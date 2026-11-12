PTAC piemēro "Park Expert" 122 744 eiro sodu par negodīgu komercpraksi

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) piemērojis 122 744 eiro sodu SIA "Park Expert" par negodīgu komercpraksi autostāvvietu pakalpojumu sniegšanā, informē PTAC.
Institūcija konstatējusi negodīgu komercpraksi "Park Expert" darbībā, automatizēti piemērojot patērētājiem nesamērīgus līgumsodus par autostāvvietu lietošanas noteikumu pārkāpumiem. PTAC uzdevis uzņēmumam nekavējoties izbeigt negodīgo komercpraksi.
PTAC administratīvo lietu ierosināja, ņemot vērā patērētāju iesniegumus un PTAC rīcībā esošo informāciju par "Park Expert" praksi autostāvvietu pakalpojumu sniegšanā. No šā gada 1. janvāra līdz 30. septembrim PTAC saņēmis 274 rakstveida iesniegumus un sniedzis 189 e-pasta konsultācijas saistībā ar uzņēmuma piemērotajiem līgumsodiem un patērētāju iebildumu izskatīšanu.
Lietas izskatīšanas laikā PTAC konstatējis, ka uzņēmums izmanto automatizētu uzskaites sistēmu, kas fiksē transportlīdzekļa iebraukšanas un izbraukšanas laiku autostāvvietā, administrē pakalpojuma apmaksu un tiek izmantota arī līgumsodu automatizētai piemērošanai. PTAC uzsver, ka pārkāpums nav automatizētas autostāvvietu kontroles sistēmas izmantošana pati par sevi, bet gan veids, kādā šī sistēma tiek izmantota līgumsodu piemērošanai patērētājiem.
PTAC konstatējis, ka līgumsods patērētājiem piemērots, pamatojoties uz formālu autostāvvietas lietošanas noteikumu neizpildi vai tajos noteiktā termiņa pārsniegšanu, pienācīgi neņemot vērā konkrētā pārkāpuma raksturu, ilgumu un apstākļus, patērētāja veiktās darbības noteikumu izpildei, kā arī faktiski veikto samaksu par pakalpojumu.
PTAC ieskatā, ja sistēma automatizēti fiksē transportlīdzekli pēc iebraukšanas autostāvvietā, tad patērētājam jānodrošina objektīvi nepieciešamais laiks, lai atrastu piemērotu stāvvietu un novietotu transportlīdzekli, iepazītos ar autostāvvietas lietošanas noteikumiem, pieņemtu lēmumu par pakalpojuma izmantošanu un veiktu nepieciešamās darbības apmaksai vai transportlīdzekļa reģistrācijai.
Tāpēc PTAC ieskatā no profesionāla autostāvvietu pakalpojumu sniedzēja ir pamatoti sagaidāms, ka līgumsodu piemērošanas kārtība ļauj nošķirt pēc rakstura, ilguma un sekām atšķirīgus pārkāpumus, kā arī pirms līgumsoda galīgas piemērošanas paredz konkrētās situācijas apstākļu izvērtēšanu, kas var būt būtiski līgumsoda pamatotības un samērīguma noteikšanai.
PTAC norāda, ka līgumsoda mērķis nav nodrošināt komersantam regulāru papildu ienākumu avotu.
Līgumsodam jābūt samērīgam un atbilstošam godīgai darījumu praksei, un tā piemērošanā jāņem vērā konkrētā pārkāpuma raksturs un apstākļi.
PTAC norāda, ka patērētāji strīda gadījumā sākotnēji var vērsties pie pakalpojuma sniedzēja, bet, ja vienošanos neizdodas panākt, galīgs noregulējums panākams tiesā. Patērētāji, kuri cietuši no komersanta īstenotās komercprakses, var izmantot lēmumā sniegto argumentāciju savu tiesību aizsardzībai tiesā.
