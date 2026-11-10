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#dziesma #labdarība #mūziķi #popmūzika #videoklips

Grupa "Tumsa" Tomasa Kleina atbalstam ieskaņojusi dziesmu "Dzimis Latvijā"

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 10. novembris, 12:00
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2026. gada 10. novembris, 12:00
Grupa "Tumsa" ieskaņo savu versiju Fomina un Kleina dziesmai "Dzimis Latvijā".
Grupa "Tumsa" ieskaņo savu versiju Fomina un Kleina dziesmai "Dzimis Latvijā".
Foto: Publicitātes

Atsaucoties ģitārista un dziesmu autora Tomasa Kleina kolēģu aicinājumam atbalstīt mūziķa rehabilitāciju pēc smagas operācijas un biežāk atskaņot viņa radītās dziesmas, ikoniskā Liepājas grupa "Tumsa" ieskaņojusi savu versiju Tomasa Kleina un Guntara Rača dziesmai "Dzimis Latvijā".

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Ideja ierakstīt tieši šo dziesmu radās grupas "Tumsa" dibinātājam un ilggadējam basģitāristam Jānim Daugalim. Dziesma sākotnēji bija iekļauta dueta "Fomins un Kleins" repertuārā un tika izdota 2004. gadā. Tās oriģinālās versijas videoklipā piedalījās arī leģendārais latviešu aktieris Eduards Pāvuls.

"Šī dziesma man patikusi jau izsenis, un liela nozīme ir arī tam, ka tās videoklipā piedalās Eduards Pāvuls, kurš, manuprāt, bija viens no izcilākajiem, ja ne pats izcilākais latviešu aktieris," stāsta Jānis Daugalis.

Jaunajā dziesmas ierakstā piedalījies arī Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra jauktais koris "Laiks" diriģentes Ilzes Balodes vadībā. Kora partiju aranžējumus veidojis pazīstamais latviešu diriģents un mūziķis Jēkabs Ozoliņš.

Dziesma ierakstīta Kristapa Pucena studijā "Crate". Tās skaņas miksēšanu veikuši Kristaps Pucens un Gints Stankevičs, savukārt skaņas pēcapstrāde jeb māsterēšana veikta Ginta Stankeviča studijā "Factory Sounds".

Dziesmas videoklipu filmējusi komanda "ĪZĪ Media", bet video pēcapstrādi veicis Kristaps Pucens, kurš šobrīd ir arī grupas "Tumsa" bundzinieks. Filmēšana norisinājās Liepājas Valsts ģimnāzijā, un grupa izsaka īpašu pateicību Signei Bergai un Helvijam Valcim par atsaucību un atbalstu filmēšanas procesā.

Šobrīd grupā "Tumsa" muzicē Jānis Daugalis (basģitāra), Jānis Dreimanis (vokāls), Kristaps Pucens (bungas), kā arī ģitāristi Haralds Drekslers un Krists Dēvics.

+4 foto
Grupa "Tumsa" ieskaņo savu versiju Fomina un Kleina dziesmai "Dzimis Latvijā".
Grupa "Tumsa" ieskaņo Tomasa Kleina "Dzimis Latvijā"
Liepājas grupa "Tumsa" ieskaņojusi savu versiju Tomasa Kleina un Guntara Rača dziesmai "Dzimis Latvijā". Kadri no klipa filmēšanas.
Grupa "Tumsa" ieskaņo savu versiju Fomina un Kleina dziesmai "Dzimis Latvijā".
Grupa "Tumsa" ieskaņo savu versiju Fomina un Kleina dziesmai "Dzimis Latvijā".
Grupa "Tumsa" ieskaņo savu versiju Fomina un Kleina dziesmai "Dzimis Latvijā".
Grupa "Tumsa" ieskaņo savu versiju Fomina un Kleina dziesmai "Dzimis Latvijā".
Grupa "Tumsa" ieskaņo savu versiju Fomina un Kleina dziesmai "Dzimis Latvijā".
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Foto: Publicitātes

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#dziesma #labdarība #mūziķi #popmūzika #videoklips
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Atsaucoties ģitārista un dziesmu autora Tomasa Kleina kolēģu aicinājumam atbalstīt mūziķa rehabilitāciju pēc smagas operācijas un biežāk atskaņot viņa radītās dziesmas, ikoniskā Liepājas grupa "Tumsa" ieskaņojusi savu versiju Tomasa Kleina un Guntara Rača dziesmai "Dzimis Latvijā".

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Ideja ierakstīt tieši šo dziesmu radās grupas "Tumsa" dibinātājam un ilggadējam basģitāristam Jānim Daugalim. Dziesma sākotnēji bija iekļauta dueta "Fomins un Kleins" repertuārā un tika izdota 2004. gadā. Tās oriģinālās versijas videoklipā piedalījās arī leģendārais latviešu aktieris Eduards Pāvuls.

"Šī dziesma man patikusi jau izsenis, un liela nozīme ir arī tam, ka tās videoklipā piedalās Eduards Pāvuls, kurš, manuprāt, bija viens no izcilākajiem, ja ne pats izcilākais latviešu aktieris," stāsta Jānis Daugalis.

Jaunajā dziesmas ierakstā piedalījies arī Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra jauktais koris "Laiks" diriģentes Ilzes Balodes vadībā. Kora partiju aranžējumus veidojis pazīstamais latviešu diriģents un mūziķis Jēkabs Ozoliņš.

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Dziesma ierakstīta Kristapa Pucena studijā "Crate". Tās skaņas miksēšanu veikuši Kristaps Pucens un Gints Stankevičs, savukārt skaņas pēcapstrāde jeb māsterēšana veikta Ginta Stankeviča studijā "Factory Sounds".

Dziesmas videoklipu filmējusi komanda "ĪZĪ Media", bet video pēcapstrādi veicis Kristaps Pucens, kurš šobrīd ir arī grupas "Tumsa" bundzinieks. Filmēšana norisinājās Liepājas Valsts ģimnāzijā, un grupa izsaka īpašu pateicību Signei Bergai un Helvijam Valcim par atsaucību un atbalstu filmēšanas procesā.

Šobrīd grupā "Tumsa" muzicē Jānis Daugalis (basģitāra), Jānis Dreimanis (vokāls), Kristaps Pucens (bungas), kā arī ģitāristi Haralds Drekslers un Krists Dēvics.

+4 foto
Grupa "Tumsa" ieskaņo savu versiju Fomina un Kleina dziesmai "Dzimis Latvijā".
Grupa "Tumsa" ieskaņo Tomasa Kleina "Dzimis Latvijā"
Liepājas grupa "Tumsa" ieskaņojusi savu versiju Tomasa Kleina un Guntara Rača dziesmai "Dzimis Latvijā". Kadri no klipa filmēšanas.
Grupa "Tumsa" ieskaņo savu versiju Fomina un Kleina dziesmai "Dzimis Latvijā".
Grupa "Tumsa" ieskaņo savu versiju Fomina un Kleina dziesmai "Dzimis Latvijā".
Grupa "Tumsa" ieskaņo savu versiju Fomina un Kleina dziesmai "Dzimis Latvijā".
Grupa "Tumsa" ieskaņo savu versiju Fomina un Kleina dziesmai "Dzimis Latvijā".
Grupa "Tumsa" ieskaņo savu versiju Fomina un Kleina dziesmai "Dzimis Latvijā".
1 / 4
Foto: Publicitātes

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#dziesma #labdarība #mūziķi #popmūzika #videoklips
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