Kulbergs neesot "atmetis cerību" jauno valdību izveidot pirms 18. novembra

Nākamās valdības Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs (AS) joprojām cer, ka jaunās valdības sastāvs būs zināms līdz 18. novembrim un, iespējams, tas būs arī apstiprināts Saeimā.
Vēl vakar Kulbergs pēc otrās sarunu kārtas ar partijām neviesa skaidrību par nākamo koalīciju. Pēc viņa pirmdien teiktā, vēl gaidāms sarunu ar potenciālajiem partneriem turpinājums, kas varētu notikt pēc valsts svētkiem. Pagaidām nekādas tālākas oficiālas sarunas starp Kulbergu, "Apvienoto sarakstu" (AS) un kādām citām partijām arī nav izziņotas.
Kulbergs pēc šodienas valdības sēdes žurnālistiem atzina, ka otrdien, iespējams, aizvadīta pēdējā viņa "tehniskās valdības" sēde. Jautāts, vai tas nozīmē, ka jaunās valdības veidošanas sarunās ir panākts kāds būtisks progress un valdību izdosies izveidot līdz 18. novembrim, Kulbergs izteicās, ka tas būtu izaicinājums tai skaitā tādēļ, ka viņš šīs nedēļas ceturtdienā un piektdienā būs Īrijā notiekošajā Eiropas politiskās kopienas samitā un Eiropas Savienības valstu vai valdību vadītāju neformālajā sanāksmē.
"Tomēr es neatmetu cerību un domāju, ka mums var būt iespēja [uz jaunu valdību]. Var būt arī iespēja, ka ir nosaukts viss sastāvs, bet vēl nav iespējams finalizēt stiprināšanu Saeimā," sprieda Kulbergs.
Viņš atzina, ka ir uzrunājis konkrētus cilvēkus ministru amatiem, tomēr neatklāja, kurus cilvēkus un kuriem amatiem.
Tikmēr Latvijas Televīzijai vēsta, ka šobrīd aktīvas pārrunas par jaunās valdības izveidi "Apvienotajam sarakstam" notiek tikai ar Nacionālo apvienību (NA), bet "Progresīvie" un "Jaunā vienotība" (JV) uz nākamo sarunu apli līdz šim nav aicināti, apstiprinājuši šo partiju vadītāji.
Kulbergs jau pirmdien pēc tikšanās ar JV, "Progresīvajiem" un NA pirmās divas partijas kritizēja, ka tās neesot pietiekami sagatavojušās sarunām un neesot piedāvājušas gana konkrētus taupības risinājumus, bet NA izcēla kā sarunu partneri, kas valdības veidošanas sarunām sagatavojusies labi un nākusi ar virkni konkrētu priekšlikumu gan ekonomikā, gan par valsts prioritātēm.
LTV atzīmē, ka AS un NA veidotā valdībā iekšlietu ministra portfeli varētu saglabāt Jānis Dombrava, bet NA vēloties pretendēt arī uz kādas saimnieciskā bloka ministrijas un Kultūras ministrijas vadīšanu.
NA vēl vēloties precīzi vienoties par sadarbību ar AS, lai mazinātu iespējas pārbalsot to ar opozīcijas balsīm NA būtiskos jautājumos.
Aktīvāka valdības veidošana varētu turpināties nedēļas nogalē, kad Kulbergs būs atgriezies no Eiropadomes Dublinā.
AS un NA koalīcijai kopā būtu 51 balss jeb pavisam neliels pārsvars Saeimā, bet arī šādai koalīcijai iepriekš atbalstu solījis "Latvija pirmajā vietā" līderis Ainārs Šlesers, kura partijai Saeimā ir 17 deputāti.