Informācija PTAC lēmumā liecina, ka "Park Expert" autostāvvietu pakalpojumus sniedz 148 autostāvvietās Latvijā, tostarp 128 autostāvvietās Rīgā.
Administratīvās lietas izskatīšanas laikā PTAC vērsa uzņēmuma uzmanību uz pieaugošo saņemto patērētāju sūdzību skaitu, norādot, ka tas var liecināt par iespējamu pārkāpumu un neatbilstošu komercpraksi.
Savukārt "Park Expert" ieskatā patērētāju sūdzību skaits ir būtiski atkarīgs no tā, cik bieži un ar kādiem līdzekļiem autostāvvietu pakalpojumu sniedzēji konstatē lietošanas noteikumu pārkāpumus. Uzņēmums skaidroja, ka pārkāpumu fiksēšanai izmanto videonovērošanas sistēmu, kas, tāpat kā citas kontroles metodes, pati par sevi nenozīmē, ka uzņēmums izraisa vai veicina patērētāju līgumu pārkāpumus. Uzņēmuma ieskatā pārkāpumi rodas patērētāju darbības vai bezdarbības dēļ, neievērojot autostāvvietas lietošanas noteikumus vai pakalpojuma izmantošanas kārtību. Vienlaikus uzņēmums norādīja, ka ieviestā sistēma ir efektīvāka par citām kontroles metodēm, piemēram, darbinieku uzraudzību, tādēļ tā ļauj konstatēt lielāku pārkāpumu skaitu.
PTAC šo uzņēmuma argumentāciju vērtē kritiski, norādot, ka tā
liecina par tādas pakalpojuma sniegšanas un kontroles kārtības izveidi, kurā galvenā uzmanība pievērsta pārkāpumu automatizētai konstatēšanai un līgumsodu piemērošanai.
Proti, līgumsodi tiek piemēroti, tiklīdz kopš transportlīdzekļa iebraukšanas autostāvvietā pagājušas piecas minūtes, pienācīgi neizvērtējot citus konkrētās situācijas apstākļus. PTAC ieskatā šāda prakse ir viens no iemesliem lielajam saņemto iesniegumu skaitam, turklāt to apliecina arī patērētāju iesniegumos aprakstītie gadījumi.
Izvērtējot lietā konstatētos faktiskos apstākļus, PTAC secinājis, ka "Park Expert" īstenotās komercprakses neatbilstība profesionālās rūpības prasībām un tās negodīgais raksturs izpaužas nevis automatizētas autostāvvietu kontroles sistēmas izmantošanā, bet gan veidā, kādā uzņēmums šo sistēmu izmanto līgumsodu piemērošanai. Uzņēmums ir izveidojis tādu pakalpojuma sniegšanas, kontroles un līgumsodu piemērošanas kārtību, kurā par pamatu līgumsoda piemērošanai kalpo formāla autostāvvietas lietošanas noteikumu neizpilde vai tajos noteiktā termiņa pārsniegšana, pienācīgi neizvērtējot konkrētā pārkāpuma raksturu, ilgumu un apstākļus, patērētāja veiktās darbības noteikumu izpildei, kā arī faktiski veikto samaksu par pakalpojumu.
PTAC konstatējis, ka uzņēmums līgumsodus piemērojis arī gadījumos, kad pārkāpums saistīts ar īslaicīgu noteikumos paredzētā termiņa pārsniegšanu, kad patērētājs noteiktajā laikā nav reģistrējis transportlīdzekli bezmaksas stāvēšanas perioda izmantošanai, kā arī gadījumos, kad patērētājs faktiski samaksājis par pakalpojumu atbilstoši cenrādim, bet nav ievērojis noteikumos paredzēto apmaksas uzsākšanas vai pārtraukšanas kārtību.
Lietā aprakstītajos gadījumos uzņēmums sākotnēji piemērojis līgumsodu 35 eiro apmērā, taču pēc patērētāju iebildumu vai PTAC informācijas pieprasījumu saņemšanas atsevišķos gadījumos to samazinājis. PTAC, izskatot patērētāju iesniegumus, konstatējis, ka samazināto līgumsodu apmērs svārstījies no 12 līdz 20 eiro.
