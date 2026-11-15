Balvu novada Viļakas kultūras nama vadītājs Zintis Dvinskis uzsver, ka Viļaka ir pilsēta Latvijas pierobežā, un tas kultūras dzīvei piešķir īpašu nozīmi. "Mums ir svarīgi saglabāt savu identitāti, latviskās tradīcijas, valodu un piederības sajūtu savai zemei. Kultūra ir viens no veidiem, kā stiprināt vietējo kopienu, un mēs spējam apliecināt, ka arī nelielā pilsētā ir bagāta, daudzveidīga un dzīva kultūras dzīve."
Tiesa, līdz ar iedzīvotāju skaita samazināšanos arvien biežāk pašvaldībās tiek aktualizēts jautājums par kolektīvu apvienošanu vai likvidēšanu, ja tajos nav pietiekams dalībnieku skaits vai tie nepiedalās citu kultūras namu organizētajos pasākumos. Tomēr Zintis uzskata, ka šāda pieeja nav pareiza: "Kultūra pierobežā ir jāatbalsta, par to jācīnās un tā jāstiprina, nevis jāvērtē tikai pēc dalībnieku skaita vai uzstāšanās reižu biežuma. Mūsu senči gadu desmitiem ir kopuši, veidojuši un uzturējuši vietējās kultūras tradīcijas, nododot tās no paaudzes paaudzē, lai mēs šodien tās varētu turpināt, saglabāt un nodot tālāk nākamajām paaudzēm. Katrs kolektīvs, katra dziesma, deja un kopā būšana ir daļa no novada kultūras mantojuma, ko nedrīkstam tik viegli pazaudēt. Vai tiešām gadu desmitu darbu un ieguldījumu varam tik vienkārši palaist zudumā? Kāpēc? Kāds ir ieguvums? Pirms pieņemt šādus lēmumus, ir jāuzklausa iedzīvotāji un kultūras darbinieki, jo dažkārt tas, kas no malas izskatās pēc neliela kolektīva, vietējai kopienai ir ļoti liela vērtība."
Īpaši svarīgi tas esot Latvijas pierobežā, kur kultūras dzīve palīdz saglabāt vietējo identitāti, stiprina kopienu un piederību savai zemei. "Kamēr mums ir cilvēki, kuriem tas ir svarīgi, tikmēr ir vērts turpināt darīt, radīt un aizstāvēt savas tradīcijas."
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Balvu novada Viļakas kultūras nama vadītājs Zintis Dvinskis uzsver, ka Viļaka ir pilsēta Latvijas pierobežā, un tas kultūras dzīvei piešķir īpašu nozīmi. "Mums ir svarīgi saglabāt savu identitāti, latviskās tradīcijas, valodu un piederības sajūtu savai zemei. Kultūra ir viens no veidiem, kā stiprināt vietējo kopienu, un mēs spējam apliecināt, ka arī nelielā pilsētā ir bagāta, daudzveidīga un dzīva kultūras dzīve."
Tiesa, līdz ar iedzīvotāju skaita samazināšanos arvien biežāk pašvaldībās tiek aktualizēts jautājums par kolektīvu apvienošanu vai likvidēšanu, ja tajos nav pietiekams dalībnieku skaits vai tie nepiedalās citu kultūras namu organizētajos pasākumos. Tomēr Zintis uzskata, ka šāda pieeja nav pareiza: "Kultūra pierobežā ir jāatbalsta, par to jācīnās un tā jāstiprina, nevis jāvērtē tikai pēc dalībnieku skaita vai uzstāšanās reižu biežuma. Mūsu senči gadu desmitiem ir kopuši, veidojuši un uzturējuši vietējās kultūras tradīcijas, nododot tās no paaudzes paaudzē, lai mēs šodien tās varētu turpināt, saglabāt un nodot tālāk nākamajām paaudzēm. Katrs kolektīvs, katra dziesma, deja un kopā būšana ir daļa no novada kultūras mantojuma, ko nedrīkstam tik viegli pazaudēt. Vai tiešām gadu desmitu darbu un ieguldījumu varam tik vienkārši palaist zudumā? Kāpēc? Kāds ir ieguvums? Pirms pieņemt šādus lēmumus, ir jāuzklausa iedzīvotāji un kultūras darbinieki, jo dažkārt tas, kas no malas izskatās pēc neliela kolektīva, vietējai kopienai ir ļoti liela vērtība."
Īpaši svarīgi tas esot Latvijas pierobežā, kur kultūras dzīve palīdz saglabāt vietējo identitāti, stiprina kopienu un piederību savai zemei. "Kamēr mums ir cilvēki, kuriem tas ir svarīgi, tikmēr ir vērts turpināt darīt, radīt un aizstāvēt savas tradīcijas."
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- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
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