaisa aizsardzība neitralizējusi 131 dronu
Ukrainas Gaisa spēki ziņo, ka Krievija naktī uz pirmdienu uzbrukusi ar 158 bezpilota lidaparātiem, tostarp “Shahed”, “Gerbera” un citu tipu droniem. Uzbrukumā izmantoti arī 77 reaktīvie “Shahed” tipa droni.
Ukrainas pretgaisa aizsardzība notriekusi vai ar elektroniskās karadarbības līdzekļiem neitralizējusi 131 dronu. Trāpījumi fiksēti 19 vietās, bet notriekto dronu atlūzu nokrišana – vēl 11 vietās.
Savukārt Zelenskis svētdien pavēstīja, ka nedēļas laikā Krievija pret Ukrainu izmantojusi vairāk nekā 2300 dronu, 1590 vadāmās aviācijas bumbas un 15 dažādu veidu raķetes.
Zelenskis: apturēti vairāk nekā 55% Krievijas naftas pārstrādes jaudu
Zelenskis svētdienas vakara videouzrunā apgalvoja, ka Ukrainas tālās darbības uzbrukumu radīto postījumu dēļ nedarbojas vairāk nekā 55% Krievijas naftas pārstrādes jaudu. Viņš atsaucās uz Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieka Mihailo Drapatija ziņojumu.
Prezidents šos triecienus nodēvēja par Ukrainas “tāldarbības sankcijām” un atbildi uz Krievijas uzbrukumiem Ukrainas enerģētikai un atteikšanos mazināt karadarbības intensitāti.
Satelītsakaru ierobežojumi kavē dronu pārtveršanu
Vienlaikus Zelenskis brīdināja, ka Īlona Maska uzņēmuma “SpaceX” pārvaldītās satelītsakaru sistēmas “Starshield” ierobežojumi traucē Ukrainai pārtvert Krievijas trieciendronus un aizsargāt enerģētikas infrastruktūru pirms ziemas.
Pēc prezidenta teiktā, Ukrainas pārtvērējdroni frontes līnijas tuvumā zaudē saziņu ar operatoru, kad to ātrums pārsniedz 161 kilometru stundā. Tas liedzot tiem panākt Krievijas “Shahed” dronus.
“Mēs paļaujamies uz to, ka šie ierobežojumi tiks atcelti,” norādīja Zelenskis. Ukrainas Ārlietu ministrijai, Aizsardzības ministrijai un Prezidenta birojam uzdots jautājumu risināt ar ASV un “SpaceX”.
Zelenskis arī apšaubījis, vai ierobežojumu iemesls ir tehnisks, pieļaujot, ka tos noteicis uzņēmums.
Tikmēr ASV senatori no Demokrātu partijas aicinājuši Masku saglabāt dokumentus par Ukrainai noteiktajiem “Starlink” un “Starshield” izmantošanas ierobežojumiem, vēsta “The Wall Street Journal”. Iepriekš arī 105 ASV Pārstāvju palātas Ukrainas atbalsta divpartiju grupas locekļi pieprasījuši atjaunot Ukrainai pilnīgu piekļuvi “Starshield”.
Ukrainas aplēses: Krievija diennaktī zaudējusi 2560 karavīru
Ukrainas armijas ģenerālštābs pirmdien ziņoja, ka Krievijas karaspēka kopējie dzīvā spēka zaudējumi kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma sasnieguši aptuveni 1 625 420 nogalināto un ievainoto. Pēdējā diennaktī zaudējumi lēsti 2560 karavīru apmērā.
Saskaņā ar Ukrainas aplēsēm diennakts laikā Krievija zaudējusi arī divus tankus, 23 bruņutransportierus, 63 lielgabalus un mīnmetējus, četras daudzlādiņu reaktīvās iekārtas un 1537 bezpilota lidaparātus.
Ģenerālštābs norāda, ka zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas iegūšanu apgrūtina karadarbība.
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Ukraina pirmdien devusi triecienu Krimas tiltam, paziņojis Maskavas ieceltais okupētās pussalas vietvaldis Sergejs Aksjonovs. Tikmēr Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar 158 droniem. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vēsta par triecienu ietekmi uz Krievijas naftas pārstrādi un brīdina, ka satelītsakaru ierobežojumi kavē Ukrainas pretgaisa aizsardzību.