Balstoties uz uzņēmuma sniegto informāciju, PTAC aprēķinājis, ka
vismaz 26,58% no mēnesī piemēroto līgumsodu kopskaita varētu būt nepamatoti vai kļūdaini piemēroti,
jo pirms to piemērošanas nav izvērtēti visi lietas apstākļi un līgumsoda pamatotība. Tādējādi aptuveni katrs ceturtais patērētājam piemērotais līgumsods tiek atcelts vai samazināts.
Pieņemot, ka uzņēmums līgumsodu pamatotību un samērīgumu nav izvērtējis vismaz gadījumos, kad tas vēlāk ticis samazināts vai atcelts, PTAC aprēķinājis, ka uzņēmuma īstenotā komercprakse gada laikā patērētājiem radījusi kaitējumu vismaz 551 460 eiro apmērā. Vienlaikus PTAC norādījis, ka negodīgās komercprakses sākšanas brīdi nav iespējams precīzi noteikt, taču, ņemot vērā pārkāpuma ilgstošo raksturu, tas īstenots vismaz kopš 2025. gada 1. janvāra. Līdz ar to kopējais patērētājiem radītais kaitējums varētu būt vēl lielāks.
PTAC lēmumā norādījis, ka "Park Expert" rīcība klasificējama kā būtisks pārkāpums, jo tai ir ievērojama ietekme uz patērētāju kolektīvajām interesēm. Uzņēmums ir viens no lielākajiem autostāvvietu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā un apkalpo vairāk nekā 100 autostāvvietu. PTAC vērtējumā īstenotā negodīgā komercprakse skārusi vai varēja skart plašu patērētāju loku, un tās ietekme gada laikā izpaudusies vismaz 15 756 gadījumos.
PTAC aprēķinājis, ka minimālais patērētājiem viena gada laikā radītais kaitējums ir 551 460 eiro, savukārt maksimālais iespējamais kaitējuma apmērs sasniedz 2,073 miljonus eiro. Ņemot vērā pārkāpuma būtiskumu, ietekmi uz patērētāju kolektīvajām interesēm un ilgstošo raksturu, PTAC lēmis uzņēmumam piemērot maksimālo soda apmēru.
PTAC vasarā sāka "Park Expert" komercprakses izvērtēšanu.
PTAC norādīja, ka vērtēja gadījumus, kad līgumsods piemērots uzreiz pēc noteiktā piecu minūšu termiņa beigām, ja patērētājs nav paguvis veikt apmaksu vai reģistrēt transportlīdzekli, kā arī situācijas, kad līgumsods piemērots patērētājam, kurš jau atstāj autostāvvietas teritoriju.
Tāpat PTAC atzīmēja, ka īpašas bažas radīja autostāvvietas pie ārstniecības iestādēm, kur cilvēkiem objektīvu apstākļu dēļ var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai iepazītos ar noteikumiem, reģistrētu transportlīdzekli vai veiktu apmaksu.
Savukārt "Park Expert" noraidīja PTAC pārmetumus par negodprātīgu komercpraksi.
"Park Expert" nepiekrita PTAC izplatītajai informācijai par negodprātīgu komercpraksi un uzskatīja to par "nomelnojošu un reputāciju graujošu, jo tā neatspoguļo patieso situāciju saistībā ar autostāvvietu lietošanas noteikumu pārkāpumiem".
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka "Park Expert" pagājušajā gadā strādāja ar 3,41 miljona eiro apgrozījumu, kas ir divas reizes vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa samazinājās par 27,4% un bija 107 426 eiro. Uzņēmums reģistrēts 2019. gadā, un tā pamatkapitāls ir 2800 eiro. "Park Expert" kapitālā 40% pieder Edgaram Kalējam, bet pa 30% - Zigmāram Urbānam un SIA "Elzeks", kuras īpašniece ir Aija Ansone.
