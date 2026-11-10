Bauskas novada Mežotnes pagastā atrasts nesprādzis reaktīvais lādiņš

Pamatīgu izbīli piedzīvojuši Bauskas novada Mežotnes pagasta iedzīvotāji — pēcpusdienā būvobjektā Zemgaļu ielā, kur kādreiz atradās pamatskola, strādnieki uzdūrušies bīstamam atradumam, vēsta 360TV Ziņas.
Zemē atrasts, visticamāk, Otrā pasaules kara reaktīvais lādiņš. Uz notikuma vietu nekavējoties izsaukti Nacionālo bruņoto spēku sapieri, kuri policijas eskortā sprādzienbīstamo priekšmetu nogādāja poligonā iznīcināšanai. Lai gan dienesti jau bija sagatavojuši plānu vietējo iedzīvotāju evakuācijai, to tomēr nenācās īstenot.
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs norāda, ka atradums bijis negaidīts:
"Pašvaldība, protams, neko tamlīdzīgu negaidīja konkrētajā teritorijā, bet tajā pat laikā mēs apzināmies, ka visai valsts teritorijai ir pāri gājuši divi Pasaules kari. Šobrīd visi apdraudējumi un indikācijas par to, ka tur ir bijušas senas munīcijas noliktavas vai vēl kaut kas tamlīdzīgs, tādu indikāciju nav. Līdz ar to būvniecības darbi turpināsies ierastajā režīmā."
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Pamatīgu izbīli piedzīvojuši Bauskas novada Mežotnes pagasta iedzīvotāji — pēcpusdienā būvobjektā Zemgaļu ielā, kur kādreiz atradās pamatskola, strādnieki uzdūrušies bīstamam atradumam, vēsta 360TV Ziņas.
Zemē atrasts, visticamāk, Otrā pasaules kara reaktīvais lādiņš. Uz notikuma vietu nekavējoties izsaukti Nacionālo bruņoto spēku sapieri, kuri policijas eskortā sprādzienbīstamo priekšmetu nogādāja poligonā iznīcināšanai. Lai gan dienesti jau bija sagatavojuši plānu vietējo iedzīvotāju evakuācijai, to tomēr nenācās īstenot.
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs norāda, ka atradums bijis negaidīts:
"Pašvaldība, protams, neko tamlīdzīgu negaidīja konkrētajā teritorijā, bet tajā pat laikā mēs apzināmies, ka visai valsts teritorijai ir pāri gājuši divi Pasaules kari. Šobrīd visi apdraudējumi un indikācijas par to, ka tur ir bijušas senas munīcijas noliktavas vai vēl kaut kas tamlīdzīgs, tādu indikāciju nav. Līdz ar to būvniecības darbi turpināsies ierastajā režīmā."
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