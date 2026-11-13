Ukraina un Krievija piekritušas Eiropas dalībai sarunās, paziņo Kušners

Ukraina un Krievija piekritušas turpmākai Eiropas partneru dalībai sarunās, pavēstīja ASV sarunvedējs, prezidenta Donalda Trampa znots Džareds Kušners.
Platformā "X" Kušners publicējis izvērstu paziņojumu par trīs dienu sarunu rezultātiem Abū Dabī, Maskavā un Dublinā.
"Abas puses tagad ir vienojušās paplašināt nākamo sarunu kārtu un iekļaut tajā mūsu Eiropas partnerus. Tas ļaus mums apspriest plašāku pēckara Eiropas drošības sistēmu, kā arī teritoriālos jautājumus starp Ukrainu un Krieviju," klāstīja sarunvedējs.
Ukraina vienmēr ir atbalstījusi Eiropas valstu līdzdalību sarunās, taču Krievija bijusi kategoriski pret to. Pagaidām no Maskavas nav bijuši jauni paziņojumi par šīs nostājas maiņu.
"Noturīgai karadarbības apturēšanai būs nepieciešamas uzticamas drošības garantijas, konfliktu novēršanas mehānismi un savstarpējas saistības attiecībā uz situācijas deeskalāciju, lai samazinātu nākotnes konflikta risku," norādīja Kušners.
"Mēs vienojāmies ar [Ukrainas] prezidentu [Volodimiru] Zelenski uzturēt ciešu saziņu ar viņu un viņa komandu un atkārtoti uzsvērām, ka nekādas plašākas vienošanās par Eiropas drošību netiks īstenotas, neņemot vērā Ukrainas bažas drošības jomā," pauda ASV sūtnis.
"Prezidents Tramps ir apņēmības pilns izbeigt šo šausmīgo karu. Joprojām pastāv ievērojamas atšķirības, taču mūs iedrošina panāktais progress. Mēs veiksim visus nepieciešamos, pat grūtos diplomātiskos darbus, lai panāktu izrāvienu, kas ļaus pārtraukt kaujas un radīs pamatu ilgtspējīgam mieram, suverēnai, drošai un plaukstošai Ukrainai, kā arī stabilākai Eiropai," rezumēja Kušners.
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Ukraina un Krievija piekritušas turpmākai Eiropas partneru dalībai sarunās, pavēstīja ASV sarunvedējs, prezidenta Donalda Trampa znots Džareds Kušners.
Platformā "X" Kušners publicējis izvērstu paziņojumu par trīs dienu sarunu rezultātiem Abū Dabī, Maskavā un Dublinā.
"Abas puses tagad ir vienojušās paplašināt nākamo sarunu kārtu un iekļaut tajā mūsu Eiropas partnerus. Tas ļaus mums apspriest plašāku pēckara Eiropas drošības sistēmu, kā arī teritoriālos jautājumus starp Ukrainu un Krieviju," klāstīja sarunvedējs.
Ukraina vienmēr ir atbalstījusi Eiropas valstu līdzdalību sarunās, taču Krievija bijusi kategoriski pret to. Pagaidām no Maskavas nav bijuši jauni paziņojumi par šīs nostājas maiņu.
"Noturīgai karadarbības apturēšanai būs nepieciešamas uzticamas drošības garantijas, konfliktu novēršanas mehānismi un savstarpējas saistības attiecībā uz situācijas deeskalāciju, lai samazinātu nākotnes konflikta risku," norādīja Kušners.
"Mēs vienojāmies ar [Ukrainas] prezidentu [Volodimiru] Zelenski uzturēt ciešu saziņu ar viņu un viņa komandu un atkārtoti uzsvērām, ka nekādas plašākas vienošanās par Eiropas drošību netiks īstenotas, neņemot vērā Ukrainas bažas drošības jomā," pauda ASV sūtnis.
"Prezidents Tramps ir apņēmības pilns izbeigt šo šausmīgo karu. Joprojām pastāv ievērojamas atšķirības, taču mūs iedrošina panāktais progress. Mēs veiksim visus nepieciešamos, pat grūtos diplomātiskos darbus, lai panāktu izrāvienu, kas ļaus pārtraukt kaujas un radīs pamatu ilgtspējīgam mieram, suverēnai, drošai un plaukstošai Ukrainai, kā arī stabilākai Eiropai," rezumēja Kušners.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
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