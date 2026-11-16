Rīgas centrā motocikla avārijā dzīvību zaudējusi pasažiere

Rīgas centrā motocikla avārijā gājusi bojā tā pasažiere, informē Valsts policijā.
Izsaukumu uz Raiņa bulvāri 33 policija saņēma plkst. 23.14. Sākotnējā policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka motocikla vadītāja netika galā ar tā vadību un iebrauca sabiedriskā transporta pieturā.
Negadījumā cieta motocikla vadītāja, savukārt pasažiere no gūtajām traumām gāja bojā.
Par notikušo sākts kriminālprocess, un tiek noskaidroti negadījuma apstākļi.
Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 88 ceļu satiksmes negadījumi. Tajos cietušas vēl astoņas personas.
Ceļu satiksmes jomā pieņemti 450 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 218 par ātruma pārsniegšanu.
Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti četri administratīvo pārkāpumu procesi un seši kriminālprocesi.
Tikmēr par transportlīdzekļa vadīšanu iespējamā narkotisko vielu ietekmē sākts viens kriminālprocess.
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Rīgas centrā motocikla avārijā gājusi bojā tā pasažiere, informē Valsts policijā.
Izsaukumu uz Raiņa bulvāri 33 policija saņēma plkst. 23.14. Sākotnējā policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka motocikla vadītāja netika galā ar tā vadību un iebrauca sabiedriskā transporta pieturā.
Negadījumā cieta motocikla vadītāja, savukārt pasažiere no gūtajām traumām gāja bojā.
Par notikušo sākts kriminālprocess, un tiek noskaidroti negadījuma apstākļi.
Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 88 ceļu satiksmes negadījumi. Tajos cietušas vēl astoņas personas.
Ceļu satiksmes jomā pieņemti 450 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 218 par ātruma pārsniegšanu.
Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti četri administratīvo pārkāpumu procesi un seši kriminālprocesi.
Tikmēr par transportlīdzekļa vadīšanu iespējamā narkotisko vielu ietekmē sākts viens kriminālprocess.
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