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Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) piemērojis 122 744 eiro sodu SIA "Park Expert" par negodīgu komercpraksi autostāvvietu pakalpojumu sniegšanā, informē PTAC.
Institūcija konstatējusi negodīgu komercpraksi "Park Expert" darbībā, automatizēti piemērojot patērētājiem nesamērīgus līgumsodus par autostāvvietu lietošanas noteikumu pārkāpumiem. PTAC uzdevis uzņēmumam nekavējoties izbeigt negodīgo komercpraksi.
PTAC administratīvo lietu ierosināja, ņemot vērā patērētāju iesniegumus un PTAC rīcībā esošo informāciju par "Park Expert" praksi autostāvvietu pakalpojumu sniegšanā. No šā gada 1. janvāra līdz 30. septembrim PTAC saņēmis 274 rakstveida iesniegumus un sniedzis 189 e-pasta konsultācijas saistībā ar uzņēmuma piemērotajiem līgumsodiem un patērētāju iebildumu izskatīšanu.
Lietas izskatīšanas laikā PTAC konstatējis, ka uzņēmums izmanto automatizētu uzskaites sistēmu, kas fiksē transportlīdzekļa iebraukšanas un izbraukšanas laiku autostāvvietā, administrē pakalpojuma apmaksu un tiek izmantota arī līgumsodu automatizētai piemērošanai. PTAC uzsver, ka pārkāpums nav automatizētas autostāvvietu kontroles sistēmas izmantošana pati par sevi, bet gan veids, kādā šī sistēma tiek izmantota līgumsodu piemērošanai patērētājiem.
PTAC konstatējis, ka līgumsods patērētājiem piemērots, pamatojoties uz formālu autostāvvietas lietošanas noteikumu neizpildi vai tajos noteiktā termiņa pārsniegšanu, pienācīgi neņemot vērā konkrētā pārkāpuma raksturu, ilgumu un apstākļus, patērētāja veiktās darbības noteikumu izpildei, kā arī faktiski veikto samaksu par pakalpojumu.
PTAC ieskatā, ja sistēma automatizēti fiksē transportlīdzekli pēc iebraukšanas autostāvvietā, tad patērētājam jānodrošina objektīvi nepieciešamais laiks, lai atrastu piemērotu stāvvietu un novietotu transportlīdzekli, iepazītos ar autostāvvietas lietošanas noteikumiem, pieņemtu lēmumu par pakalpojuma izmantošanu un veiktu nepieciešamās darbības apmaksai vai transportlīdzekļa reģistrācijai.
Tāpēc PTAC ieskatā no profesionāla autostāvvietu pakalpojumu sniedzēja ir pamatoti sagaidāms, ka līgumsodu piemērošanas kārtība ļauj nošķirt pēc rakstura, ilguma un sekām atšķirīgus pārkāpumus, kā arī pirms līgumsoda galīgas piemērošanas paredz konkrētās situācijas apstākļu izvērtēšanu, kas var būt būtiski līgumsoda pamatotības un samērīguma noteikšanai.
PTAC norāda, ka līgumsoda mērķis nav nodrošināt komersantam regulāru papildu ienākumu avotu.
Līgumsodam jābūt samērīgam un atbilstošam godīgai darījumu praksei, un tā piemērošanā jāņem vērā konkrētā pārkāpuma raksturs un apstākļi.
PTAC norāda, ka patērētāji strīda gadījumā sākotnēji var vērsties pie pakalpojuma sniedzēja, bet, ja vienošanos neizdodas panākt, galīgs noregulējums panākams tiesā. Patērētāji, kuri cietuši no komersanta īstenotās komercprakses, var izmantot lēmumā sniegto argumentāciju savu tiesību aizsardzībai tiesā.
Informācija PTAC lēmumā liecina, ka "Park Expert" autostāvvietu pakalpojumus sniedz 148 autostāvvietās Latvijā, tostarp 128 autostāvvietās Rīgā.
