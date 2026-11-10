"Ērkšķu" Ingūna nožēlo kazas piena baudīšanu — rīts sākas ar nepatīkamu pārsteigumu

Pēc vakara Modra lauku sētā 360TV un Tet+ sociālā projekta "Caur ērkšķiem uz…" dalībniecēm rīts nebūt nesākas tik mierīgi, kā cerēts. Negulēta nakts, dīvaini atgadījumi kemperī un vēdera likstas — Ingūna atzīst, ka svaigā kazas piena baudīšana viņai sagādājusi nepatīkamas sekas. Kamēr viena no dāmām mēģina atgūties pēc nakts piedzīvojumiem, pārējām netrūkst arī citu iemeslu sūdzībām.
Tikmēr šoferiem priekšā ne tas patīkamākais darbs — jātīra pārpildītās kemperu tualetes. Izrādās, dāmām joprojām ir grūtības atšķirt savus pārvietojamos mājokļus, tāpēc šoferi izdomājuši tiem piešķirt īpašus apzīmējumus — viens kemperis turpmāk būs "resnais", bet otrs "sportiskais".
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Pēc vakara Modra lauku sētā 360TV un Tet+ sociālā projekta "Caur ērkšķiem uz…" dalībniecēm rīts nebūt nesākas tik mierīgi, kā cerēts. Negulēta nakts, dīvaini atgadījumi kemperī un vēdera likstas — Ingūna atzīst, ka svaigā kazas piena baudīšana viņai sagādājusi nepatīkamas sekas. Kamēr viena no dāmām mēģina atgūties pēc nakts piedzīvojumiem, pārējām netrūkst arī citu iemeslu sūdzībām.
Tikmēr šoferiem priekšā ne tas patīkamākais darbs — jātīra pārpildītās kemperu tualetes. Izrādās, dāmām joprojām ir grūtības atšķirt savus pārvietojamos mājokļus, tāpēc šoferi izdomājuši tiem piešķirt īpašus apzīmējumus — viens kemperis turpmāk būs "resnais", bet otrs "sportiskais".
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- Gata Šļūkas karikatūru
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