Jau vēstīts, ka Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc 15. Saeimas sanākšanas uzticējis Kulbergam veidot jauno valdību. Kulbergs iepriekš paudis cerību līdz novembra vidum piedāvāt jaunā Ministru kabineta modeli.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Nākamās valdības Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs (AS) joprojām cer, ka jaunās valdības sastāvs būs zināms līdz 18. novembrim un, iespējams, tas būs arī apstiprināts Saeimā.
Vēl vakar Kulbergs pēc otrās sarunu kārtas ar partijām neviesa skaidrību par nākamo koalīciju. Pēc viņa pirmdien teiktā, vēl gaidāms sarunu ar potenciālajiem partneriem turpinājums, kas varētu notikt pēc valsts svētkiem. Pagaidām nekādas tālākas oficiālas sarunas starp Kulbergu, "Apvienoto sarakstu" (AS) un kādām citām partijām arī nav izziņotas.
Kulbergs pēc šodienas valdības sēdes žurnālistiem atzina, ka otrdien, iespējams, aizvadīta pēdējā viņa "tehniskās valdības" sēde. Jautāts, vai tas nozīmē, ka jaunās valdības veidošanas sarunās ir panākts kāds būtisks progress un valdību izdosies izveidot līdz 18. novembrim, Kulbergs izteicās, ka tas būtu izaicinājums tai skaitā tādēļ, ka viņš šīs nedēļas ceturtdienā un piektdienā būs Īrijā notiekošajā Eiropas politiskās kopienas samitā un Eiropas Savienības valstu vai valdību vadītāju neformālajā sanāksmē.
"Tomēr es neatmetu cerību un domāju, ka mums var būt iespēja [uz jaunu valdību]. Var būt arī iespēja, ka ir nosaukts viss sastāvs, bet vēl nav iespējams finalizēt stiprināšanu Saeimā," sprieda Kulbergs.
Viņš atzina, ka ir uzrunājis konkrētus cilvēkus ministru amatiem, tomēr neatklāja, kurus cilvēkus un kuriem amatiem.
Tikmēr Latvijas Televīzijai vēsta, ka šobrīd aktīvas pārrunas par jaunās valdības izveidi "Apvienotajam sarakstam" notiek tikai ar Nacionālo apvienību (NA), bet "Progresīvie" un "Jaunā vienotība" (JV) uz nākamo sarunu apli līdz šim nav aicināti, apstiprinājuši šo partiju vadītāji.
Kulbergs jau pirmdien pēc tikšanās ar JV, "Progresīvajiem" un NA pirmās divas partijas kritizēja, ka tās neesot pietiekami sagatavojušās sarunām un neesot piedāvājušas gana konkrētus taupības risinājumus, bet NA izcēla kā sarunu partneri, kas valdības veidošanas sarunām sagatavojusies labi un nākusi ar virkni konkrētu priekšlikumu gan ekonomikā, gan par valsts prioritātēm.
LTV atzīmē, ka AS un NA veidotā valdībā iekšlietu ministra portfeli varētu saglabāt Jānis Dombrava, bet NA vēloties pretendēt arī uz kādas saimnieciskā bloka ministrijas un Kultūras ministrijas vadīšanu.
NA vēl vēloties precīzi vienoties par sadarbību ar AS, lai mazinātu iespējas pārbalsot to ar opozīcijas balsīm NA būtiskos jautājumos.
Aktīvāka valdības veidošana varētu turpināties nedēļas nogalē, kad Kulbergs būs atgriezies no Eiropadomes Dublinā.
AS un NA koalīcijai kopā būtu 51 balss jeb pavisam neliels pārsvars Saeimā, bet arī šādai koalīcijai iepriekš atbalstu solījis "Latvija pirmajā vietā" līderis Ainārs Šlesers, kura partijai Saeimā ir 17 deputāti.
Jau vēstīts, ka Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc 15. Saeimas sanākšanas uzticējis Kulbergam veidot jauno valdību. Kulbergs iepriekš paudis cerību līdz novembra vidum piedāvāt jaunā Ministru kabineta modeli.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu