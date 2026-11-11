Lāčplēša dienā visā Latvijā godinās brīvības cīnītājus: skanēs zvani, notiks lāpu gājieni un koncerti

Rinkēvičs aicina saskatīt būtisko — drošu, brīvu un demokrātisku Latviju
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs apsveikumā Lāčplēša dienā vēl ikvienam ikdienas steigā saskatīt svarīgāko mērķi — drošu, brīvu un demokrātisku Latviju.
“Šodien mēs atceramies Latvijas Neatkarības karu un pieminam mūsu varoņus, kuri cīnījās par brīvu Latviju. Viņu varonība un apņēmība vēl aizvien iedvesmo mūs pakāpties augstāk, skatīties tālāk un sargāt valsts neatkarību stiprāk,” pauž prezidents.
Viņš pateicas karavīriem, zemessargiem, sabiedrotajiem un ikvienam, kurš tur godā brīvības cīnītāju vērtības un rūpējas par Latvijas drošību.
Baznīcās skanēs zvani, Rīgas Domā — trīs jaunie
Kristīgo konfesiju pārstāvji aicināti plkst. 9 trīs minūtes skandināt baznīcu zvanus visā Latvijā. Šajā laikā Rīgas Domā paredzēts Lāčplēša dienai veltīts ekumeniskais dievkalpojums Nacionālo bruņoto spēku virskapelānes Esteres Tumovičas vadībā.
Savukārt plkst. 19 no Rīgas Doma torņa skanēs trīs jaunie zvani — Marija, Gabriēls un Jānis, aicinot pieminēt brīvības cīnītājus un aizlūgt par Latviju.
Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps emeritus Jānis Vanags aicina kļūt par lieciniekiem brīdim, kad Vecrīga atgūs pilnu balsi, kas tai atņemta Pirmā pasaules kara laikā. Uz viena no jaunajiem zvaniem ir uzraksts: “Es saucu dzīvos. Es sēroju par mirušajiem.”
Rīgā — godasardzes ceremonijas, lāpu gājiens un uguns plosts Daugavā
Rīgas Brāļu kapos plkst. 11 paredzēta vainagu nolikšana pie Mūžīgās uguns, piedaloties Valsts prezidentam, aizsardzības ministram un NBS komandierim.
Plkst. 13 pie Brīvības pieminekļa notiks svinīgā godasardzes maiņas ceremonija un defilē programma. Tajā piedalīsies Godasardzes rotas karavīri, Zemessardzes orķestris, deju ansamblis “Bramaņi” un mūziķis Jānis Aišpurs. Plkst. 14 godasardzes maiņas ceremonija paredzēta arī pie Rīgas pils.
Plkst. 15 notiks piemiņas pasākums Sudrabkalniņā, Slokas ielas un Kurzemes prospekta krustojumā.
Pēcpusdienā paredzēta piemiņas svecīšu iedegšana Rīgas Brāļu kapos un lāpu gājiens uz Brīvības laukumu. Plkst. 18 pie Brīvības pieminekļa godinās brīvības cīnītājus, pēc tam gājiens turpināsies līdz 11. novembra krastmalai. Pie Akmens tilta Daugavā palaidīs uguns plostu, bet pie Rīgas pils mūra notiks sadziedāšanās vīru kopas “Vilki” vadībā.
Atsevišķs piemiņas pasākums — svinīgā vakara junda — plkst. 18 notiks Rīgas Brāļu kapos.
No plkst. 8 līdz 22 pie Latvijas Kara muzeja būs apskatāma militārās tehnikas izstāde un degs brīvības cīnītāju piemiņas ugunskurs.
Galvaspilsētā izskanēs svētku koncerti
No plkst. 19 Bāriņu ielā pie Uzvaras parka norisināsies pasākums “Rīga, mūžības skartā”. Uzstāsies grupas “Juuk” un “The Sound Poets”, kā arī būs skatāms koncertuzvedums ar Jāņa Lūsēna mūziku un Aleksandra Čaka dzeju. Solisti — Ērika Eglija-Grāvele, Raimonds Celms, Atis Ieviņš un Ingus Ulmanis.