Administratīvās lietas izskatīšanas laikā PTAC vērsa uzņēmuma uzmanību uz pieaugošo saņemto patērētāju sūdzību skaitu, norādot, ka tas var liecināt par iespējamu pārkāpumu un neatbilstošu komercpraksi.
Savukārt "Park Expert" ieskatā patērētāju sūdzību skaits ir būtiski atkarīgs no tā, cik bieži un ar kādiem līdzekļiem autostāvvietu pakalpojumu sniedzēji konstatē lietošanas noteikumu pārkāpumus. Uzņēmums skaidroja, ka pārkāpumu fiksēšanai izmanto videonovērošanas sistēmu, kas, tāpat kā citas kontroles metodes, pati par sevi nenozīmē, ka uzņēmums izraisa vai veicina patērētāju līgumu pārkāpumus. Uzņēmuma ieskatā pārkāpumi rodas patērētāju darbības vai bezdarbības dēļ, neievērojot autostāvvietas lietošanas noteikumus vai pakalpojuma izmantošanas kārtību. Vienlaikus uzņēmums norādīja, ka ieviestā sistēma ir efektīvāka par citām kontroles metodēm, piemēram, darbinieku uzraudzību, tādēļ tā ļauj konstatēt lielāku pārkāpumu skaitu.
PTAC šo uzņēmuma argumentāciju vērtē kritiski, norādot, ka tā
liecina par tādas pakalpojuma sniegšanas un kontroles kārtības izveidi, kurā galvenā uzmanība pievērsta pārkāpumu automatizētai konstatēšanai un līgumsodu piemērošanai.
Proti, līgumsodi tiek piemēroti, tiklīdz kopš transportlīdzekļa iebraukšanas autostāvvietā pagājušas piecas minūtes, pienācīgi neizvērtējot citus konkrētās situācijas apstākļus. PTAC ieskatā šāda prakse ir viens no iemesliem lielajam saņemto iesniegumu skaitam, turklāt to apliecina arī patērētāju iesniegumos aprakstītie gadījumi.
Izvērtējot lietā konstatētos faktiskos apstākļus, PTAC secinājis, ka "Park Expert" īstenotās komercprakses neatbilstība profesionālās rūpības prasībām un tās negodīgais raksturs izpaužas nevis automatizētas autostāvvietu kontroles sistēmas izmantošanā, bet gan veidā, kādā uzņēmums šo sistēmu izmanto līgumsodu piemērošanai. Uzņēmums ir izveidojis tādu pakalpojuma sniegšanas, kontroles un līgumsodu piemērošanas kārtību, kurā par pamatu līgumsoda piemērošanai kalpo formāla autostāvvietas lietošanas noteikumu neizpilde vai tajos noteiktā termiņa pārsniegšana, pienācīgi neizvērtējot konkrētā pārkāpuma raksturu, ilgumu un apstākļus, patērētāja veiktās darbības noteikumu izpildei, kā arī faktiski veikto samaksu par pakalpojumu.
PTAC konstatējis, ka uzņēmums līgumsodus piemērojis arī gadījumos, kad pārkāpums saistīts ar īslaicīgu noteikumos paredzētā termiņa pārsniegšanu, kad patērētājs noteiktajā laikā nav reģistrējis transportlīdzekli bezmaksas stāvēšanas perioda izmantošanai, kā arī gadījumos, kad patērētājs faktiski samaksājis par pakalpojumu atbilstoši cenrādim, bet nav ievērojis noteikumos paredzēto apmaksas uzsākšanas vai pārtraukšanas kārtību.
Lietā aprakstītajos gadījumos uzņēmums sākotnēji piemērojis līgumsodu 35 eiro apmērā, taču pēc patērētāju iebildumu vai PTAC informācijas pieprasījumu saņemšanas atsevišķos gadījumos to samazinājis. PTAC, izskatot patērētāju iesniegumus, konstatējis, ka samazināto līgumsodu apmērs svārstījies no 12 līdz 20 eiro.
