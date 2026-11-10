Zīmē Gatis Šļūka.

Sestdien, 7. novembrī, Jēkabpilī notika protesta akcija "Asins graudiem – nē!". Protesta iniciators, zemnieks un sabiedriskais aktīvists Gundars Kalve kopā ar domubiedriem aicina Latvijas valdību pilnībā apturēt Krievijas un okupētajās Ukrainas teritorijās iegūtu graudu tranzītu pa Latvijas dzelzceļu.
Pasākumā klātesošos uzrunāja arī Ministru prezidents Andris Kulbergs ("Apvienotais saraksts"), kurš stāstīja par ieceri Saeimā iesniegt likumprojektu, ar kuru Latvija varētu apturēt Krievijas graudu tranzītu, liedzot slēgt jaunus līgumus.
"Tranzīts ir jāaptur, mums nav jābaro Krievijas kara mašīna un jādod nauda ukraiņu iznīcināšanai," uzsvēra Kulbergs, gan atzīstot, ka ātru risinājumu nav izdevies panākt. Premjera ieskatā aizliegums tikai Latvijas līmenī nav risinājums, un tas jāpanāk kopā ar Eiropas Savienību, tranzīta ierobežojumu noteikšana esot ES kompetencē, un Latvijai jāievēro kopīgie noteikumi. Kulbergs apgalvoja – ja Latvija aizliegtu graudu tranzītu, būtu jārēķinās ar tiesvedībām un izdevumiem. Gundars Kalve pēc Jēkabpils protesta akcijas kritiski vērtēja Kulberga uzrunu, viņaprāt, nekas pilnīgi skaidri arī nav ticis apsolīts.
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Sestdien, 7. novembrī, Jēkabpilī notika protesta akcija "Asins graudiem – nē!". Protesta iniciators, zemnieks un sabiedriskais aktīvists Gundars Kalve kopā ar domubiedriem aicina Latvijas valdību pilnībā apturēt Krievijas un okupētajās Ukrainas teritorijās iegūtu graudu tranzītu pa Latvijas dzelzceļu.
Pasākumā klātesošos uzrunāja arī Ministru prezidents Andris Kulbergs ("Apvienotais saraksts"), kurš stāstīja par ieceri Saeimā iesniegt likumprojektu, ar kuru Latvija varētu apturēt Krievijas graudu tranzītu, liedzot slēgt jaunus līgumus.
"Tranzīts ir jāaptur, mums nav jābaro Krievijas kara mašīna un jādod nauda ukraiņu iznīcināšanai," uzsvēra Kulbergs, gan atzīstot, ka ātru risinājumu nav izdevies panākt. Premjera ieskatā aizliegums tikai Latvijas līmenī nav risinājums, un tas jāpanāk kopā ar Eiropas Savienību, tranzīta ierobežojumu noteikšana esot ES kompetencē, un Latvijai jāievēro kopīgie noteikumi. Kulbergs apgalvoja – ja Latvija aizliegtu graudu tranzītu, būtu jārēķinās ar tiesvedībām un izdevumiem. Gundars Kalve pēc Jēkabpils protesta akcijas kritiski vērtēja Kulberga uzrunu, viņaprāt, nekas pilnīgi skaidri arī nav ticis apsolīts.
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