Plkst. 19 kultūras centrā “Iļģuciems” notiks koncerts “Zinu, zinu tēva sētu” ar aktrisi Sigitu Jevgļevsku-Pļaviņu un ģitāristu Māri Kupču. Tajā pašā laikā kultūras pils “Ziemeļblāzma” parkā pasākumā “Dziesmas gaisma” varēs sadziedāties pie ugunskuriem kopā ar Robertu Ošiņu un Gati Ivanu.
Lāčplēša dienas koncerti paredzēti arī “Mazajā ģildē”, Rīgas Lutera baznīcā Torņakalnā un koncertzālē “Ave Sol”. Savukārt Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā Rīgas pilī programma norisināsies visas dienas garumā.
Latgalē lāpu gājienus papildinās militārās tehnikas izstādes
Daugavpils Universitātes skvērā plkst. 14 atklās barikādēm un Atmodas laikam veltīto vides objektu “Atmodas līkloči”. Plkst. 15 cietokšņa dārzā jaunsargi dos svinīgo solījumu, bet zemessargi — zvērestu.
No plkst. 15 līdz 19 Vienības ielā starp Rīgas un Parādes ielu būs militārās tehnikas izstāde. Lāpu gājiens Daugavpilī sāksies plkst. 17, bet plkst. 17.30 Vienības laukumā akcijā “Varoņu gaisma” no lāpām veidos Latvijas kontūru. Pēc tam uzstāsies Daumants Kalniņš ar mūziķu grupu.
Rēzeknē lāpu gājiens paredzēts plkst. 18, bet Balvos — plkst. 17.40. Balvos pie Kultūras un atpūtas centra būs arī Zemessardzes un sabiedroto spēku tehnikas, ieroču un ekipējuma demonstrējumi.
Piemiņas pasākumi un gājieni notiks arī Ludzā, Preiļos, Līvānos, Rēzeknes un Augšdaugavas novados.
Kurzemē veidos “Gaismas upi” un godinās kritušos karavīrus
Liepājā plkst. 18 Jāņa Čakstes laukumā uzstāsies “Jauno Jāņu orķestris” Jura Kaukuļa vadībā. Plkst. 19 sāksies lāpu gājiens, pēc kura notiks piemiņas brīdis Ziemeļu kapos.
Ventspilī plkst. 12 Meža kapos paredzēta ziedu nolikšana pie Baltā krusta un nezināmā kareivja kapa. No plkst. 17.30 līdz 18 Esplanādē pie Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas stēlas notiks piemiņas brīdis, bet plkst. 18 sāksies dziesmotais lāpu gājiens “Gaismas upe”.
Kuldīgā no plkst. 10 līdz 14 Pilsētas laukumā varēs apskatīt Zemessardzes 45. kaujas nodrošinājuma bataljona tehniku un ekipējumu. Lāpu gājieni notiks arī Talsos, Saldū, Dienvidkurzemes un Ventspils novados.
Vidzemē — lāpu gājieni, gaismas priekšnesumi un koncerti
Valmierā no plkst. 16 Kultūras centrā varēs nofotografēties Latvijas dzimšanas dienas noskaņās. Fotogrāfijas apkopos videosveicienā, ko uz centra sienas demonstrēs 18. novembrī. Plkst. 17 Svētā Sīmaņa baznīcā notiks svētbrīdis, bet plkst. 18 sāksies lāpu gājiens.
Cēsīs plkst. 17.30 paredzēts svinīgais brīdis Vienības laukumā un lāpu gājiens uz Lejas kapiem. Plkst. 18.30 uz viduslaiku pils mūriem būs multimediāls gaismas priekšnesums, bet Pils parkā varēs nolikt svecītes Latvijas kontūrā. Plkst. 19 koncertzālē “Cēsis” izskanēs valsts svētku koncerts “Mājup”.
Ogrē plkst. 17.30 Neatkarības laukumā par Lāčplēša dienas nozīmi stāstīs vēsturnieks Gunārs Rusiņš. Plkst. 18.45 pie Strēlnieku piemiņas zīmes Daugavas promenādē sāksies pulcēšanās gājienam, kas plkst. 19 dosies uz Brāļu kapiem. Vakarā pilsētā degs ugunskuri un gājēju tilti pār Ogres upi iekrāsosies sarkanbaltsarkani.
Zemgalē un Pierīgā piemiņu godinās ar gājieniem un svētbrīžiem
Jelgavā plkst. 15 Stacijas parkā sāksies Zemessardzes un sabiedroto spēku militārās tehnikas, ekipējuma un ieroču izstāde. Plkst. 18 paredzēts lāpu gājiens, pēc tam — svinīgais brīdis un koncerts pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem.
Jēkabpilī centrālais lāpu gājiens “Gaisma brīvības ceļā” sāksies plkst. 18.
Jūrmalā godinās Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus un atklās ekspresizstādi “Augusts Muižulis — Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris”. Plkst. 16 svētbrīdis notiks Slokas baznīcā, bet plkst. 18 — Dubultu baznīcā. Lāpu gājiens Slokā sāksies plkst. 17.30; gājiens un atceres pasākumi paredzēti arī Ķemeros.
Salaspilī lāpu gājiens sāksies plkst. 18.30, plkst. 19 notiks svinīga uzruna pie Latvijas valsts karoga, bet plkst. 19.30 — muzikāls priekšnesums pie koncertzāles.
Zemessargi uz darbu aicināti doties formas tērpos
Lāčplēša dienā zemessargi visā Latvijā aicināti savās civilajās darbavietās ierasties lauka kaujas formas tērpos. Ar šo tradīciju Zemessardze atgādina, ka valsts aizsardzība sākas arī ikdienā — birojā, skolā, slimnīcā un ražotnē.
Zemessardzei šogad aprit 35 gadi. No Lāčplēša dienas līdz 18. decembrim zemessargi aicināti uzrunāt kolēģus, draugus un kaimiņus, mudinot iesaistīties valsts aizsardzībā.
Lāčplēša dienā piemin Latvijas armijas 1919. gada 11. novembra uzvaru pār Bermonta karaspēku Rīgā, kas pavēra ceļu Latvijas neatkarības nostiprināšanai.
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Rinkēvičs aicina saskatīt būtisko — drošu, brīvu un demokrātisku Latviju
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs apsveikumā Lāčplēša dienā vēl ikvienam ikdienas steigā saskatīt svarīgāko mērķi — drošu, brīvu un demokrātisku Latviju.
“Šodien mēs atceramies Latvijas Neatkarības karu un pieminam mūsu varoņus, kuri cīnījās par brīvu Latviju. Viņu varonība un apņēmība vēl aizvien iedvesmo mūs pakāpties augstāk, skatīties tālāk un sargāt valsts neatkarību stiprāk,” pauž prezidents.
Viņš pateicas karavīriem, zemessargiem, sabiedrotajiem un ikvienam, kurš tur godā brīvības cīnītāju vērtības un rūpējas par Latvijas drošību.
Baznīcās skanēs zvani, Rīgas Domā — trīs jaunie
Kristīgo konfesiju pārstāvji aicināti plkst. 9 trīs minūtes skandināt baznīcu zvanus visā Latvijā. Šajā laikā Rīgas Domā paredzēts Lāčplēša dienai veltīts ekumeniskais dievkalpojums Nacionālo bruņoto spēku virskapelānes Esteres Tumovičas vadībā.
Savukārt plkst. 19 no Rīgas Doma torņa skanēs trīs jaunie zvani — Marija, Gabriēls un Jānis, aicinot pieminēt brīvības cīnītājus un aizlūgt par Latviju.
Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps emeritus Jānis Vanags aicina kļūt par lieciniekiem brīdim, kad Vecrīga atgūs pilnu balsi, kas tai atņemta Pirmā pasaules kara laikā. Uz viena no jaunajiem zvaniem ir uzraksts: “Es saucu dzīvos. Es sēroju par mirušajiem.”
Rīgā — godasardzes ceremonijas, lāpu gājiens un uguns plosts Daugavā
Rīgas Brāļu kapos plkst. 11 paredzēta vainagu nolikšana pie Mūžīgās uguns, piedaloties Valsts prezidentam, aizsardzības ministram un NBS komandierim.
Plkst. 13 pie Brīvības pieminekļa notiks svinīgā godasardzes maiņas ceremonija un defilē programma. Tajā piedalīsies Godasardzes rotas karavīri, Zemessardzes orķestris, deju ansamblis “Bramaņi” un mūziķis Jānis Aišpurs. Plkst. 14 godasardzes maiņas ceremonija paredzēta arī pie Rīgas pils.
Plkst. 15 notiks piemiņas pasākums Sudrabkalniņā, Slokas ielas un Kurzemes prospekta krustojumā.
Pēcpusdienā paredzēta piemiņas svecīšu iedegšana Rīgas Brāļu kapos un lāpu gājiens uz Brīvības laukumu. Plkst. 18 pie Brīvības pieminekļa godinās brīvības cīnītājus, pēc tam gājiens turpināsies līdz 11. novembra krastmalai. Pie Akmens tilta Daugavā palaidīs uguns plostu, bet pie Rīgas pils mūra notiks sadziedāšanās vīru kopas “Vilki” vadībā.
Atsevišķs piemiņas pasākums — svinīgā vakara junda — plkst. 18 notiks Rīgas Brāļu kapos.
No plkst. 8 līdz 22 pie Latvijas Kara muzeja būs apskatāma militārās tehnikas izstāde un degs brīvības cīnītāju piemiņas ugunskurs.
Galvaspilsētā izskanēs svētku koncerti
No plkst. 19 Bāriņu ielā pie Uzvaras parka norisināsies pasākums “Rīga, mūžības skartā”. Uzstāsies grupas “Juuk” un “The Sound Poets”, kā arī būs skatāms koncertuzvedums ar Jāņa Lūsēna mūziku un Aleksandra Čaka dzeju. Solisti — Ērika Eglija-Grāvele, Raimonds Celms, Atis Ieviņš un Ingus Ulmanis.
Plkst. 19 kultūras centrā “Iļģuciems” notiks koncerts “Zinu, zinu tēva sētu” ar aktrisi Sigitu Jevgļevsku-Pļaviņu un ģitāristu Māri Kupču. Tajā pašā laikā kultūras pils “Ziemeļblāzma” parkā pasākumā “Dziesmas gaisma” varēs sadziedāties pie ugunskuriem kopā ar Robertu Ošiņu un Gati Ivanu.
Lāčplēša dienas koncerti paredzēti arī “Mazajā ģildē”, Rīgas Lutera baznīcā Torņakalnā un koncertzālē “Ave Sol”. Savukārt Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā Rīgas pilī programma norisināsies visas dienas garumā.
Latgalē lāpu gājienus papildinās militārās tehnikas izstādes
Daugavpils Universitātes skvērā plkst. 14 atklās barikādēm un Atmodas laikam veltīto vides objektu “Atmodas līkloči”. Plkst. 15 cietokšņa dārzā jaunsargi dos svinīgo solījumu, bet zemessargi — zvērestu.
No plkst. 15 līdz 19 Vienības ielā starp Rīgas un Parādes ielu būs militārās tehnikas izstāde. Lāpu gājiens Daugavpilī sāksies plkst. 17, bet plkst. 17.30 Vienības laukumā akcijā “Varoņu gaisma” no lāpām veidos Latvijas kontūru. Pēc tam uzstāsies Daumants Kalniņš ar mūziķu grupu.
Rēzeknē lāpu gājiens paredzēts plkst. 18, bet Balvos — plkst. 17.40. Balvos pie Kultūras un atpūtas centra būs arī Zemessardzes un sabiedroto spēku tehnikas, ieroču un ekipējuma demonstrējumi.
Piemiņas pasākumi un gājieni notiks arī Ludzā, Preiļos, Līvānos, Rēzeknes un Augšdaugavas novados.
Kurzemē veidos “Gaismas upi” un godinās kritušos karavīrus
Liepājā plkst. 18 Jāņa Čakstes laukumā uzstāsies “Jauno Jāņu orķestris” Jura Kaukuļa vadībā. Plkst. 19 sāksies lāpu gājiens, pēc kura notiks piemiņas brīdis Ziemeļu kapos.
