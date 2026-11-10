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Zīmē Gatis Šļūka. Ir risinājums, bet Eiropa neļauj

Gatis Šļūka
Gatis Šļūka
/
Latvijas Mediji
2026. gada 10. novembris, 07:34
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2026. gada 10. novembris, 07:34
Zīmē Gatis Šļūka.
Zīmē Gatis Šļūka.
Foto: Gatis Šļūka

Sestdien, 7. novembrī, Jēkabpilī notika protesta akcija "Asins graudiem – nē!". Protesta iniciators, zemnieks un sabiedriskais aktīvists Gundars Kalve kopā ar domubiedriem aicina Latvijas valdību pilnībā apturēt Krievijas un okupētajās Ukrainas teritorijās iegūtu graudu tranzītu pa Latvijas dzelzceļu.

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Pasākumā klātesošos uzrunāja arī Ministru prezidents Andris Kulbergs ("Apvienotais saraksts"), kurš stāstīja par ieceri Saeimā iesniegt likumprojektu, ar kuru Latvija varētu apturēt Krievijas graudu tranzītu, liedzot slēgt jaunus līgumus. 

"Tranzīts ir jāaptur, mums nav jābaro Krievijas kara mašīna un jādod nauda ukraiņu iznīcināšanai," uzsvēra Kulbergs, gan atzīstot, ka ātru risinājumu nav izdevies panākt. Premjera ieskatā aizliegums tikai Latvijas līmenī nav risinājums, un tas jāpanāk kopā ar Eiropas Savienību, tranzīta ierobežojumu noteikšana esot ES kompetencē, un Latvijai jāievēro kopīgie noteikumi. Kulbergs apgalvoja – ja Latvija aizliegtu graudu tranzītu, būtu jārēķinās ar tiesvedībām un izdevumiem. Gundars Kalve pēc Jēkabpils protesta akcijas kritiski vērtēja Kulberga uzrunu, viņaprāt, nekas pilnīgi skaidri arī nav ticis apsolīts.

Zīmē Gatis Šļūka.
+34 foto
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!"
Jēkabpilī notikusi protesta akcija "Asins graudiem - Nē!", kuras mērķis ir panākt Krievijas un okupētajās Ukrainas teritorijās iegūtu graudu tranzīta aizliegšanu caur Latviju.
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
1 / 34
Foto: Ivars Soikāns/LETA

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Zīmē Gatis Šļūka Karikatūra
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Sestdien, 7. novembrī, Jēkabpilī notika protesta akcija "Asins graudiem – nē!". Protesta iniciators, zemnieks un sabiedriskais aktīvists Gundars Kalve kopā ar domubiedriem aicina Latvijas valdību pilnībā apturēt Krievijas un okupētajās Ukrainas teritorijās iegūtu graudu tranzītu pa Latvijas dzelzceļu.

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Pasākumā klātesošos uzrunāja arī Ministru prezidents Andris Kulbergs ("Apvienotais saraksts"), kurš stāstīja par ieceri Saeimā iesniegt likumprojektu, ar kuru Latvija varētu apturēt Krievijas graudu tranzītu, liedzot slēgt jaunus līgumus. 

"Tranzīts ir jāaptur, mums nav jābaro Krievijas kara mašīna un jādod nauda ukraiņu iznīcināšanai," uzsvēra Kulbergs, gan atzīstot, ka ātru risinājumu nav izdevies panākt. Premjera ieskatā aizliegums tikai Latvijas līmenī nav risinājums, un tas jāpanāk kopā ar Eiropas Savienību, tranzīta ierobežojumu noteikšana esot ES kompetencē, un Latvijai jāievēro kopīgie noteikumi. Kulbergs apgalvoja – ja Latvija aizliegtu graudu tranzītu, būtu jārēķinās ar tiesvedībām un izdevumiem. Gundars Kalve pēc Jēkabpils protesta akcijas kritiski vērtēja Kulberga uzrunu, viņaprāt, nekas pilnīgi skaidri arī nav ticis apsolīts.

Zīmē Gatis Šļūka.
+34 foto
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!"
Jēkabpilī notikusi protesta akcija "Asins graudiem - Nē!", kuras mērķis ir panākt Krievijas un okupētajās Ukrainas teritorijās iegūtu graudu tranzīta aizliegšanu caur Latviju.
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protests Jēkabpilī pret Krievijas graudu tranzītu.
Protesta akcija "Asins graudiem - Nē!".
1 / 34
Foto: Ivars Soikāns/LETA

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Zīmē Gatis Šļūka Karikatūra
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