Aksjonovs platformā “Telegram” norādījis, ka pēc trieciena satiksme uz Krimas tilta būs ierobežota līdz dienas vidum. Informāciju par postījumiem vai cietušajiem viņš nav sniedzis.
Tilts savieno Krieviju ar tās okupēto Krimu, un pa to notiek gan auto, gan dzelzceļa satiksme. Tas uzbūvēts pēc pussalas okupācijas un arī iepriekš bijis Ukrainas uzbrukumu mērķis.
Pretgaisa aizsardzība neitralizējusi 131 dronu
Ukrainas Gaisa spēki ziņo, ka Krievija naktī uz pirmdienu uzbrukusi ar 158 bezpilota lidaparātiem, tostarp “Shahed”, “Gerbera” un citu tipu droniem. Uzbrukumā izmantoti arī 77 reaktīvie “Shahed” tipa droni.
Ukrainas pretgaisa aizsardzība notriekusi vai ar elektroniskās karadarbības līdzekļiem neitralizējusi 131 dronu. Trāpījumi fiksēti 19 vietās, bet notriekto dronu atlūzu nokrišana – vēl 11 vietās.
Savukārt Zelenskis svētdien pavēstīja, ka nedēļas laikā Krievija pret Ukrainu izmantojusi vairāk nekā 2300 dronu, 1590 vadāmās aviācijas bumbas un 15 dažādu veidu raķetes.
Zelenskis: apturēti vairāk nekā 55% Krievijas naftas pārstrādes jaudu
Zelenskis svētdienas vakara videouzrunā apgalvoja, ka Ukrainas tālās darbības uzbrukumu radīto postījumu dēļ nedarbojas vairāk nekā 55% Krievijas naftas pārstrādes jaudu. Viņš atsaucās uz Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieka Mihailo Drapatija ziņojumu.
Prezidents šos triecienus nodēvēja par Ukrainas “tāldarbības sankcijām” un atbildi uz Krievijas uzbrukumiem Ukrainas enerģētikai un atteikšanos mazināt karadarbības intensitāti.
Satelītsakaru ierobežojumi kavē dronu pārtveršanu
Vienlaikus Zelenskis brīdināja, ka Īlona Maska uzņēmuma “SpaceX” pārvaldītās satelītsakaru sistēmas “Starshield” ierobežojumi traucē Ukrainai pārtvert Krievijas trieciendronus un aizsargāt enerģētikas infrastruktūru pirms ziemas.
Pēc prezidenta teiktā, Ukrainas pārtvērējdroni frontes līnijas tuvumā zaudē saziņu ar operatoru, kad to ātrums pārsniedz 161 kilometru stundā. Tas liedzot tiem panākt Krievijas “Shahed” dronus.
“Mēs paļaujamies uz to, ka šie ierobežojumi tiks atcelti,” norādīja Zelenskis. Ukrainas Ārlietu ministrijai, Aizsardzības ministrijai un Prezidenta birojam uzdots jautājumu risināt ar ASV un “SpaceX”.
Zelenskis arī apšaubījis, vai ierobežojumu iemesls ir tehnisks, pieļaujot, ka tos noteicis uzņēmums.
Tikmēr ASV senatori no Demokrātu partijas aicinājuši Masku saglabāt dokumentus par Ukrainai noteiktajiem “Starlink” un “Starshield” izmantošanas ierobežojumiem, vēsta “The Wall Street Journal”. Iepriekš arī 105 ASV Pārstāvju palātas Ukrainas atbalsta divpartiju grupas locekļi pieprasījuši atjaunot Ukrainai pilnīgu piekļuvi “Starshield”.
Ukrainas aplēses: Krievija diennaktī zaudējusi 2560 karavīru
Ukrainas armijas ģenerālštābs pirmdien ziņoja, ka Krievijas karaspēka kopējie dzīvā spēka zaudējumi kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma sasnieguši aptuveni 1 625 420 nogalināto un ievainoto. Pēdējā diennaktī zaudējumi lēsti 2560 karavīru apmērā.
Saskaņā ar Ukrainas aplēsēm diennakts laikā Krievija zaudējusi arī divus tankus, 23 bruņutransportierus, 63 lielgabalus un mīnmetējus, četras daudzlādiņu reaktīvās iekārtas un 1537 bezpilota lidaparātus.
Ģenerālštābs norāda, ka zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas iegūšanu apgrūtina karadarbība.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
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