Balstoties uz uzņēmuma sniegto informāciju, PTAC aprēķinājis, ka
vismaz 26,58% no mēnesī piemēroto līgumsodu kopskaita varētu būt nepamatoti vai kļūdaini piemēroti,
jo pirms to piemērošanas nav izvērtēti visi lietas apstākļi un līgumsoda pamatotība. Tādējādi aptuveni katrs ceturtais patērētājam piemērotais līgumsods tiek atcelts vai samazināts.
Pieņemot, ka uzņēmums līgumsodu pamatotību un samērīgumu nav izvērtējis vismaz gadījumos, kad tas vēlāk ticis samazināts vai atcelts, PTAC aprēķinājis, ka uzņēmuma īstenotā komercprakse gada laikā patērētājiem radījusi kaitējumu vismaz 551 460 eiro apmērā. Vienlaikus PTAC norādījis, ka negodīgās komercprakses sākšanas brīdi nav iespējams precīzi noteikt, taču, ņemot vērā pārkāpuma ilgstošo raksturu, tas īstenots vismaz kopš 2025. gada 1. janvāra. Līdz ar to kopējais patērētājiem radītais kaitējums varētu būt vēl lielāks.
PTAC lēmumā norādījis, ka "Park Expert" rīcība klasificējama kā būtisks pārkāpums, jo tai ir ievērojama ietekme uz patērētāju kolektīvajām interesēm. Uzņēmums ir viens no lielākajiem autostāvvietu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā un apkalpo vairāk nekā 100 autostāvvietu. PTAC vērtējumā īstenotā negodīgā komercprakse skārusi vai varēja skart plašu patērētāju loku, un tās ietekme gada laikā izpaudusies vismaz 15 756 gadījumos.
PTAC aprēķinājis, ka minimālais patērētājiem viena gada laikā radītais kaitējums ir 551 460 eiro, savukārt maksimālais iespējamais kaitējuma apmērs sasniedz 2,073 miljonus eiro. Ņemot vērā pārkāpuma būtiskumu, ietekmi uz patērētāju kolektīvajām interesēm un ilgstošo raksturu, PTAC lēmis uzņēmumam piemērot maksimālo soda apmēru.
PTAC vasarā sāka "Park Expert" komercprakses izvērtēšanu.
PTAC norādīja, ka vērtēja gadījumus, kad līgumsods piemērots uzreiz pēc noteiktā piecu minūšu termiņa beigām, ja patērētājs nav paguvis veikt apmaksu vai reģistrēt transportlīdzekli, kā arī situācijas, kad līgumsods piemērots patērētājam, kurš jau atstāj autostāvvietas teritoriju.
Tāpat PTAC atzīmēja, ka īpašas bažas radīja autostāvvietas pie ārstniecības iestādēm, kur cilvēkiem objektīvu apstākļu dēļ var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai iepazītos ar noteikumiem, reģistrētu transportlīdzekli vai veiktu apmaksu.
Savukārt "Park Expert" noraidīja PTAC pārmetumus par negodprātīgu komercpraksi.
"Park Expert" nepiekrita PTAC izplatītajai informācijai par negodprātīgu komercpraksi un uzskatīja to par "nomelnojošu un reputāciju graujošu, jo tā neatspoguļo patieso situāciju saistībā ar autostāvvietu lietošanas noteikumu pārkāpumiem".
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka "Park Expert" pagājušajā gadā strādāja ar 3,41 miljona eiro apgrozījumu, kas ir divas reizes vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa samazinājās par 27,4% un bija 107 426 eiro. Uzņēmums reģistrēts 2019. gadā, un tā pamatkapitāls ir 2800 eiro. "Park Expert" kapitālā 40% pieder Edgaram Kalējam, bet pa 30% - Zigmāram Urbānam un SIA "Elzeks", kuras īpašniece ir Aija Ansone.
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