Ventspilī plkst. 12 Meža kapos paredzēta ziedu nolikšana pie Baltā krusta un nezināmā kareivja kapa. No plkst. 17.30 līdz 18 Esplanādē pie Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas stēlas notiks piemiņas brīdis, bet plkst. 18 sāksies dziesmotais lāpu gājiens “Gaismas upe”.
Kuldīgā no plkst. 10 līdz 14 Pilsētas laukumā varēs apskatīt Zemessardzes 45. kaujas nodrošinājuma bataljona tehniku un ekipējumu. Lāpu gājieni notiks arī Talsos, Saldū, Dienvidkurzemes un Ventspils novados.
Vidzemē — lāpu gājieni, gaismas priekšnesumi un koncerti
Valmierā no plkst. 16 Kultūras centrā varēs nofotografēties Latvijas dzimšanas dienas noskaņās. Fotogrāfijas apkopos videosveicienā, ko uz centra sienas demonstrēs 18. novembrī. Plkst. 17 Svētā Sīmaņa baznīcā notiks svētbrīdis, bet plkst. 18 sāksies lāpu gājiens.
Cēsīs plkst. 17.30 paredzēts svinīgais brīdis Vienības laukumā un lāpu gājiens uz Lejas kapiem. Plkst. 18.30 uz viduslaiku pils mūriem būs multimediāls gaismas priekšnesums, bet Pils parkā varēs nolikt svecītes Latvijas kontūrā. Plkst. 19 koncertzālē “Cēsis” izskanēs valsts svētku koncerts “Mājup”.
Ogrē plkst. 17.30 Neatkarības laukumā par Lāčplēša dienas nozīmi stāstīs vēsturnieks Gunārs Rusiņš. Plkst. 18.45 pie Strēlnieku piemiņas zīmes Daugavas promenādē sāksies pulcēšanās gājienam, kas plkst. 19 dosies uz Brāļu kapiem. Vakarā pilsētā degs ugunskuri un gājēju tilti pār Ogres upi iekrāsosies sarkanbaltsarkani.
Zemgalē un Pierīgā piemiņu godinās ar gājieniem un svētbrīžiem
Jelgavā plkst. 15 Stacijas parkā sāksies Zemessardzes un sabiedroto spēku militārās tehnikas, ekipējuma un ieroču izstāde. Plkst. 18 paredzēts lāpu gājiens, pēc tam — svinīgais brīdis un koncerts pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem.
Jēkabpilī centrālais lāpu gājiens “Gaisma brīvības ceļā” sāksies plkst. 18.
Jūrmalā godinās Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus un atklās ekspresizstādi “Augusts Muižulis — Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris”. Plkst. 16 svētbrīdis notiks Slokas baznīcā, bet plkst. 18 — Dubultu baznīcā. Lāpu gājiens Slokā sāksies plkst. 17.30; gājiens un atceres pasākumi paredzēti arī Ķemeros.
Salaspilī lāpu gājiens sāksies plkst. 18.30, plkst. 19 notiks svinīga uzruna pie Latvijas valsts karoga, bet plkst. 19.30 — muzikāls priekšnesums pie koncertzāles.
Zemessargi uz darbu aicināti doties formas tērpos
Lāčplēša dienā zemessargi visā Latvijā aicināti savās civilajās darbavietās ierasties lauka kaujas formas tērpos. Ar šo tradīciju Zemessardze atgādina, ka valsts aizsardzība sākas arī ikdienā — birojā, skolā, slimnīcā un ražotnē.
Zemessardzei šogad aprit 35 gadi. No Lāčplēša dienas līdz 18. decembrim zemessargi aicināti uzrunāt kolēģus, draugus un kaimiņus, mudinot iesaistīties valsts aizsardzībā.
Lāčplēša dienā piemin Latvijas armijas 1919. gada 11. novembra uzvaru pār Bermonta karaspēku Rīgā, kas pavēra ceļu Latvijas neatkarības nostiprināšanai.
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